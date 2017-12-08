 أم تركت هاتفها لابنتها الصغيرة...فكانت النتيجة! | عالم المنوعات | DW | 01.07.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

منوعات

أم تركت هاتفها لابنتها الصغيرة...فكانت النتيجة!

لم تصدق أم في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعدما رأت أريكة جديدة تصل إلى منزلها من دون أن تطلب الحصول عليها. الأم أعادت شريط الأحداث لتكتشف أن ابنتها الضغيرة هي المسؤولة عن ذلك. فما هي قصة الأريكة يا ترى؟

Kind mit Smartphone (picture-alliance/dpa)

الهاتف والأجهزة الذكية تستهوي الأطفال وتشدهم (الصورة رمزية)

لم تصدق أم في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها بعدما رأت أريكة جديدة تصل إلى منزلها من دون أن تطلب الحصول عليها بالمرة. الأم أعادت شريط الأحداث لتكتشف أن ابنتها الصغيرة هي المسؤولة عن ذلك. فما هي قصة الأريكة يا ترى؟

في سنواتهم الأولى في الحياة، تمتد أصابع الأطفال الصغار إلى كل شيء يُصادف طريقهم، إذ يكون فضولهم كبيرا جدا في هذه المرحلة العمرية، وذلك من أجل التعرف على أشياء ستشغل في وقت لاحق جانباً في حياتهم.

ويأتي الهاتف المحمول، ربما على رأس الأشياء التي يحب الأطفال اللعب بها، لاسيما وأن الهواتف تمتلك قدرة كبيرة على جذب الاهتمام. لكن، يبدو أن امرأة في الولايات المتحدة الأمريكية، ستفكر كثيرا قبل أن تسمح لابنتها الصغيرة باستخدام الهاتف مرة ثانية.

مختارات

رجل أسترالي كان على وشك أن يفقد حياته، ولم يتخيل أن محاولته توثيق ما يحدث بهاتفه المحمول ستتسبب في إنقاذه. (14.03.2019)

تخيل أنك تغط في نوم عميق وحين تستيقظ تجد نفسك وحيداً على متن طائرة مظلمة وباردة ولا تتمكن من الاتصال بأحد. هذا الكابوس مر على سيدة كندية نسيها طاقم طائرة تابعة للخطوط الكندية، فمن أنقذها من هذا الكابوس؟ (24.06.2019)

وفي هذا الشأن، أورد موقع "neuepresse" أن امرأة من ولاية كاليفورنيا، أصيبت بالذهول بعد بوصول أريكة جديدة يصل ثمنها إلى ما يوازي 380 يورو إلى البيت. وأضاف الموقع الألماني أن الأم تركت هاتفها المحمول لدى ابنتها الصغيرة  التي طلبت الأريكة الجديدة دون علم أمها.

ومع وصول الأريكة إلى البيت، أصاب الأم إيزابيلا ماكنيل الشك، فقد ظنت أنها بالفعل اقتنت هذه القطعة من الأثاث، لكن الأم أدركت بعد وقت وجيز أنها لم تطلب بالمرة الأريكة بل ابنتها الصغيرة ذات العامين، هي من فعلت ذلك، وفق ما ذكر موقع "haz".

وبالعودة إلى تفاصيل هذه الواقعة الطريفة، أوضح موقع  "ejz" أن الأم كانت في وقت سابق، تبحث بالفعل عن أريكة جديدة في تطبيق على هاتفها المحمول. وأردف أن الطفلة دخلت فجأة إلى غرفة الأم، حيث طلبت منها الهاتف. وتابع أن الأم تركت الهاتف المحمول لطفلتها وغادرت الغرفة دون أن تغلق التطبيق.

وقالت الأم إيزابيلا في تصريحات نقلها موقع  "nbcsandiego" إنها تعلمت الدرس الآن ولن تترك في المستقبل أي تطبيق مفتوح عندما تُعطي ابنتها الصغيرة الهاتف من أجل أن تلعب به. وأضافت مازحة: "لقد كانت تكلفة الأريكية أكثر بكثير مما كنت سأدفعه مقابل الحصول على واحدة".

ر.م/ع.ج.م

  • Kubanerin mit Handy

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    مراهقة تستخدم هاتفها المحمول في هافانا بكوبا عام 2010. النظام الحديدي الشيوعي لم يستطع أن يمنع انتشار الهاتف المحمول في الدولة الكاريبية الدافئة.

  • Iran Handy Saktionen gelockert

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    إمرأة إيرانية تتكلم بالهاتف المحمول في شوارع طهران عام 2008 ، انتشر الهاتف المحمول بشكل ملفت للنظر في الجمهورية الإسلامية في إيران.

  • Hinweise auf US-Überwachung von Merkels Handy

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تتحدث بهاتفها المحمول في برلين عام 2012. اتصالات الساسة تقرر مصائر الأمم والبلدان.

  • Multitasking mit zwei Telefonen

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    صورة لشاب الماني يتكلم بالمحمول في عام 2009 ، فيما يرسل رسائل نصية بهاتف محمول آخر. تعدد استخدامات الهاتف المحمول ، وتعدد الهواتف عند شخص واحد بات سمة العصر.

  • Flash-Galerie Straße Handy

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    أمرأة تكتب على هاتفها المحمول رسالة نصية في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2010. استخدام المحمول في الشوارع محفوف بالمخاطر.

  • Unruhen in Kenia Opositionspolitiker Raila Odinga telefoniert in Nairobi

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    سياسي من كينيا ، يتحدث بهاتفه المحمول إبان الاضطرابات التي سادت البلد عام 2007. الهاتف المحمول ينتشر في البلدان التي تفتقر الى بنية تحتية قوية ، لأنه لا يحتاج الى تلك البنية في انتشاره واستخدامه.

  • Mobiltelefon - Nokia Communicator 9110

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    فتاتان من فنلندا تستخدمان هواتفهما المحمولة عام 2014. جيل الشباب لا يستطيع ان يفارق الهاتف المحمول، ويعتبره كثيرون جزءا مهما من حياتهم اليومية.

  • Christian Wulff telefoniert

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    الرئيس الألماني السابق كريستيان فولف وهو يستخدم هاتفه المحمول على رصيف محطة قطار غوتنغن في مقاطعة ساكسونيا السفلى.لا يمكن لأي سياسي معاصر ان يعمل دون هاتف محمول.

  • Mobiltelefon

    الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

    إمرأة افريقية تستخدم الهاتف المحمول عام 2008. الهاتف النقال حل مشكلة الاتصالات في البلدان المحرومة من خدمات الهاتف الأرضي المعقدة والمكلفة والتي يصعب انشاؤها. ملهم الملائكة

    الكاتب: ملهم الملائكة


مختارات

الهاتف المحمول رفيق الناس الدائم

تحسم الأمور أحيانا مكالمة هاتفية وفي أحيان أخرى تصنع مكالمة هاتفية مشكلة. في عصر المحمول بات بإمكان الجميع أن يتكلموا من كل مكان في كل شيء. ولكن مكالمات الساسة والزعماء في الغالب تنقل قرارات مصيرية. كل ذلك في البوم صور. (22.03.2015)  

مواضيع ذات صلة

Apple CarPlay Bildschirm

تطبيق يتيح التسوق عبر شاشة سيارة "جنرال موتورز" 08.12.2017

أعلنت شركة "جنرال موتورز" أكبر منتج سيارات في الولايات المتحدة أنها زودت سياراتها بتطبيق جديد يُدعى "جي إم ماركت بليس"، يتيح تحويل شاشة اللمس الموجودة في لوحة عدادات هذا النوع من السيارات إلى مكان للتسوق الإلكتروني.

إعلان
Themenbild Facebook

 