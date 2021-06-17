أمم أوروبا.. الدنمارك تحقق "المعجزة" وتبلغ ثمن النهائي

حققت الدنمارك "المعجزة" وبلغت الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس أوروبا في كرة القدم بتغلبها على روسيا 4-1 في كوبنهاغن مستفيدة من فوز بلجيكا على فنلندا 2-صفر الإثنين (21 حزيران/ يونيو 2021) في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية.
وسجل ميكل دامسغارد (38) ويوسف بولسن (59) وأندرياس كريستنسن (79) ويواكيم ميهيلي (82) أهداف الدنمارك، وأرتيم دزيوبا (70 من ركلة جزاء) هدف روسيا.
وعوضت الدنمارك التي فجرت المفاجأة عام 1992 عندما دعيت الى البطولة في اللحظة الاخيرة لتحل محل يوغوسلافيا وتوجت باللقب، خسارتها مباراتيها أمام فنلندا (صفر-1) وبلجيكا (1-2)، وحققت فوزها الوحيد في دور المجموعات وبلغت ثمن النهائي وصيفة للمجموعة خلف بلجيكا التي حققت العلامة الكاملة.
وبعدما بدأت البطولة بـ"فاجعة" إصابة نجمها لاعب وسط إنتر ميلان كريستيان إريكسن بسكتة قلبية قبيل منتصف مباراتها مع فنلندا، أنهت الدنمارك دور المجموعات بفوز كبير أسعد جماهيرها وأبقاها في المنافسة.
ودخلت الدنمارك المباراة بفرصة واحدة للتأهل وهي الفوز على روسيا بهدفين أو أكثر وهزيمة فنلندا أمام بلجيكا لبلوغ ثمن النهائي مباشرة، وحققت مبتغاها.
كما أن الفوز بفارق هدف واحد بخلاف 1-صفر وخسارة فنلندا، كانا سيكونان كافيين أيضًا لحجز الدنمارك للوصافة. في المقابل، كانت روسيا بحاجة الى التعادل للتأهل شرط خسارة فنلندا، لكنها منيت بخسارة مذلة وخرجت خالية الوفاض.
وجدد مدرب الدنمارك كاسبر هيولماند الثقة في التشكيلة التي خسرت بصعوبة امام بلجيكا 1-2 في الجولة الثانية، فيما أجرى مدرب روسيا ستانيسلاف تشيرتشيسوف تغييرا واحدا على التشكيلة التي تغلبت على فنلندا فدفع بفيدور كودرياشوف مكان دميتري بارينوف.
بلجيكا تتغلب على فنلندا وتنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة في أمم أوروبا
وفي المباراة الأخرى في نفس المجموعة، فاز المنتخب البلجيكي على نظيره الفنلندي 2 / صفر. وسجل حارس مرمى منتخب فنلندا الهدف الأول بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 74، قبل أن يضيف روميلو لوكاكو الهدف الثاني في الدقيقة 81.
ورفع منتخب بلجيكا رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى الدور المقبل بالعلامة الكاملة بعد فوزه في المباريات الثلاث على روسيا 3 / صفر وعلى الدنمارك 2 / 1 وعلى فنلندا 2 / صفر.
على الجانب الآخر يحتل منتخب فنلندا المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط. وينتظر المنتخب الفنلندي نهاية مباريات الجولة الثالثة بدور المجموعات لمعرفة إذا ما كان سيتأهل من ضمن أفضل أربع فرق احتلت المركز الثالث في مجموعاتها.
ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
-
بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع