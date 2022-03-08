 أمنة المختار إيقونة الدفاع عن حقوق المرأة | DW الأخبار | DW | 08.03.2022

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أمنة المختار إيقونة الدفاع عن حقوق المرأة

تعد أمينتو المختار من أبزر الناشطات الحقوقيات المدافعات عن حقوق النساء في موريتانيا ما عرضها للكثير من الصعاب داخل مجتمعها، لكنها تواصل عملها نشاطها غير آبهة بالعراقيل.

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