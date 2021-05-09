أمير متهم بقتل واحد من أكبر الدببة في أوروبا!

في حادث نال مؤخرا اهتماما إعلاميا واسعا، تحقق السلطات الرومانية في إطلاق النار على أكبر دب أوربي والتسبب في قتله خلال رحلة صيد.
وتوجه أصابع الاتهام إلى أمير مقاطعة ليشتنشتاين، الواقعة بين النمسا وسويسرا، وفقا لموقع سي إن إن. وتعتقد السلطات الرومانية أن الأمير، والبالغ من العمر 32 عاما، قام بإطلاق النار على الدب خلال شهر مارس الماضي.
وتقوم تحقيقات النيابة في رومانيا على الإدعاء بقتل الدب بدون صدور تصريح بالصيد واحتمال عدم امتلاك المشاركين في الواقعة لتراخيص سلاح.
وتقول منظمة Agent Green المعنية بشؤون البيئة أن الأمير حصل على تصريح ساري لأربعة أيام فقط من وزارة البيئة بغرض صيد أنثى دب عقب هجومها المتكرر على مزارع بمقاطعة كوفاسنا في رومانيا. إلا أن الأمير في المقابل قام بقتل دب آخر، البالغ من العمر 17 عاما ويحمل اسم أرثر، والذي يعيش في منطقة خاضعة للحماية، وفقا لإدعاء المنظمة.
واستغرب رئيس المنظمة غابرييل باون، في بيان منشور بموقع المنظمة على الإنترنت، من قيام الأمير بقتل دب ضخم يعيش في قلب الغابة بدلا من دب آخر أصغر سنا يسرق الدجاج من إحدى القرى، على حد تعبير باون.
وصرح رئيس الوزراء الروماني فلورين سيتو بأن ”التقارير الإعلامية غير صحيحة" وأن الدب أرثر ربما لا يكون الأكبر في أوروبا، ليتعرض رئيس الوزراء لموجة من النقد.
أما الأمير المتهم فقال أنه "لا يرغب في التورط بهذا الأمر الحساس"، وشن وسائل إعلام رومانية هجوما عليه عبر الموقع الألكتروني المخصص لقلعة ريغيرسبرغ التي تعود لأسرة الأمير المتهم بقتل الدب أرثر.
وتحتوي رومانيا على أكبر عدد من الدببة في قارة أوروبا. وفي عام 2016، صدر حظر بموجب القانون على الصيد هناك فيما عدا حالات استثنائية لدى قيام الدب بتدمير الممتلكات أو عندما يمثل خطرا على حياة البشر.
د.ب.
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