 أمير قطر: نتعرض لـ″حملة غير مسبوقة″ بسبب استضافة المونديال | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أمير قطر: نتعرض لـ"حملة غير مسبوقة" بسبب استضافة المونديال

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد إن بلاده، التي تستضيف كأس العالم 2022، تتعرض لـ"حملة غير مسبوقة". ومع اقتراب موعد صافرة الانطلاق تجد الدوحة نفسها أمام سيل متعاظم من الانتقادات بسبب مواضيع شتّى أولها ملف الحقوق والحريات.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (24/4/2022)

الشيخ تميم "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف".

 

أعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  اليوم الثلاثاء (25 أكتوبر/تشرين الأول 2022) عن أسفه لأنّ بلاده تتعرّض لـ"حملة غير مسبوقة" بسبب استضافتها مونديال 2022 ، الذي تنطلق مبارياته في الإمارة في غضون أقلّ من شهر.

وفي خطاب ألقاه في افتتاح عقد مجلس الشورى، قال الشيخ تميم "منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرّضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرّض لها أيّ بلد مضيف".

إقرأ ايضا:

مع اقتراب كأس العالم.. مطالب لقطر بضمان سلامة المشجعات

وأضاف "لقد تعاملنا مع الأمر بدايةً بحسن نية، بل واعتبرنا أنّ بعض النقد إيجابي ومفيد يساعدنا على تطوير جوانب لدينا تحتاج إلى تطوير".

وأعرب الشيخ تميم عن أسفه لأنّه "ما لبث أن تبيّن لنا أنّ الحملة تتواصل وتتّسع وتتضمّن افتراءات وازدواجية معايير، حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءل للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقة من وراء هذه الحملة.

مختارات

تقول منظمة "إيكويديم" إن عمالاً أفارقة وآسيويين في قطر تعرضوا لاستغلال جسيم وانتهاكات لحقوق الإنسان. فهناك حالات متعددة للإجهاد العنيف وعدم دفع الأجور لمن يعملون في قطاع الضيافة قبيل انطلاق فعاليات كأس العالم.

وإذ اعتبر أمير  قطر أنّ "النقد مفيد فقط إذا كان قائماً على معلومة صحيحة وعلى فهم للسياقات"، شدّد على أنّ "استضافة كأس العالم تجمع بين عناصر عدّة" وتحدّيات من بينها "الانفتاح الحضاري والثقافي".

وأكّد الشيخ تميم أنّ استضافة بلاده كأس العالم في كرة القدم هي "مناسبة نُظهر فيها من نحن، ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسّساتنا، بل أيضاً على مستوى هويتنا الحضارية". وأضاف "هذا امتحان كبير لدولة بحجم قطر التي تثير إعجاب العالم أجمع بما حقّقته وتحقّقه".

المزيد: "رايتس ووتش" تتهم قطر باضطهاد أفراد من "مجتمع الميم" والدوحة تنفي

وإذ شدّد الشيخ تميم على أنّ "قطر حالياً أشبه بورشة عمل في التحضير والتجهيز للمناسبة"، ذكّر بأنّها المرة الأولى التي ستستضيف فيها دولة عربية هكذا مناسبة. وقال "لقد قبلنا هذا التحدّي (...) إدراكاً منّا لأهمية استضافة حدث كبير مثل كأس العالم في الوطن العربي".

وأضاف "هي بطولة للجميع، ونجاحها نجاح للجميع".

ومع اقتراب موعد صافرة انطلاق المونديال الأكثر تكلفة على الإطلاق، تجد قطر نفسها أمام سيل متعاظم من الانتقادات، بسبب مواضيع شتّى تتراوح من مناخ الإمارة الحارّ ومجتمعها المحافظ، إلى سجلّها في مجال حقوق الإنسان والحريّات.

وكثُرت الانتقادات الموجّهة إلى قطر من جانب  منظّمات غير حكومية وجهات سياسية ووسائل إعلام على خلفية ملاعبها المكيّفة وتسيير مئات الرحلات الجوية اليومية لنقل المشجّعين  وحقوق العمّال المهجرين  والمثليين... وذهب البعض إلى حدّ الامتناع عن نقل المباريات.

وبذلت السلطات القطرية جهوداً حثيثة لدحض الاتّهامات الموجّهة إليها، مذكّرة خصوصاً بأنّها أجرت في السنوات الأخيرة إصلاحات لقوانينها.

وقبل شهر من انطلاق صافرة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، المونديال الأكثر تكلفة إطلاقًا، والحدث الضخم بالنسبة لدولة قطر، لا يزال العمّال منهمكين في الورش والمنظمّون تحت الضغط أكثر من أي وقت مضى. وأكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السويسري الإيطالي جاني إنفانتينو في مؤتمر صحافي الاثنين أن "كل شيء في قطر جاهز (...) للمونديال الأفضل في التاريخ".

ع.ج.م/ح.ز (أ  ف ب)

  • لاعبو الكاميرون يحتفلون بعد الفوز على موزمبيق في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    كأس إفريقيا

    هل ستفوز "الأسود التي لا تقهر" من الكاميرون في بطولة كأس إفريقيا التي تقام في بلدها أم سيفوز فريق آخر بالبطولة؟ فاز الكاميرونيون وبينهم لاعب بايرن ميونيخ إريك مكسيم تشوبو-موتينغ بالكأس آخر مرة في عام 2017، ويستضيفون البطولة للمرة الثانية منذ عام 1972. ويشارك في البطولة التي تنطلق في التاسع من كانون الثاني/يناير 24 منتخباً، وستدافع الجزائر عن لقبها.

  • لاعبو ألمانيا والأرجنتين يتنافسون على الكرة في أولمبياد طوكيو 2020

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة أوروبا لكرة اليد للرجال

    بمشاركة إسبانيا حاملة اللقب والدنمارك بطلة العالم، لن تضطر إلى البحث طويلاً عن المرشحين للفوز ببطولة أوروبا لكرة اليد للرجال، التي ستقام في المجر وسلوفاكيا اعتباراً من 13 كانون الثاني/يناير. أما ألمانيا التي حلت خامسة في بطولة أوروبا عام 2020 وتم إقصاؤها قبل دور الستة عشر في بطولة العالم عام 2021، فتسعى إلى العودة إلى قوتها القديمة تحت قيادة المدرب ألفريد جيسلاسون.

  • شعلة الألعاب الأولمبية الشتوية

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    الألعاب الأولمبية الشتوية

    تعتبر الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين قضية سياسية منذ أن حصلت العاصمة الصينية على حق استضافتها. وتثير المقاطعة الدبلوماسية المعلنة لبعض الدول جدلاً منذ كانون الأول/ديسمير 2021. الصين ترد على المقاطعة بسخط، واللجنة الأولمبية الدولية تعتبر نفسها محايدة ولا تريد "تسييس الرياضة". وستنطلق البطولة في الرابع من شباط/فبراير، وسط أجواء سلبية وفي ظل تدابير صارمة لاحتواء كورونا.

  • من مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    "سوبر بول"

    يعد نهائي الدوري الوطني لكرة القدم الأمريكية أحد أبرز الأحداث الرياضية في العالم. يستمتع الملايين من المشجعين حول العالم، إلى جانب الرياضة، بالعرض الفخم بين الشوطين. وهذه المرة ستحضر أيقونات موسيقى "الراب" و"ريذم أند بلوز". ففي 13 شباط/فبراير سيشارك بجانب د. دري، كل من ماري جيه بليج وكيندريك لامار وإيمينيم وسنوب دوج.

  • سباق الفورمولا 1 - جائزة السعودية الكبرى

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم لسباقات فورمولا 1

    يبدأ الموسم الجديد في 20 آذار/مارس بسباق جائزة البحرين الكبرى، بقواعد جديدة وتغييرات فنية تهدف إلى ضمان تقليص الفجوة بين الفرق الأقوى والأضعف. ومع ذلك، كانت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 في عام 2021 مثيرة بالفعل. فهل تكون هناك معركة أخرى متقاربة على اللقب بين ماكس فيرستابن (يسار) ولويس هاميلتون (يمين)؟ أم يمكن لطرف ثالث أن يحسم السباق لصالحه؟

  • برادن كوري من نيوزيلندا خلال بطولة العالم للرجل الحديدي

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم للترايثلون "الرجل الحديدي"

    بسبب جائحة كورونا، لن تقام "بطولة العالم للرجل الحديدي"، التي تبدأ عادة في تشرين الأول/أكتوبر، في هاواي للمرة الأولى منذ عام 1978، بل ستقام في السابع من أيار/مايو في سانت جورج بولاية يوتا الأمريكية. لكن حتى في صحراء ولاية المورمون (يوتا)، ستكون البطولة التي تشمل السباحة لمسافة 3.86 كيلومتراً وركوب الدراجات لمسافة 180.2 كيلومتراً والجري لمسافة 42.2 كيلومتراً شاقة.

  • تور دو فرونس

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    "تور دو فرونس"

    سيقام أهم سباق للدراجات الهوائية في العالم للمرة 109 في عام 2022. هذه المرة ستكون نقطة البداية في كوبنهاغن، حيث سيكون السباق الافتتاحي في الأول من تموز/يوليو. المرحلتان الأولى والثاننية من السباق أيضاً ستكونان عبر الدنمارك، بمسافة إجمالية تبلغ 3328 كيلومتراً. في عام 2021، سيطر السلوفيني تادي بوجار على المنافسة. هل فهل سيرتدي القميص الأصفر مرة أخرى في صيف 2022 بباريس؟

  • مباراة بين فريقي كرة القدم للسيدات لكل من ألمانيا وهولندا

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات

    كرة القدم تعود إلى موطنها! فللمرة الثانية منذ 2005، ستستضيف إنجلترا بطولة أمم أوروبا لكرة القدم للسيدات التي تنطلق في السادس من تموز/يوليو. وعلى عكس ما كان عليه الحال قبل 16 عاماً، فإن الفريق المستضيف "اللبوات"، أحد المرشحين هذه المرة. ويريد الفريق الألماني أيضاً العودة. ففي بطولات أوروبا 2017 وكأس العالم 2019، كان ربع النهائي خط النهاية بالنسبة له. فهل تسير الأمور على نحو أفضل في موطن كرة القدم؟

  • بطولة العالم لألعاب القوى

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم لألعاب القوى

    اعتباراً من 15 تموز/يوليو، سيتم منح ميداليات بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين بولاية أوريغون الأمريكية. وعلى عكس بطولة العالم لألعاب القوى 2019 في الدوحة، يمكن توقع جمهور متحمس وحرارة يمكن تحملها! ومع ذلك، فإن منح حق استضافة البطولة للمدينة التي يوجد فيها مقر شركة "نايكي" للسلع الرياضية لايزال موضع انتقاد.

  • الفارسة الألمانية زيمونه بلوم

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    ألعاب الفروسية العالمية

    القفز والترويض والترويض الجزئي والوثب، حول هذه الحركات الأربع يتعلق الفوز في بطولة ألعاب الفروسية العالمية في هيرنينغ بالدنمارك التي تنطلق في السادس من آب/أغسطس. وتقليدياً يعتبر الفريق الألماني الذي يضم البطلة الأولمبية جيسيكا فون بريدو-فيرندل مرشحاً للفوز. لكن ما إذا كانت البطلة العالمية للقفز زيمونه بلوم (في الصورة) تستطيع الدفاع عن لقبها، أمر مشكوك فيه بسبب إصابة فرسها "أليس".

  • مباراة لكرة السلة في طوكيو 2020

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة أمم أوروبا لكرة السلة

    بعد الوصول بنجاح إلى الدور ربع النهائي في الألعاب الأولمبية، يسعى لاعبو كرة السلة الألمان إلى تحقيق أداء جيد في بطولة أمم أوروبا لكرة السلة التي يستضيفها بلدهم. ستنطلق البطولة في الأول من أيلول/سبتمبر في كولونيا وبرلين. وبالإضافة إلى فرنسا وإسبانيا، تعتبر حاملة اللقب سلوفينيا التي تضم النجم لوكا دونسيتش (على اليمين) من المرشحين للفوز. وستلتقي سلوفينيا ألمانيا في الدور التمهيدي.

  • لاعبة الرغبي للسباعيات ستايسي فلوهلر

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    بطولة العالم للرغبي للسباعيات

    يتم لعب الرغبي (الركبي) في الأصل بمشاركة 15 فريقاً، لكن هناك بديل "أصغر"، وهو اللعب في "سباعيات"، أي بمشاركة سبعة فرق، وهذا الخيار أيضاً أولمبي ويزداد شعبية. واعتباراً من التاسع من أيلول/سبتمبر، سيمكن تحديد أبطال وبطلات العالم الجدد/الجديدات في مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا، لأنه، وعلى غير المعتاد في الرياضة، تقام نهائيات كأس العالم للسيدات والرجال في نفس الوقت ونفس المكان.

  • مشجعو قطر

    في صور.. أهم الأحداث الرياضية الكبرى في عام 2022

    كأس العالم لكرة القدم

    قد يكون التنظيم في قطر مثالياً، وكذلك الملاعب والبنية التحتية. لكن هل هناك مزاج حقيقي لكرة قدم؟ لايزال وضع حقوق الإنسان في قطر، ووفيات العمال في مواقع البناء المتعلقة بكأس العالم، وتاريخ بدء البطولة غير المعتاد في الشتاء (في 21 تشرين الثاني/نوفمبر)، يخيم على البطولة. وسيقام نهائي كأس العالم يوم 18 كانون الأول/ديسمبر. أندرياس شتين-تسيمونز/م.ع.ح


مواضيع ذات صلة

Arbeiter pflastern kurz nach dem Sonnenuntergang im Licht von Laternen einen Weg zwischen den Fahrbahnen an der Promenade Corniche. In Doha finden am 31. März der Fifa-Kongress und am 1. April die Auslosung für die Fußball-WM 2022 in Katar statt. +++ dpa-Bildfunk +++

غالبية الألمان تؤيد دفع "فيفا" تعويضات للعمال الأجانب في قطر 15.09.2022

غالبية الألمان مع دفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تعويضات لفائدة العمال الأجانب الذين ساهموا في بناء ملاعب مونديال قطر، حسبما أظهر استطلاع للرأي. في المقابل أشار الاتحاد إلى مبادرته الخاصة لحماية العمال.