 أم دنماركية ″تمتص″ لترات من دم ابنها | عالم المنوعات | DW | 08.02.2019

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منوعات

أم دنماركية "تمتص" لترات من دم ابنها

في واقعة غريبة من نوعها وتبعث على التقزز قامت أم دنماركية تعمل ممرضة، بسحب الدم من طفلها طوال خمسة أعوام دون سبب لذلك، فحُكم عليها بالسجن لأربع سنوات.

Symbolbild Bluttransfusion (Fotolia)

لا يختلف اثنان على رحمة الأم وعطفها على صغيرها، لكن يبدو أن أماً دنماركية جاءت لتخالف هذه القاعدة المعروفة ربما من فجر الإنسانية. إذ دأبت على هذه الدنماركية على سحب الدم من ولدها الصغير طوال خمس سنوات من أجل أن تجعله يُعالج من الأطباء.

وأدانت محكمة الأم الدنماركية البالغة من العمر 36 عاماً بتهمة إساءة معاملة طفلها بعد أن كانت تسحب كل أسبوع نصف لتر من دم صغيرها. وحُكم عليها بالسجن لأربعة أعوام، كما مُنعت من مزاولة مهنتها مدى الحياة. وأمام هذا تنازلت الأم الدنماركية التي تعمل ممرضة، على تقديم طلب استئناف الحكم.

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وبحسب حيثيات القضية التي حُكم فيها بمدينة هيرنينغ، بغرب الدنمارك، فقد بدأت الممرضة الدنماركية بسحب الدم من طفلها حين كان في شهره الـ11، وكررت العملية حتى بلوغه سن الخامسة، حين أُكتشف أمرها في سبتمبر/ أيلول 2017 واُلقي القبض عليها وهي ممسكة بأحد أكياس دم طفلها.

وخلال هذه الفترة أضطر الأطباء إلى حقن الطفل بالدم لـ110 مرات. يُذكر أن الصغير أُصيب بعد ولادته بمرض في الأمعاء، لكن الأطباء لم يتوصلوا إلى سبب فقر الدم المزمن لدى الطفل.

أمام المحكمة قالت الأم الممرضة إنها لا تجد تفسيراً لتصرفها هذا، معتبرة أنه لم يكن "قراراً واعياً"، بل حدث تدريجياً. وكشفت أنها كانت ترمي بدم صغيرها في المرحاض والحقن في القمامة. لكن يعتقد الأطباء أنها تعاني من مرض نفسي.

ع.غ/ ط.أ

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف ينشأ ضغط الدم؟

    يضخ القلب الدم عبر الجسم، وبذلك ينشأ الضغط على جدران الأوعية والمعروف بضغط الدم. عند انقباض القلب يرتفع الضغط وهنا يكون ما يسمى بالضغط العالي للدم. وعند انبساطه يكون الضغط المنخفض للدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    ملليمتر زئبقي هي وحدة قياس الضغط

    يتم قياس ضغط الدم على الذارع غالبا. وحدة القياس هي "ملليمتر زئبقي"، لأن أول أجهزة لقياس ضغط الدم كانت عبارة عن أنابيب زجاجية مملوءة بالزئبق. يتم نفخ الحزام ليضغط على الأوعية الدموية حتى يتوقف تدفق الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    كيف نحدد القيم العليا والمنخفضة؟

    عند تفريغ الهواء برفق يبدأ الدم في التدفق مجددا، وعلامته الأصوات المألوفة الناتجة عن فوران الدم، هنا تكون القيمة العالية للضغط. وعندما يعود الدم للتدفق دون عائق تتوقف هذه الأصوات، فنحصل على القيمة المنخفضة لضغط الدم.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    الضغط المرتفع في حالة الاسترخاء خطير

    المجهود الكبير والإجهاد يرفعان ضغط الدم لفترة قصيرة. ويضر ضغط الدم بالصحة عندما يكون مرتفعا في أوقات الاسترخاء أيضا. وعموما يكون الضغط مرتفعا عندما يزيد عن 140 على 90 ، لكن الأمر يختلف من حالة لأخرى ويرتبط بالعمر ونمط الحياة.

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    حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

    أول قياس للضغط قبل 300 سنة

    أول عملية قياس للضغط تمت قبل300 سنة تقريبا وأجريت على الحصان وبطريقة عنيفة عندما وضع البريطاني ستيفان هيلز أنبوبا زجاجيا في الشريان السباتي للحصان لقياس ضغطه أما الطريقة الحالية فتعود للروسي سيرغييف الذي طور هذه العملية لتصبح عملية بسيطة واعتيادية.

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


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حقائق مهمة عن قياس ضغط الدم

يضخ القلب الدم لكافة أعضاء الجسم، ما يخلق ضغطا على جدران الأوعية وهو ما يسمى بضغط الدم. عندما ينقبض القلب يصل الضغط إلى أقصى حد وعندما يسترخي القلب يكون الحد الأدنى للضغط. ويتم في الغالب قياس ضغط الدم على الذراع. (19.07.2014)  

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