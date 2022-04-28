أمير قطر في طهران...وساطة قطرية بين إيران والغرب؟

في تكريس للمصالحة أمير قطر وولي عهد أبوظبي يلتقيان لأول مرة

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي في بكين لأول مرة منذ المصالحة الخليجية. ولم تستأنف أبوظبي علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة منذ الإعلان عن المصالحة في يناير 2021.