 أمير سعودي لـ DW: تصفية خاشقجي تمت بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان | أخبار | DW | 17.10.2018

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أخبار

أمير سعودي لـ DW: تصفية خاشقجي تمت بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان

أجرت DW عربية مقابلة حصرية مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود تطرق خلالها إلى ملف الصحافي السعودي جمال خاشقجي الذي تحدث عنه بصفته مقتولا وأكد أن أوامر تصفيته جاءت مباشرة من ولي العهد محمد بن سلمان، حسب تعبيره.

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الحوار الحصري لمسائية DW عربية كاملا مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود عن قضية خاشقجي ورسالته للعاهل السعودي

في مقابلة حصرية مع مسائية DW عربية قال الأمير السعودي خالد بن فرحان آل سعود، إن "كل الأوامر التي تنفذ في البلاد تمر عبر رأس الحكم الملك سلمان"، إلا أن "العملية الإجرامية" ضد الصحافي المعروف جمال خاشقجي "جاءت بأوامر من ولي العهد محمد بن سلمان مباشرة"، حسب تعبيره.

وقال الأمير خالد إنه ربما يملك معلومات شخصية عن الذين قاموا بتنفيذ هذه "الجريمة" أو الذين أمروا باغتيال جمال خاشقجي. ووصف خاشقجي بأنه صحافي سعودي كبير ذو عقلية كبيرة كان يتقبل الآخر، حسب تعبيره. وأضاف الأمير بن فرحان أن خاشقجي كانت له "علاقات واسعة مع الأسرة الحاكمة". وتابع أن خاشقجي "كان ينفي عن نفسه صفة المعارض السياسي". وكان كلما تطلق عليه هذه الصفة، ينفي ذلك . وقال الأمير السعودي الذي يعيش في منفاه الألماني، إن خاشقجي "لم يمثل اي خطورة على النظام" حتى أن انتقاداته كانت ناعمة إلى درجة، يرى هو فيها غزل للحكومة، حسب تعبيره.

وتحدث الأمير خالد بن فرحان عن عقلية القائد السياسي في المملكة العربية السعودية، قائلا: "أعلم عقلية القائد السياسي في السعودية، عقلية الملك سلمان، هو كان حاكما لمنطقة الرياض، العاصمة السعودية، لخمسين عاما. أهل الرياض يعرفونه بأنه شخصية جبارة عنده عنف. سلمان لا يملك الحنكة السياسية، لكن عنده الأمر. بطبيعة الحال لما صار ملك اتبع نفس السياسة التي كان يتبعها في حكمه لمنطقة الرياض، فلما أصبح ملكا انتهج نفس النهج السياسي حتى في العلاقات الدولية".

مختارات

حذر الرئيس الأمريكي ترامب في مقابلة تلفزيونية من أن معرفة العاهل السعودي وولي عهده المسبقة بما وقع للصحفي جمال خاشقجي سينعكس عليهما بصورة سيئة، بعد أن تلقى تطمينات من الأمير محمد بن سلمان بإجراء تحقيقات شاملة لكشف مصيره. (16.10.2018)

يبدو أن حل لغز اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي أصبح قريباً، بعد تفتيش القنصلية السعودية في اسطنبول. هل سيتحول الأمير محمد بن سلمان من قائد مصلح إلى قاتل لصحفي ومواطن سعودي؟ خبراء يسلطون الضوء على التداعيات. (16.10.2018)

وبخصوص آلية اتخاذ القرارات في السعودية قال الأمير خالد بن فرحان، أشار الأمير خالد في حواره مع DW عربية إلى أن الأوامر العليا تصدر إما من الملك مباشرة أو بعلمه في كل حال. وأضاف "المعارضون من الأسرة الحاكمة الذين خطفوا من أوروبا، كلنا نعرف قصتهم، هذا أمر من الملك نفسه. المعارضون المعروفون الكبار الذين لهم شعبية حدث لهم نفس الشيء، تعقيبهم من الملك مباشرة، يعني الملك هو يصدر الأوامر. الأستاذ جمال خاشقجي رحمة ألله عليه، كاتب كبير ومعروف، وهو كاتب عالمي كان يكتب في واشنطن بوست. طبيعة الحال، لو صارت العملية الإجرامية، فإن العملية الإجرامية أخذت عليها الموافقة من رأس الحكم. لا اقول من الملك سلمان مباشرة، الملك سلمان اسما، ولكن التنفيذ والشروع بالتنفيذ نابع من ابنه محمد بن سلمان".

ح.ع.ح/ع.ج(DW)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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الحوار الحصري لمسائية DW عربية كاملا مع الأمير خالد بن فرحان آل سعود عن قضية خاشقجي ورسالته للعاهل السعودي  

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