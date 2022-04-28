أمير قطر في طهران...وساطة قطرية بين إيران والغرب؟

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الامير القطري للمرة الأولى منذ عامين في طهران ويلتقي بمرشدها الأعلى ورئيسها لمناقشة إعادة إحياء مفاوضات الملف النووي وأزمة الطاقة العالمية المتفاقمة بسبب الحرب في أوكرانيا. فهل تنجح ما يمكن وصفها بالوساطة القطرية بين إيران والغرب؟
مباحثات بين السعودية وإيران على مستوى مسؤولين أمنيين على أرض عراقية. التوافق بين طهران والرياض يؤثر على مستقبل العراق، فما الذي تريده السعودية وإيران من العراق؟
التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين لأول مرة منذ المصالحة الخليجية. ولم تستأنف أبوظبي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ الإعلان عن المصالحة في يناير 2021.
أعلنت شرطة العاصمة الألمانية برلين أنها منعت مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بمناسبة "يوم القدس" كانت مقررة الجمعة لوجود "خطر لإطلاق دعوات معادية للسامية وتمجيد للعنف". فيما انطلقت مسيرات ما يعرف بـ"يوم القدس العالمي" في إيران.
بعد تعليقها الشهر الماضي، استؤنفت مباحثات لتطبيع العلاقات بين السعودية وإيران في العاصمة العراقية بغداد بوساطة عراقية-عمانية، وسط آمال متزايدة في عودة العلاقات بين البلدين بعد ست سنوات من القطيعة.
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