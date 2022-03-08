أمنة المختار إيقونة الدفاع عن حقوق المرأة

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تعد أمينتو المختار من أبزر الناشطات الحقوقيات المدافعات عن حقوق النساء في موريتانيا ما عرضها للكثير من الصعاب داخل مجتمعها، لكنها تواصل عملها نشاطها غير آبهة بالعراقيل.
يتوقع ناشطون وأسرة المدون رائف بدوي إطلاق سراحه بعد 10 أعوام في السجن. بدوي ليس حالة فردية في السعودية التي تتعرض لانتقادات واسعة بسبب سجل حقوق الإنسان، وبحسب منظمة حقوقية يوجد في المملكة أكثر من ثلاثة آلاف سجين سياسي.
دخلت تعديلات دستورية في الأردن حيز التنفيذ بعد جلسات صاخبة ومناقشات برلمانية ساخنة خاصة حيال إدراج مصطلح "الأردنيات" في نص الدستور، وإزاء ذلك رحبت ناشطات بتلك التعديلات، لكنهن يطالبن بما هو أكثر من مجرد نصوص دستورية.
أثارت المعاناة التي تعرضت لها "معلمة المنصورة" آية يوسف وأخريات غيرها حملات تضامن مع النساء في ظل ملاحقات قانونية وقضايا تشهير طالت نساءً في مصر. فهل يمكن أن تدفع حملات التضامن تلك نحو تغيير واقعي داخل المجتمع؟
تلقت الأمم المتحدة تقارير "موثوقة" عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من قبل حركة طالبان في أفغانستان بينها "إعدامات" خارج القانون. وقالت مفوضة حقوق الإنسان إن معاملة طالبان للنساء والفتيات يتعين أن تكون "خطا أحمر أساسيا".
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