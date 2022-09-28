أنابيب نورد ستريم .. إعلان عن تسرب رابع في خطوط الأنابيب

خبراء: تسريب الغاز من "نورد ستريم" قد يشكل كارثة بيئية جديدة

حذر علماء من عدة دول أوروبية من التأثيرات البيئية التي ستنجم عن تسرب غاز الميثان في أعقاب انفجار خط انابيب "نورد ستريم" الذي يمد عدة دول أوروبية بالغاز القادم من روسيا.