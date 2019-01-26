أمير قطر يغادر تونس فجأة دون إلقاء كلمته في القمة العربية

قالت وكالة الأنباء القطرية إن أمير قطر غادر تونس اليوم (الأحد 31 مارس / آذار 2019) بعد أن شارك في الجلسة الافتتاحية للقمة الثلاثين. وقالت قناة العربية التلفزيونية إن أمير قطر غادر تونس دون إلقاء كلمة في القمة. وكان أمير قطر قد وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم.

وكان الأمير وصل إلى تونس قبل ساعات قليلة واستقبله رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد. وكان سفير دولة قطر لدى تونس سعد بن ناصر الحميدي أكد أن حضور الأمير للقمة العربية "يؤكد أن دولة قطر جزء مهم وفاعل ورئيسي في المنطقة العربية" ويعد "تعبيرا صريحا على أّن قطر تولي أهمية كبرى للقضايا العربية وتعطي أولوية للأمن القومي العربي، بصرف النظر عن الظروف والمعطيات العربية والاقليمية".

وخصصت تونس استقبالا كبيرا للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي قام بزيارة رسمية لتونس قبيل بدء أعمال القمة العربية. كما حضر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القمة وذلك في أول زيارة يقوم بها إلى تونس منذ توليه الحكم سنة 2013.

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واقترح الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أن تدار القمة العربية تحت شعار "قمة العزم والتضامن". ودعا الرئيس التونسي، خلال جلسة افتتاح الدورة الثلاثين للقمة العربية إلى تنقية الأجواء العربية وتجاوز الخلافات من أجل التصدي للتحديات التي تواجهها المنطقة العربية. وقال السبسي "التحديات أكبر من أن نتصدى لها فرادى". وتابع السبسي "من غير المقبول أن تدار قضايانا العربية خارج أطر العمل العربي المشترك واستمرار ساحاتنا كمنطقة صراع دولي".

كما شدد السبسي على وضع حد لتصدر المنطقة العربية كمنطقة بؤر وصراعات وأزمات. ولايزال الخلاف مستمرا بين قطر و جيرانها في مجلس التعاون الخليجي، السعودية والإمارات والبحرين التي قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ حزيران/ يونيو 2017 بالإضافة الى مصر، لاتهامها بدعم الارهاب وهو ما تنفيه قطر. كما يدور الخلاف بين الدول العربية الأعضاء بشأن عضوية سوريا المعلقة منذ عام 2012.

ح.ز/ م.س (رويترز، د.ب.أ)