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أمير سلطان زاده

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موضوعات من أمير سلطان زاده

لقاء بين بشار الأسد وخامنئي في مايو/أيار عام 2024

تداعيات زلزل سقوط الأسد على إيران داخليا وخارجيا

تداعيات زلزل سقوط الأسد على إيران داخليا وخارجيا

أحدث سقوط بشار الأسد ارتدادات كبيرة داخل المؤسسات السياسية في إيران، فكيف سيكون تأثير انتهاء حقبة الأسد على طهران؟
نزاعات١١ ديسمبر ٢٠٢٤
أرشيف: المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي

وضع اقتصادي متردٍ.. إيرانيون قلقون من نشوب حرب مع إسرائيل

وضع اقتصادي متردٍ.. إيرانيون قلقون من نشوب حرب مع إسرائيل

يتزايد قلق الإيرانيين من أن حكومة بلادهم قد تعطي الأولوية للصراع مع إسرائيل على حساب تحسين الوضع الاقتصادي المتردي.
نزاعات٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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