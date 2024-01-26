أمم إفريقيا: حصة الأسد للمغرب والسنغال في التشكيلة المثالية

فرض نجوم منتخب المغرب هيمنتهم على التشكيلة الأفضل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في كوت ديفوار باختيار أربعة لاعبين منهم. كما اختيرت تمريرة أمين عدلي كأفضل تمريرة حاسمة.

أعلن حساب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على منصة إكس (تويتر سابقا)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس (26 يناير/كانون الثاني) القائمة المثالية للدور الأول في المسابقة القارية، التي اختتمت منافساتها أول أمس الأربعاء.

وكان النصيب الأكبر في القائمة للمنتخب المغربي، بعدما تواجد 4 من لاعبيه في التشكيلة، فيما تواجد 3 لاعبين من منتخب السنغال (حامل اللقب) ولاعبان من غينيا الاستوائية، ولاعب وحيد من الكونغو الديمقراطية وأنغولا.

وجاءت القائمة التي أعلن عنها كاف على النحو التالي:

حراسة المرمى: خيسوس أوونو (غينيا الاستوائية).

خط الدفاع: آرثر ماسواكو (الكونغو الديمقراطية)، خاليدو كوليبالي (السنغال)، نايف أكرد وأشرف حكيمي (المغرب).

خط الوسط: لامين كامارا (السنغال)، عز الدين أوناحي وسفيان امرابط (المغرب).

خط الهجوم: إسماعيلا سار (السنغال)، غيلسون دالا (أنغولا)، إيميليو نسووي (غينيا الاستوائية).

يذكر أن منتخب المغرب، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في أمم أفريقيا بعد نسخة عام 1976، صعد لدور الـ16 عقب صدارته للمجموعة السادسة، التي ضمت منتخبات الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا ومالي، حيث يلعب ضد منتخب جنوب أفريقيا، وصيف المجموعة الخامسة، يوم الثلاثاء القادم.

في المقابل، تأهل منتخب السنغال للدور الثاني، عقب تربعه عل قمة المجموعة الثالثة، التيضمت الكاميرون وغينيا وغامبيا، برصيد 9 نقاط، حيث يعد هو المنتخب الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات، ليضرب موعدا ناريا مع منتخب كوت ديفوار (المضيف)، ثالث المجموعة الأولى، يوم الاثنين المقبل، بدور الـ16.

فرحة نجم المنتخب المصري محمد حسن (تريزيغيه) بالهدف الذي سجله في شباك منتخب الرأس الأخضر من تمريرة حاسمة من زميله أحمد حجازي صورة من: Frack Fife/AFP

كما استعرض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أفضل 5 تمريرات حاسمة في مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وتصدر القائمة تمريرة أمين عدلي، نجم منتخب المغرب، لزميله عز الدين أوناحي، الذي أحرز الهدف الثاني لمنتخب (أسود الأطلس) في شباك تنزانيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق 3 / صفر بالمجموعة السادسة.

وتواجد بالقائمة أيضا أحمد حجازي، لاعب المنتخب المصري، الذي صنع الهدف الأول لمنتخب (الفراعنة) في مرمى الرأس الأخضر، الذي سجله محمود حسن تريزيغيه، خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2 / 2 في المجموعة الثانية.

كما ضمت القائمة أيضا تمريرة موزيو بيتوال، لاعب منتخب ناميبيا، الذي سجل منها ديون هوتو هدف الفريق الوحيد خلال فوزه التاريخي 1 / صفر على تونس بالمجموعة الخامسة، وكذلك تمريرة خوسيه ماشين، لاعب غينيا الاستوائية، التي جاء منها هدف زميله خوسيه ميراندا، في فوز الفريق 4 / 2 على غينيا بيساو في المجموعة الأولى.

كما شملت القائمة تمريرة تيبوهو موكوينا، لاعب جنوب أفريقيا، لزميله تابيلو موسيكو، الذي أحرز الهدف الرابع لمنتخب (الأولاد) في شباك ناميبيا، خلال اللقاء الذي انتهى بفوز فريق المدرب البلجيكي المخضرم هوغو بروس 4 / صفر.

في الوقت الذي كتبت فيه كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في كوت ديفوار، شهادة ميلاد لعدد من المدربين الأكفاء، شهدت البطولة أيضا نهاية حقبة مدربين آخرين بسبب النتائج المخيبة للأمال لفرقهم في البطولة القارية.

واطاحت كأس أمم أفريقيا بستة مدربين من أصل 24 أي أن ربع عدد المدربين الذين بدأوا البطولة غادروا مناصبهم. وهممدربو تونس والكوت ديفوار والجزائر وغامبيا وغانا وتانزانيا.

هـ.د / و.ب ( د ب أ)