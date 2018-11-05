أمير قطر: الأزمة الخليجية كشفت عن إخفاق مجلس التعاون الخليجي

قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إنه يأسف لاستمرار النزاع مع دول عربية أخرى، لكنه أضاف أن "الأزمات تمر" مستعرضا الإنجازات الاقتصادية لبلاده على مدى العام الأخير. وقال الشيخ تميم في كلمة أمام مجلس الشورى إن قطر ستواصل تطوير قطاعات النفط والغاز لديها في إطار حرصها على المحافظة على موقعها كأكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم مضيفا أن الصادرات نمت 18 بالمئة العام الماضي بينما تقلص الإنفاق 20 بالمئة.

وتابع أن العملة القطرية حافظت على قيمتها منذ اندلاع النزاع في العام الماضي وأنه جرى تنويع موارد الاقتصاد للتغلب على أثر العقوبات المفروضة من دول عربية أخرى.

واستعرض الأمير تطورات الأوضاع الاقتصادية في بلاده منذ إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر منتصف العام الماضي مقاطعتها. وأكد الأمير في كلمته أن "قطر تمكنت إلى حد كبير من تجاوز آثار الحصار".

وقال إن "عدد المصانع في الدولة ازداد عما كان عليه قبل الحصار بنسبة 14% ... وارتفعت الصادرات بنسبة 18% خلال العام الماضي".

وفي إشارة إلى الخلاف بين قطر ودول عربية أخرى، حذر بالقول من أن "تردي العلاقات الخليجية يضعف قدرتنا على حل مشاكل المنطقة". وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قد قطعت العام الماضي علاقاتها مع قطر واتهمتها بدعم وتمويل الإرهاب، وهي اتهامات تنفيها الدوحة.

ع.خ/ ح.ز (ا ف ب، رويترز)