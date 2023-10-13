أمين عام الناتو لـ DW: من حق إسرائيل الدفاع عن نفسها وهي ليست وحدها

في حوار أجرته DW معه، أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وقال إن لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها ضد الهجوم الإرهابي واسع النطاق الذي تشنه حركة حماس الإسلاموية المتطرفة.

وأضاف ستولتنبرغ: "من المهم في الوقت نفسه، أن تبذل إسرائيل أثناء دفاعها عن نفسها كل ما هو ممكن لتفادي إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء، وبالأخص عندما يستمر الصراع لأيام وأسابيع قادمة." وعبّر ستولتنبرغ عن اقتناعه بأن ذلك يشكل بالطبع "وضعاً صعباً للغاية" بالنظر إلى أن هذا التصعيد يأتي في منطقة شديدة الكثافة السكانية في قطاع غزة، وهو ما اعتبره أمين عام الناتو "تحدياً".

وعن اجتماعه عبر تقنية الفيديو بوزير الدفاع الإسرائيلي، يوأف غالانت، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي، إن الرسالة من هذا اللقاء تؤكد على أن "إسرائيل ليست وحدها"، موضحاً أن كل دول الحلف "أدانت الهجوم الإرهابي الشنيع الذي شنته حماس"، كما طالب الحلف الفلسطينيين بالإفراج الفوري عن الرهائن الذين من بينهم مواطنون من دول أعضاء في الحلف.

يشار إلى أن حركة حماس هي جماعة إسلاموية فلسطينية مسلحة تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى كمنظمة إرهابية.

وهذا ما ورد على لسان الأمين العام للحلف الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بينما لم يصدر أي بيان مشترك عن الاجتماع الوزاري لدول الحلف. ورداً عن سؤال، عما إذا كان ذلك ناجماً عن عدم وجود توافق بين دول الحلف في هذا الشأن، جاءت إجابة أمين عام الناتو بأسلوب دبلوماسي، حيث قال: "ليس هناك أي شك بأن دول الحلف تدين الهجمات التي يتعرض لها مدنيون أبرياء. وقد تعهد العديد من الحلفاء بتقديم الدعم العملي، بما في ذلك ألمانيا".

وفي معرض الحوار الذي أجرته معه DW في بروكسل، أكد ستولتنبيرغ أن النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس لن يصرف انتباه الحلفاء وقدراتهم عن الغزو الروسي لأوكرانيا، إذ قال: "هذا (النزاع بين إسرائيل وحماس) لن يقوض قدرتنا أو تصميمنا على دعم أوكرانيا. ولا نعبر عن ذلك بالقول فقط وإنما بالفعل أيضاً".

بيرنت ريغرت/و.ب/خ.س/ع.ج.م