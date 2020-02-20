"أنا ابن أمي".. هاري وميغان يوجهان رسالة لعام 2021

بعبارة "أنا ابن أمي"وعلى خلفية صورة من طفولته محمولا فيها على كتفي والدته الراحلة ديانا، كتب الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، رسالة بمناسبة العام الجديد 2021. ومع بداية العام أطلق هاري وميغان الموقع الالكتروني لمنظمة "آرتشويل" التي تسعى لـ "بناء عالم أفضل" وفقا للزوجين.

وبجانب صورة الأمير هاري مع والدته، ظهرت صورة أخرى لميجان مع والدتها خلال فترة الطفولة أيضا لتبدأ الرسالة بعبارة على لسان هاري وميغان: "أنا ابن أمي وأنا أم ابننا، نقدم لكم سويا منظمة أرتشويل.

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وأكمل دوق ودوق ساكس رسالتهما للعام الجديد:" نؤمن بأفضل ما في الإنسانية، لأننا عايشنا أفضل ما في الإنسانية حصلنا على العطف والرحمة من أمهاتنا ومن الغرباء على حد سواء".

وأضاف الزوجان:" من السهل فقدان هذه المعاني في خضم الخوف والصراع والألم، معا يمكننا تحويل التعاطف إلى فعل ندعوكم لتكونوا معنا ونحن نعمل من أجل بناء عالم أفضل".

كان الزوجان قد تخليا عن التزاماتهما الملكية في نيسان/أبريل الماضي. ويعيش الزوجان مع ابنهما آرتشي في لوس أنغليس.

ا.ف/ م.س