 أنابيب نورد ستريم .. إعلان عن تسرب رابع في خطوط الأنابيب | DW الأخبار | DW | 29.09.2022

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أنابيب نورد ستريم .. إعلان عن تسرب رابع في خطوط الأنابيب

خفر السواحل السويدي يعلن أكتشاف تسرب رابع في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ، والذي حدث بعد رصد انفجارات تحت البحر.

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27.09.2022 A large disturbance in the sea can be observed off the coast of the Danish island of Bornholm Tuesday, Sept. 27, 2022 following a series of unusual leaks on two natural gas pipelines running from Russia under the Baltic Sea to Germany have triggered concerns about possible sabotage. Danish Prime Minister Mette Frederiksen says she “cannot rule out” sabotage after three leaks were detected on Nord Stream 1 and 2. (Danish Defence Command via AP)

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات بعد الاشتباه في تخريب "نورد ستريم" 28.09.2022

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، وهدد بإجراءات مضادة. الكرملين رد من جانبه.

FILE PHOTO: Pipes at the landfall facilities of the 'Nord Stream 1' gas pipeline are pictured in Lubmin, Germany, March 8, 2022. REUTERS/Hannibal Hanschke//File Photo

تخريب مفترض لخطي نورد ستريم- واشنطن ترد على المزاعم الروسية 28.09.2022

أدارت روسيا أصابع الاتهام الموجهة إليها بسبب التخريب المفترض لخطي أنابيب الغاز، مطالبة الرئيس الأمريكي بـ"إجابات" بشأن تورّط بلاده. وفيما حذر البديل الألماني من التسرع وإدانة روسيا، تأكد لدى ستوكهولم فرضية التخريب.

27.09.2022 This handout satellite image taken on September 26, 2022 and released on September 27, 2022 by Planet Labs PBC shows the gas leak at the Nord Stream 2 gas pipeline off the Danish Baltic island of Bornholm, south of Dueodde, in the Baltic sea. - The two Nord Stream gas pipelines linking Russia and Europe have been hit by unexplained leaks, Scandinavian authorities said on September 27, 2022, raising suspicions of sabotage. The pipelines have been at the centre of geopolitical tensions in recent months as Russia cut gas supplies to Europe in suspected retaliation against Western sanctions following its invasion of Ukraine. (Photo by Handout / 2022 Planet Labs PBC / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / PLANET LABS PBC - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - LARGER VERSION

نورد ستريم- الناتو يندد بـ"تخريب متعمد" وروسيا تتحدث عن "عمل إرهابي" 29.09.2022

اتهامات متبادلة وتصعيد في التصريحات بعد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم. معلومات الناتو تشير إلى أعمال "تخريب متعمدة"، فيما تحدثت روسيا عن "عمل إرهابي محتمل على مستوى حكومي".

BORNHOLM, DENMARK - SEPTEMBER 27: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - DANISH DEFENCE / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) A screen grab from Danish Defense shows the gas leaking at Nord Stream 2 seen from the Danish F-16 interceptor on Bornholm, Denmark on September 27, 2022. Danish Defence / Anadolu Agency

خبراء: تسريب الغاز من "نورد ستريم" قد يشكل كارثة بيئية جديدة 29.09.2022

حذر علماء من عدة دول أوروبية من التأثيرات البيئية التي ستنجم عن تسرب غاز الميثان في أعقاب انفجار خط انابيب "نورد ستريم" الذي يمد عدة دول أوروبية بالغاز القادم من روسيا.