أمم أوروبا- هولندا تحبط "ريمونتادا" أوكرانيا وتفوز في الوقت القاتل

عادت هولندا بقوة إلى البطولات الكبرى عندما انتزعت فوزا مثيرا 3-2 على أوكرانيا في بطولة أوروبا لكرة القدم مساء الأحد (13 يونيو/ حزيران 2021) على ملعب "يوهان كرويف أرينا" في أمستردام، ضمن الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة من نهائيات كأس أوروبا (يورو 2020) الموزعة مبارياتها على 11 مدينة أوروبية.

وبدا الهولنديون في طريقهم لفوز كبير حين تقدموا بهدفي القائد جيورجينيو فينالدوم (52) وفوت فيغهورست (58)، إلا أن أندري يارمولنكو (75) ورومان ياريمشوك (79) أعادا أوكرانيا الى المباراة، قبل أن يقول المدافع دنزل دمفريس كلمته في الدقيقة 85، ليسجل ظهير أيندهوفن البالغ 25 عاماً هدفه الدولي الأوّل في مباراته العشرين بقميص "البرتقالي".

وخرجت هولندا من الجولة الأولى في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف خصمتها المقبلة النمسا التي فازت بدورها على الوافدة الجديدة مقدونيا الشمالية 3-1 في بوخارست. فيما بقي منتخب أوكرانيا بلا رصيد من النقاط، مثل مقدونيا الشمالية.

رومان ياريمشوك يسجل هدف التعادل لأوكرانيا برأسية جميلة، بعدما سجل موطنه يارمولينكو هدف التعديل من تسديدة رائعة.

وبعد حلوله ثالثاً في مونديال البرازيل 2014، غاب منتخب هولندا، وصيف مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، عن كأس أوروبا 2016 في فرنسا وكأس العالم في روسيا عام 2018، لكنه عاد بقيادة نجمه السابق فرانك دي بور للمشاركات الكبرى، على أمل الذهاب بعيداً وإحراز الكأس القارية للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 1988.

ونجح "البرتقالي" الأحد في اختباره الأول بعد العودة، ليخرج منتصراً من مواجهته الأولى مع نظيره الأوكراني على صعيد البطولات، بعدما تواجها سابقاً مرتين ودياً عامي 2008 (فاز الهولنديون 3-صفر) و2010 (تعادلا 1-1).

ص.ش/م.ع.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)