أمير قطر يتلقي دعوة من ملك السعودية لحضور قمتين بمكة

تلقي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، رسالة من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز تضمنت دعوته لحضور القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج في مكة المكرمة في الثلاثين من شهر أيار/ مايو الجاري.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم الأحد (26 أيار/ مايو 2019) أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، قد تسلم الرسالة خلال استقباله عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في الدوحة.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد وجَّه في التاسع عشر من الشهر الجاري دعوة إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول العربية، لأجل عقد قمتين طارئتين، خليجية وعربية، في مكة المكرمة في الثلاثين من الشهر الجاري.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية، نقلا عن مصدر مسؤول في خارجية المملكة، أن الدعوة إلى القمتين جاءت من "باب الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية، في كل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة."

وأضاف المصدر أن الدعوة تأتي "في ظل الهجوم على سفن تجارية قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من الهجوم على محطتي ضخ نفط بالمملكة.

ص.ش/أ.ح (د ب ا)