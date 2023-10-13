أمين عام الناتو لـ DW: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وهي ليست وحدها

في حوار أجرته DW معه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال إن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي واسع النطاق الذي تشنه حركة حماس الإسلاموية المتطرفة.
وأضاف ستولتنبرغ: "من المهم في الوقت نفسه، أن تبذل إسرائيل أثناء دفاعها عن نفسها كل ما هو ممكن لتفادي إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء، وبالأخص عندما يستمر الصراع لأيام وأسابيع قادمة." وعبّر ستولتنبرغ عن اقتناعه بأن ذلك يشكل بالطبع "وضعاً صعباً للغاية" بالنظر إلى أن هذا التصعيد يأتي في منطقة شديدة الكثافة السكانية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره أمين عام الناتو "تحدياً".
وعن اجتماعه عبر تقنية الفيديو بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوأف غالانت، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، إن الرسالة من هذا اللقاء تؤكد على أن "إسرائيل ليست وحدها"، موضحاً أن كل دول الحلف "أدانت الهجوم الإرهابي الشنيع الذي شنته حماس"، كما طالب الحلف الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين من بينهم مواطنون من دول أعضاء في الحلف.
يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.
وهذا ما ورد على لسان الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بينما لم يصدر أي بيان مشترك عن الاجتماع الوزاري لدول الحلف. ورداً عن سؤال، عما إذا كان ذلك ناجماً عن عدم وجود توافق بين دول الحلف في هذا الشأن، جاءت إجابة أمين عام الناتو بأسلوب دبلوماسي، حيث قال: "ليس هناك أي شك بأن دول الحلف تدين الهجمات التي يتعرض لها مدنيون أبرياء. وقد تعهد العديد من الحلفاء بتقديم الدعم العملي، بما في ذلك ألمانيا".
وفي معرض الحوار الذي أجرته معه DW في بروكسل، أكد ستولتنبيرغ أن النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس لن يصرف انتباه الحلفاء وقدراتهم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قال: "هذا (النزاع بين إسرائيل وحماس) لن يقوض قدرتنا أو تصميمنا على دعم أوكرانيا. ولا نعبر عن ذلك بالقول فقط وإنما بالفعل أيضاً".
بيرنت ريغرت/و.ب/خ.س/ع.ج.م
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرائيل تكثف ضرباتها على غزة
كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة بعد هجمات حماس الإرهابية. وتصنف حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، على أنها منظمة إرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين (التاسع من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إن "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه لأجيال".
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
تدمير واسع النطاق
وقد تم تدمير حوالي 800 مبنى بالكامل وتعرض 5000 مبنى لأضرار جسيمة بسبب الهجمات الإسرائيلية، حسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وتفيد التقارير أن نحو 400 ألف شخص لا يحصلون على المياه.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
البحث عن ناجين
عمال الإنقاذ يبحثون عن ناجين بعد غارات جوية إسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة. وحتى ساعة إعداد هذه الجولة المصورة (الأربعاء: 11 تشرين الأول/أكتوبر 2023)، قُتل نحو 830 فلسطيني وأصيب أكثر من 4200 آخرين بعد الغارات الجوية على الأراضي التي تسيطر عليها حماس، وفقاً لسلطات الحركة. وأدى الهجوم الذي شنته حماس يوم السبت على إسرائيل إلى مقتل أكثر من 1200 شخص وإصابة أكثر من 2700 آخرين.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
عزل غزة
فلسطينيون يفرون من الغارات الجوية الإسرائيلية في حافلة صغيرة قديمة. ووفقاً للأمم المتحدة، فقد نزح أكثر من 187 ألف شخص عن بيوتهم، ولجأ 137 ألف شخص إلى مدارس الأمم المتحدة و40 ألف شخص إلى منازل خاصة. مغادرة قطاع غزة نفسه أمر غير ممكن لأن إسرائيل أغلقت القطاع، كما أن المعبر مع مصر مغلق.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
الجيش الإسرائيلي يسيطر على حدود غزة
شوهدت قوات إسرائيلية تقوم بدوريات على الحدود بين إسرائيل وغزة. وكان مقاتلو حماس قد اخترقوا التحصينات الحدودية في عدد من المواقع خلال ليلة 7 أكتوبر/تشرين الأول قبل ارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي الإسرائيلية. وبنت إسرائيل السياج الحدودي مع غزة في عام 1994. كما أن حدود غزة مع مصر مغلقة بسياج طويل.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
إسرئيل تحشد قواتها على حدود غزة
بعد أن حشدت إسرائيل نحو 300 ألف جندي احتياطي، يخشى العديد من سكان غزة أن يكون الهجوم البري الإسرائيلي وشيكاً. وتم حشد المركبات والمعدات العسكرية على طول السياج الحدودي مع غزة. وتم إخلاء البلدات الإسرائيلية المتاخمة لغزة بشكل شبه كامل.
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قطاع غزة.. دمار وحصار و"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
"كارثة إنسانية تلوح في الأفق"
وفي حديث لشبكة "سي إن إن"، حذر جان إيغلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، من كارثة إنسانية تلوح في الأفق في غزة. وأضاف: "تضور الأطفال من الجوع وموتهم في المستشفيات بسبب نقص الكهرباء ترقى إلى جرائم حرب، على سبيل المثال".