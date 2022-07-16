أمم أوروبا للسيدات: المنتخب الألماني يحقق العلامة الكاملة

نجح المنتخب الألماني في إنهاء دور المجموعات من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات لكرة القدم، بالعلامة الكاملة بعد فوزه على نظيره الفنلندي 3 / صفر، اليوم السبت (16 يوليو/ تموز 2022)، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية بالبطولة المقامة حاليا في إنجلترا.

وتقدمت صوفيا كلينهرن بالهدف الأول للمنتخب الألماني في الدقيقة 40، قبل أن تسجل زميلتها أليكساندرا بوب الهدف الثاني في الدقيقة 48. وفي الدقيقة 63 أضافت نيكول أنيومي الهدف الثالث لسيدات ألمانيا.

ورفع المنتخب الألماني رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما لم يحقق المنتخب الفنلندي أي فوز أو تعادل ليتذيل ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.

وسيلتقي المنتخب الألماني في دور الثمانية بنظيره النمساوي.

بلغ المنتخب الإسباني دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا للسيدات رفقة المنتخب الألماني، وذلك عقب فوزه على الدنمارك.

كما بلغ المنتخب الإسباني دور الثمانية من بطولة كأس أمم أوروبا للسيدات رفقة المنتخب الألماني، وذلك عقب فوزه على نظيره الدنماركي 1 /صفر، اليوم، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية.

وسجلت مارتنا كاردونا هدف المباراة الوحيد للمنتخب الإسباني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى ست نقاط، لينهي دور المجموعات في المركز الثاني خلف المنتخب الألماني المتصدر والذي تأهل في وقت سابق، فيما تجمد رصيد المنتخب الدنماركي عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

وكان المنتخب الألماني قد تأهل إلى دور الثمانية عقب الفوز على منتخب إسبانيا 2 / صفر في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية، والتي شهدت فوز المنتخب الدنماركي على نظيره الفنلندي 1 / صفر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)