أنابيب نورد ستريم .. إعلان عن تسرب رابع في خطوط الأنابيب

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خفر السواحل السويدي يعلن أكتشاف تسرب رابع في خطوط أنابيب الغاز نورد ستريم ، والذي حدث بعد رصد انفجارات تحت البحر.
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي إن التكتل يعتقد أن عملا تخريبيا هو السبب المحتمل لحالات التسرب من خطي غاز "نورد ستريم 1" ونورد ستريم 2"، وهدد بإجراءات مضادة. الكرملين رد من جانبه.
أدارت روسيا أصابع الاتهام الموجهة إليها بسبب التخريب المفترض لخطي أنابيب الغاز، مطالبة الرئيس الأمريكي بـ"إجابات" بشأن تورّط بلاده. وفيما حذر البديل الألماني من التسرع وإدانة روسيا، تأكد لدى ستوكهولم فرضية التخريب.
اتهامات متبادلة وتصعيد في التصريحات بعد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب نورد ستريم. معلومات الناتو تشير إلى أعمال "تخريب متعمدة"، فيما تحدثت روسيا عن "عمل إرهابي محتمل على مستوى حكومي".
حذر علماء من عدة دول أوروبية من التأثيرات البيئية التي ستنجم عن تسرب غاز الميثان في أعقاب انفجار خط انابيب "نورد ستريم" الذي يمد عدة دول أوروبية بالغاز القادم من روسيا.
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