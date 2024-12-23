أمين عام الناتو يدافع عن شولتس ويتوقع ضغوطاً من ترامب

الأمين العام الجديد لحلف الناتو مارك روته يدافع عن المستشار الألماني في مواجهة الانتقادات الأوكرانية، ويتوقع ضغوطًا من ترامب لزيادة الإنفاق الدفاعي، لكنه لا يشعر بالقلق من عودته بل يشكره لأنه دفع باتجاه الزيادة.

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، أن الانتقادات الحادة في بعض الأحيان التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للمستشار الألماني أولاف شولتس ليست في محلها.

وقال روته في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) نشرتها اليوم الإثنين (23 ديسمبر/ كانون الأول 2024): "لقد أخبرت زيلينسكي كثيرا أنه يجب عليه التوقف عن انتقاد أولاف شولتس لأنني أعتقد أن هذا غير عادل".

وذكر روته أن ما فعله المستشار الألمانيمن أجل أوكرانيا مثير للإعجاب، مضيفا أن شولتس ضمن أن تكون ألمانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة في تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، موضحا أن هذا إنجاز يمكن لكييف أيضا أن تشعر بالامتنان له.

وفي المقابل، تبنى روته موقفا مغايرا لشولتس فيما يتعلق بصواريخ كروز من طراز "تاوروس" التي تطلبها أوكرانيا، موضحا أنه يؤيد تسليمها لأوكرانيا أيضا دون فرض أي قيود على استخدامها.

وقال رئيس الوزراء الهولندي الأسبق: "بوجه عام، نعلم أن مثل هذه الإمكانيات مهمة للغاية بالنسبة لأوكرانيا"، مشيرا في المقابل إلى أن الأمر لا يعود إليه ليقرر ما الذي ينبغي للحلفاء توريده.

وكان زيلينسكي انتقد شولتس مؤخرا - من بين أمور أخرى - بسبب اتصاله بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا، رغم رفضه لذلك. كما أعرب الرئيس الأوكراني مرارا عن عدم تفهمه لرفض المستشار الألماني تسليم صواريخ "تاوروس" لبلاده.

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روته غير قلق بشدة من عودة ترامب

ولدى سؤال مارك روته عما ينتظره الغرب خلال أسابيع قليلة، عندما يعود دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مجددا أجاب السياسي الهولندي: "أعتقد أنه يجب أن نكون شاكرين لدونالد ترامب لأنه دفعنا إلى الوصول إلى مستوى إنفاق دفاعي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي - ليس كل حليف عند 2%، ولكننا وصلنا إجمالا إلى هذا المستوى".

وأوضح روته "كان ترامب في عام 2017 هو من دفع لهذا الاتجاه، على الرغم من أننا بالطبع شعرنا بالحاجة لذلك بأنفسنا، ثم بدأت الحرب على أوكرانيا"

وتابع الأمين العالم للناتو في حديثه مع وكالة الأنباء الألمانية: "سيرغب ترامب في أن نفعل المزيد، وهو محق في ذلك. علينا أن نفعل المزيد. نحن في أوروبا الآن عند 2%، ولكن في غضون أربع إلى خمس سنوات، سنواجه مشكلة في الردع إذا لم ننفق أكثر".

مارك روته: يجب أن نكون شاكرين لدونالد ترامب لأنه دفعنا إلى الوصول إلى مستوى إنفاق دفاعي يبلغ 2% من الناتج المحلي الإجمالي. صورة من: Olivier Douliery/CNP/AdMedia/picture alliance

وحول احتمال حدوث تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا، قال روته: "أعتقد أن ترامب لا يزال يعمل الفكر في استراتيجيته الخاصة بأوكرانيا. حجتي له، وحجتي بشكل عام، هي أن الصراع في أوكرانيا يمثل مشكلة للولايات المتحدة، فنحن نرى علاقات روسيا مع كوريا الشمالية وإيران والصين، ومن خلال تعاون هذه الأطراف الأربعة، سيصبح هذا الصراع برمته تهديدا للولايات المتحدة".

يذكر أن السياسي الهولندي روته (57 عاما) تولى منصب الأمين العام لحلف الناتو منذ الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حيث تتمثل مهمته الرئيسية في تنسيق العمليات السياسية بين الحلفاء.

قبل ذلك، كان روته، الذي يحمل شهادة في التاريخ، يشغل منصب رئيس وزراء هولندا لما يقرب من 14 عاما، وهذه أطول فترة يشغلها أي رئيس حكومة في تاريخ بلاده. يعرف عنه البراجماتية والتواضع، وغالبا ما يبدو في مزاج جيد جدا.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)