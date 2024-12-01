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أمير سلطان زاده
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موضوعات من أمير سلطان زاده
تداعيات زلزل سقوط الأسد على إيران داخليا وخارجيا
تداعيات زلزل سقوط الأسد على إيران داخليا وخارجيا
أحدث سقوط بشار الأسد ارتدادات كبيرة داخل المؤسسات السياسية في إيران، فكيف سيكون تأثير انتهاء حقبة الأسد على طهران؟
نزاعات
2024/12/11
١١ ديسمبر ٢٠٢٤
وضع اقتصادي متردٍ.. إيرانيون قلقون من نشوب حرب مع إسرائيل
وضع اقتصادي متردٍ.. إيرانيون قلقون من نشوب حرب مع إسرائيل
يتزايد قلق الإيرانيين من أن حكومة بلادهم قد تعطي الأولوية للصراع مع إسرائيل على حساب تحسين الوضع الاقتصادي المتردي.
نزاعات
2024/10/28
٢٨ أكتوبر ٢٠٢٤
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