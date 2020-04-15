 أمنستي تتهم قطر بطرد عمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 15.04.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أمنستي تتهم قطر بطرد عمال بشكل غير قانوني بسبب كورونا

كشفت أمنستي أن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين وطردتهم دون دفع مستحقاتهم بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص كورونا. لكن الدوحة قدمت تبريرا مختلفا لذلك، وكشفت في الأثناء عن أولى الإصابات بالفيروس بين عمال ورش المونديال.

عمال أجانب في ورش بناء ملاعب مونديال 2010 بقطر (أرشيف)

تقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين في قطر لا يحظون بالحماية الصحية الكافية ولا يتقضاون أجورا عادلة (أرشيف)

 قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم الأربعاء (15 أبريل/نيسان) إن قطر احتجزت عشرات العمال المهاجرين قبل طردهم الشهر الماضي، بعد أن أبلغتهم بأنهم سيخضعون لفحص فيروس كورونا المستجد.

ونقلت عن 20 رجلا نيباليا قولهم إن الشرطةالقطرية ألقت في 12 و13 مارس/ آذار الماضي القبض على مئات العمال المهاجرين في الشارع ثم احتجزتهم لعدة أيام قبل نقلهم جوا إلى بلادهم.

وقال أحد النيباليين للمنظمة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقرا لها "كان السجن مليئاً بالناس. تم إعطاؤنا قطعة خبز واحدة كل يوم، وهذا لم يكن كافيا. تم إطعام جميع الناس في مجموعة مع وضع الطعام على البلاستيك على الأرض". وقال ثلاثة رجال فقط إنه جرى فحص درجة حرارتهم أثناء الاحتجاز، لكن معظمهم قالوا إنهم خضعوا للفحص قبل السفر من قطر.

وقالت منظمة العفو الدولية إن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة.

ورفضت الحكومة القطرية اتهامات منظمة العفو الدولية، وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان على تويتر "خلال عمليات التفتيش الدورية ضمن إجراءات الحكومة لمكافحة فيروس كورونا، كشف المسؤولون عن أفراد متورطين في أنشطة غير قانونية وغير مشروعة". وأضاف "شمل ذلك تصنيع وبيع المواد المحرمة والمحظورة إلى جانب بيع السلع الغذائية الخطرة التي يمكن أن تهدد بشكل خطير صحة الناس إذا تم استهلاكها".

كما رفضت الدوحة الاتهامات المتعلقة بظروف إلقاء القبض على الأفراد واحتجازهم.

وتقول جماعات حقوقية إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية في دول النفط الغنية غالبا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.

ويكون هؤلاء العمال معرضين لخطر انتشار الفيروس بسبب تكدسهم عادة في مساكن مخصصة للعمال حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12عاملا أو يشتركون  في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة. وفقد الكثيرون منهم وظائفهم ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة. وتعهدت قطر أكثر من مرة في تحسين ظروف العمال وبئية العمل للعمال الأجانب.

 أولى الإصابات في ورش المونديال

في هذه الأثناء  أعلنت قطر قطر اليوم عن أولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال 2022 لكرة القدم، وفق بيان للجنة العليا للمشاريع والارث في بيان لوكالة فرانس برس. وأكدت اللجنة في البيان إن الفحوصات أكدت وجود خمس إصابات، وقالت إن المصابين سيتستمرون بالحصول على رواتبهم ورعاية صحية مجاني.

واستمر العمل في ورش بناء الملاعب والبنى التحتية خلال أزمة كورونا، فيما أغلقت الدوحة المتاجر والمساجد والمطاعم والحدائق في قطر بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب)

  • Deutsche Bank Zentrale in Frankfurt am Main

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    أحدث هذه الصفقات كان شراء قطر8ر5 بالمئة من أسهم مصرف "دويتشه بنك " لتدعم قطر كمستثمر رئيسي، مساعي المصرف لتجميع المليارات ووضع حد للشكوك حول رأسماله.

  • Al-Thani bei Gauck 17.09.2014 Berlin

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    تجتذب ألمانيا الاستثمارات القطرية بشكل كبير إذ استثمرت قطر في العديد من الشركات الألمانية الكبرى من خلال صفقات ضخمة خلال السنوات الأخيرة.

  • Die meistverkauften Autos der Welt 2013

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    نجحت قطر عام 2009 في شراء حصة نسبتها 17 بالمئة من شركة "فولكس فاجن" الشهيرة للسيارات، لتصبح بذلك ثالث أكبر مستثمر في أكبر شركة مصنعة للسيارات في أوروبا.

  • Die Zentrale des Baukonzerns Hochtief Building in Essen

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    أعلنت شركة "هوختيف" للبناء عام 2010، عن شراء قطر لنسبة 1ر9 بالمئة من أسهمها. الصفة القطرية أنقذت الشركة من استحواذ غير مرغوب فيه من شركة إسبانية.

  • Luftaufnahme von einer Großbaustelle in Doha in Katar

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    صغر السوق وغياب مقومات الصناعة طويلة الأمد تسببت في ضعف الاستثمارات الألمانية في قطر والتي تراوحت بين 181 و 285 مليون يورو بين عامي 2010 و 2012.

  • Katar WM-Gastgeber FIFA 2022 Symbolbild

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    استعدادات قطر لتنظيم المونديال زادت من حجم الطلب على الخبرات والمواد الألمانية إذ فازت العديد من الشركات بعقود لجهيز منشآت رياضية ومشروعات بنية تحتية.

  • Deutsche Bahn Logo Bahntower Berlin

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    فازت شركة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان) بعقد بناء شبكة سكك حديدية في قطر بقيمة 17 مليار يورو.

  • SAP Logo

    استثمارات قطرية في كبرى الشركات الألمانية

    تعاونت قطر مع شركة "إس إيه بي" لتكنولوجيا المعلومات لتطوير الأنظمة التجارية الرئيسية كما تشارك الشركة في مشروع بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. الكاتبة: ابتسام فوزي.


  

 

مختارات

قطر تنفي تقديم رشاوى لاستضافة المونديال وبلاتر يؤكد وجود تدخل!

الادعاء العام الأمريكي يوجه اتهامات لمسؤولين سابقين في الفيفا بالحصول على رشى، خلال عملية تقديم ملفات طلب استضافة بطولتي كأس العالم في روسيا وقطر. والأخيرة تنفي الاتهامات وبلاتر يؤكد حدوث "تدخل سياسي". (07.04.2020)  

كورونا تدخل على خط الأزمة الخليجية وتحت قبة برلمان تونس

فيروس كورونا يملأ الدنيا، فقد بات عاملاً لتأجيج الخلافات السياسية التي وُجدت من قبل أن يُوجد "كورونا نفسه"، ففي الخليج يتنازع المعلقون عن "أحقية" الإصابة به بين قطر والإمارات، وفي تونس بات مفردة للقاموس السياسي للخلافات. (05.03.2020)  

رغم كورونا.. توتر جديد بين قطر والبحرين بسبب إجلاء عالقين

رغم أن مواجهة كورونا تخيّم على الأجواء العالمية، إلّا أن توتراً جديداً بين البحرين وقطر ظهر في العلن، بسبب إجلاء الدوحة لمواطنين بحرينيين عالقين في إيران. فكيف بدأت الواقعة؟ (29.03.2020)  

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  