أمم أوروبا للسيدات: المنتخب الألماني يحقق العلامة الكاملة

نجح المنتخب الألماني في إنهاء دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره الفنلندي 3 / صفر، اليوم السبت (16 يوليو/ تموز 2022)، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا في إنجلترا.
وتقدمت صوفيا كلينهرن بالهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة 40، قبل أن تسجل زميلتها أليكساندرا بوب الهدف الثاني في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 63 أضافت نيكول أنيومي الهدف الثالث لسيدات ألمانيا.
ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما لم يحقق المنتخب الفنلندي أي فوز أو تعادل ليتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.
وسيلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية بنظيره النمساوي.
بلغ المنتخب الإسباني دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا للسيدات رفقة المنتخب الألماني، وذلك عقب فوزه على الدنمارك.
كما بلغ المنتخب الإسباني دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات رفقة المنتخب الألماني، وذلك عقب فوزه على نظيره الدنماركي 1 /صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.
وسجلت مارتنا كاردونا هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.
ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر والذي تأهل في وقت سابق، فيما تجمد رصيد المنتخب الدنماركي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.
وكان المنتخب الألماني قد تأهل إلى دور الثمانية عقب الفوز على منتخب إسبانيا 2 / صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت فوز المنتخب الدنماركي على نظيره الفنلندي 1 / صفر.
خ.س/ أ.ح (د ب أ)
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
ألمانيا
بضمه لاعبات من الأندية الكبرى في أوروبا مثل مارتينا فوس تكلنبورغ، يعد المنتخب الألماني من أبرز الفرق المرشحة للفوز بالبطولة خاصة أن الفريق يضم لاعبات مخضرمات وأخريات صغار السن. ورغم أن الاتحاد الألماني لكرة القدم وضع هدف وصول دور نصف النهائي، إلا أن لاعبات المانشافت مثل آمال سارا دابريتس التي انضمت مؤخرا إلى نادي ليون الفرنسي، يتطلعن للفوز بأول لقب لألمانيا منذ عام 2013.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
النرويج
بعد خيبة الأمل من خروجه من دور المجموعات في يورو 2017، سيسعى منتخب النرويج لاستعادة سجله الجيد في المسابقة، بعد أن فاز بها مرتين ووصل إلى النهائي في عام 2013. أدا هيغربيرغ، الفائزة بجائزة الكرة الذهبية الأولى على الإطلاق التي تمنح للاعبة كرة قدم في 2018، فقد عاد إلى الإعداد بعد غياب لمدة خمس سنوات احتجاجاً على عدم المساواة في الاتحاد النرويجي لكرة القدم.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
فرنسا
بعد خيبة أمل منتخب فرنسا للسيدات في بطولة كأس العالم 2019 التي استضافتها فرنسا، يأمل مدرب المنتخب كورين دياكري في تصحيح الوضع. بيد أن الأمر ليس بهذه السهولة في ظل غياب لاعبات مؤثرات في الفريق مثل ماندين هنري وأوجيني لو سومر بعد الاستبعاد من الفريق. يعلق كثيرون الآمال على مدافعة منتخب فرنسا ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
هولندا
يسعى منتخب هولندا بكل قوة للدفاع عن لقب البطولة السابقة يورو 2017 تحت قيادة المدرب الإنجليزي مارك بارسونز. يضم المنتخب لاعبات على أعلى مستوى مثل لاعبة نادي أرسنال الإنجليزي فيفيان ميديما وهي أيضا هداف المنتخب.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
إنجلترا
يطمح منتخب إنجلترا البلد المضيف في الوصول إلى الأدوار العليا في البطولة والفوز باللقب. قوام المنتخب لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير حيث تأمل في حصد لقب البطولة بعد انتقالها إلى نادي برشلونة.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
إسبانيا
يذخر منتخب إسبانيا بلاعبات يلعبن في الدوري الإسباني لكرة القدم. وتحت قيادة المدرب خورخي فيلد، يأمل الفريق في الفوز باللقب للمرة الأولى في تاريخ إسبانيا. لكن لسوء الحظ، يعاني الفريق من غياب نجمة المنتخب ولاعبة نادي برشلونة أليكسيا بوتيلاس (يسار الصورة) بسبب الإصابة. ويرى كثيرون أن بوتيلاس تعد من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم.
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يورو 2022 للسيدات.. المنتخبات المرشحة لنيل اللقب
السويد
سيحظى منتخب السويد للسيدات بمشاهدة كبيرة من عشاق الساحرة المستديرة حيث يضم المنتخب لاعبات من أكبر الأندية الأوروبية. وحصل المنتخب على الميدالية الفضية في أولمبياد بكين. ويطمح المنتخب للفوز باللقب لأول مرة منذ لقب عام 1984. تعد فريدولينا رولفو التي تلعب في خط الهجوم لنادي برشلونة، من أبرز لاعبات منتخب السويد. إعداد: فيلكس تامسوت/ م.ع