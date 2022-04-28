 أمير قطر في طهران...وساطة قطرية بين إيران والغرب؟ | DW الأخبار | DW | 13.05.2022

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DW الأخبار

أمير قطر في طهران...وساطة قطرية بين إيران والغرب؟

الامير القطري للمرة الأولى منذ عامين في طهران ويلتقي بمرشدها الأعلى ورئيسها لمناقشة إعادة إحياء مفاوضات الملف النووي وأزمة الطاقة العالمية المتفاقمة بسبب الحرب في أوكرانيا. فهل تنجح ما يمكن وصفها بالوساطة القطرية بين إيران والغرب؟

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