أم ألمانية تتلقى رفضا من مؤجر والسبب صادم

صدمة كبيرة تلقتها أم ألمانية وشريكها بعد أن وجدت سكنا مناسبا لها ولأطفالها الخمسة. وبحسب صحيفة كولن اكسبريس فإن زاسكيا هولينهوتر (26 سنة) والتي تعمل كبائعة في سوبرماركت والأم لخمسة أطفال (1، 3، 5، 8، 11 عاما) وبعد أن وجدت منزلا مناسبا لها ولشريكها الجديد وأطفالها تلقت مفاجأة سيئة.

وبحسب الصحيفة الألمانية فإن المنزل بمساحته 126 مترا وعدد غرفه الستة والحديقة أمام المنزل، كان جذابا للأم الشابة التي تقطن في كولن من أجل التمكن من تكوين عائلة تحت سقف واحد، كما أخبرت الأم الشابة. وبعد الاتفاق علىالأجرة الشهرية البالغة 1500 يورو، والاستعداد للانتقال للمنزل. حصلت العائلة على رفض من المالك.

وقالت الأم أن قرار الرفض شكل صدمةللعائلة، بعد أن كانوا قد ضمنوا الموافقة تقريبا، وبعد الاستفسار من المالك تبين لها أن الرفض جاء لأنها تأخذ مساعدات حالية من الدولة، وهو ما أدى إلى رفض إتمام تأجير المنزل للعائلة.

وبحسب الصحيفة فإن المالك قال إنه لا يحبذ إبرام أية عقود مع الفئة التي تتلقى مساعدات ولا يريدهم ضمن فئة المستأجرين لديه. وتابع المالك إن الدولة تدفع لهذه الفئة كل شيء، وتسترد هذه الأموال من خلال فرض ضرائب باهظة على المواطنين الآخرين، وهو ما لا يريد أن يدعمه.

يشار إلى أن الأم العاملة، في إجازة الأمومة حاليا، وهو ما يكفل لها مساعدات لفترة سنة أو سنتين، بحسب ظروف العائلة المتاحة. ولم يتبين أن كانت المرأة تريد تقديم شكوى بحق المالك.

ع.أ.ج