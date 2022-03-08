أمنة المختار إيقونة الدفاع عن حقوق المرأة

حملات تضامن مع نساء مصر.. فما تأثيرها على أرض الواقع؟

أثارت المعاناة التي تعرضت لها "معلمة المنصورة" آية يوسف وأخريات غيرها حملات تضامن مع النساء في ظل ملاحقات قانونية وقضايا تشهير طالت نساءً في مصر. فهل يمكن أن تدفع حملات التضامن تلك نحو تغيير واقعي داخل المجتمع؟