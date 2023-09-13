 أميرة ليوم واحد – حفل زفاف في المغرب | تقارير جديدة | DW | 13.09.2023

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تقارير جديدة

أميرة ليوم واحد – حفل زفاف في المغرب

يشبه حفل الزفاف في المغرب قصص ألف ليلة وليلة حيث تشعر العروس ليوم أو يومين بأنها أميرة. وفي العرس عادةً ما تكون قائمة الضيوف طويلة والملابس رائعة وتَظهر المجوهرات الثمينة ويُقدّم الطعام اللذيذ.

Prinzessin für einen Tag - Hochzeit in Marokko

Prinzessin für einen Tag - Hochzeit in Marokko

يستغرق التخطيط لحفل الزفاف في المغرب شهورًا. وهذا ما سيحدث ليسرا وعثمان اللذين يعيشان في فرنسا، لكنها سيتزوجان في مسقط رأس العروس في مدينة فاس المغربية. اختار العروسان النكافة سلوى كي سَتُعْنى بأزياء العروس وطلّاتها، ولكن الأهل يريدون المشاركة في اتخاذ القرارات أيضًا؛ لأن يوم الزفاف هو يوم مهم للعروسين ولسمعة الأسرة في المجتمع والأصدقاء. يبحثون عن قاعة مناسبة للحفل، ويجولون الأسواق كي يشتروا مستلزمات الحفل والبخور والمسك لليلة الحناء.

Prinzessin für einen Tag - Hochzeit in Marokko

 

بالنسبة إلى يسرا وعثمان أيضا يُعَدّ الاحتفال بليلة الحناء تقليدا أساسيا للبدء في احتفالات الزفاف، بما في ذلك مراسمُ وصول العروس والعريس وتقديمُ الهدايا وعرضها. وستتجه الأنظار نحو يسرا، وهي تُحمل على العمارية في قاعة الحفل.

 

Prinzessin für einen Tag - Hochzeit in Marokko

 

ومن أهم ما يميز أمسية الزفاف هو ظهور العروس بالجلباب الفاسي التقليدي. ولكن الديباج الفاخر الثقيل والتاج المرصّع يمثّلان تحديا كبيرا ليسرا الرشيقة التي لن تفارق الابتسامة وجهها وستحاول ألا يبدو عليها التعب؛ لأنها تعرف أن صورا كثيرة ستنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بعد حفل الزفاف أو في أثنائه. يجب أن يكون حفل الزفاف خياليا؛ لأنه يرتبط بسمعة العائلة ومكانتها الاجتماعية.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأحد 01 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 03:15 UTC
الأحد 01 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 11:15 UTC
الأحد 01 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 16:15 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 01:15 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 05:15 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 09:15 UTC
الإثنين 02 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 22:15 UTC
الثلاثاء 03 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 15:15 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 07:15 UTC
الخميس 05 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 13:15 UTC
الجمعة 06 أكتوبر/تشرين الأول 2023 – 18:03 UTC

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