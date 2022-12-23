 أمهات في السجن - أزمة الإدمان في الولايات المتحدة | تقارير جديدة | DW | 14.03.2023

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تقارير جديدة

أمهات في السجن - أزمة الإدمان في الولايات المتحدة

أدت "الحرب على المخدرات" في الولايات المتحدة الأمريكية إلى زيادة عدد السجينات بنسبة 800٪، من بينهن أمهات. يعرض الفيلم الوثائقي قصص ثلاث نساء يناضلن من أجل حريتهن وكرامتهن وحياة مشتركة رفقة أطفالهن.

Dokumentation | Mütter hinter Gittern - Die Opioid-Krise in den USA

Dokumentation | Mütter hinter Gittern - Die Opioid-Krise in den USA

لمدة ثلاث سنوات ونصف رافق الفيلم الوثائقي ثلاث أمهات تم سجنهن في ولاية أوهايو  بسبب جرائم المخدرات والسرقة وهن الآن في طريقهن إلى الحرية. كآلاف النساء الأخريات في الولايات المتحدة كانت ولادتهن في مجتمع يتعاطى المخدرات أو أصبحن مدمنات بسبب استخدامهن المسكنات القوية التي يصفها لهن الأطباء. وانتهى الأمر ببعضهن إلى تعاطي الهيروين. 

Dokumentation | Mütter hinter Gittern - Die Opioid-Krise in den USA

إنها قصص ليديا وتوميكا وأماندا. لم تكن أسباب دخولهن السجن متشابهة ولكن ما يجمعهن هو كفاحهن من أجل حياة أفضل وفرصة لقضاء الوقت مع عائلاتهن وأطفالهن. توميكا التي كانت ابنتها تبلغ من العمر تسعة أشهر فقط عندما حكم عليها بالسجن خرجت الآن بعد تسع سنوات من السجن وعادت إلى طفلتها. يدعم برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي وأمهات سجينات سابقات النساء الثلاث في بناء حياة جديدة رغم تحديات المجتمع والنظام القضائي. يعرض الفيلم لحظات حميمة ومؤثرة بين الأمهات وأطفالهن ويرافق النساء في طريق عودتهن إلى الحرية وحياتهن الأسرية اليومية. فيلم عن نساء قويات ونظام قضاء صارم والأمل والحب والشجاعة.

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2023– 22:15 UTC
الخميس 13 أبريل/نيسان 2023– 01:15 UTC
الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC
الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC
الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 06:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023– 10:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023– 15:15 UTC
السبت 15 أبريل/نيسان 2023– 23:15 UTC
الأحد 16 أبريل/نيسان 2023– 13:15 UTC
الأحد 16 أبريل/نيسان 2023– 19:15 UTC
الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023– 16:15 UTC
 

الجزائر UTC +1

القاهرة  UTC + 2

دبي  UTC + 4

 UTC تعني توقيت عالمي منسق 

 

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