أمهات في السجن - أزمة الإدمان في الولايات المتحدة

لمدة ثلاث سنوات ونصف رافق الفيلم الوثائقي ثلاث أمهات تم سجنهن في ولاية أوهايو بسبب جرائم المخدرات والسرقة وهن الآن في طريقهن إلى الحرية. كآلاف النساء الأخريات في الولايات المتحدة كانت ولادتهن في مجتمع يتعاطى المخدرات أو أصبحن مدمنات بسبب استخدامهن المسكنات القوية التي يصفها لهن الأطباء. وانتهى الأمر ببعضهن إلى تعاطي الهيروين.

إنها قصص ليديا وتوميكا وأماندا. لم تكن أسباب دخولهن السجن متشابهة ولكن ما يجمعهن هو كفاحهن من أجل حياة أفضل وفرصة لقضاء الوقت مع عائلاتهن وأطفالهن. توميكا التي كانت ابنتها تبلغ من العمر تسعة أشهر فقط عندما حكم عليها بالسجن خرجت الآن بعد تسع سنوات من السجن وعادت إلى طفلتها. يدعم برنامج إعادة التأهيل الاجتماعي وأمهات سجينات سابقات النساء الثلاث في بناء حياة جديدة رغم تحديات المجتمع والنظام القضائي. يعرض الفيلم لحظات حميمة ومؤثرة بين الأمهات وأطفالهن ويرافق النساء في طريق عودتهن إلى الحرية وحياتهن الأسرية اليومية. فيلم عن نساء قويات ونظام قضاء صارم والأمل والحب والشجاعة.

مواعيد البث

DW عربية

الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2023 – 18:15 UTC

الأربعاء 12 أبريل/نيسان 2023– 22:15 UTC

الخميس 13 أبريل/نيسان 2023– 01:15 UTC

الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 03:00 UTC

الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 05:15 UTC

الخميس 13 أبريل/نيسان 2023 – 09:15 UTC

السبت 15 أبريل/نيسان 2023 – 06:15 UTC

السبت 15 أبريل/نيسان 2023– 10:15 UTC

السبت 15 أبريل/نيسان 2023– 15:15 UTC

السبت 15 أبريل/نيسان 2023– 23:15 UTC

الأحد 16 أبريل/نيسان 2023– 13:15 UTC

الأحد 16 أبريل/نيسان 2023– 19:15 UTC

الإثنين 17 أبريل/نيسان 2023– 16:15 UTC



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