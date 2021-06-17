أمم أوروبا.. الدنمارك تحقق "المعجزة" وتبلغ ثمن النهائي

حققت الدنمارك "المعجزة" وبلغت الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم بتغلبها على روسيا 4-1 في كوبنهاغن مستفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا 2-صفر الإثنين (21 حزيران/ يونيو 2021) في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.

وسجل ميكل دامسغارد (38) ويوسف بولسن (59) وأندرياس كريستنسن (79) ويواكيم ميهيلي (82) أهداف الدنمارك، وأرتيم دزيوبا (70 من ركلة جزاء) هدف روسيا.

وعوضت الدنمارك التي فجرت المفاجأة عام 1992 عندما دعيت الى البطولة في اللحظة الاخيرة لتحل محل يوغوسلافيا وتوجت باللقب، خسارتها مباراتيها أمام فنلندا (صفر-1) وبلجيكا (1-2)، وحققت فوزها الوحيد في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي وصيفة للمجموعة خلف بلجيكا التي حققت العلامة الكاملة.

وبعدما بدأت البطولة بـ"فاجعة" إصابة نجمها لاعب وسط إنتر ميلان كريستيان إريكسن بسكتة قلبية قبيل منتصف مباراتها مع فنلندا، أنهت الدنمارك دور المجموعات بفوز كبير أسعد جماهيرها وأبقاها في المنافسة.

ودخلت الدنمارك المباراة بفرصة واحدة للتأهل وهي الفوز على روسيا بهدفين أو أكثر وهزيمة فنلندا أمام بلجيكا لبلوغ ثمن النهائي مباشرة، وحققت مبتغاها.

مشاهدة الفيديو 02:06 شارك اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية إرسال Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Telegram الرابط https://p.dw.com/p/3uqCM اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن يصاب بنوبة قلبية



كما أن الفوز بفارق هدف واحد بخلاف 1-صفر وخسارة فنلندا، كانا سيكونان كافيين أيضًا لحجز الدنمارك للوصافة. في المقابل، كانت روسيا بحاجة الى التعادل للتأهل شرط خسارة فنلندا، لكنها منيت بخسارة مذلة وخرجت خالية الوفاض.

وجدد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند الثقة في التشكيلة التي خسرت بصعوبة امام بلجيكا 1-2 في الجولة الثانية، فيما أجرى مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف تغييرا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على فنلندا فدفع بفيدور كودرياشوف مكان دميتري بارينوف.

بلجيكا تتغلب على فنلندا وتنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة في أمم أوروبا



وفي المباراة الأخرى في نفس المجموعة، فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الفنلندي 2 / صفر. وسجل حارس مرمى منتخب فنلندا الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 81.

ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة بعد فوزه في المباريات الثلاث على روسيا 3 / صفر وعلى الدنمارك 2 / 1 وعلى فنلندا 2 / صفر.

على الجانب الآخر يحتل منتخب فنلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط. وينتظر المنتخب الفنلندي نهاية مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لمعرفة إذا ما كان سيتأهل من ضمن أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)