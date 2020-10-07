 أمم أوروبا - إيطاليا أول المتأهلين وتركيا تخسر مجددا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 16.06.2021

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رياضة

أمم أوروبا - إيطاليا أول المتأهلين وتركيا تخسر مجددا

أمست إيطاليا أول المتأهلين لثمن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 بعد فوز عريض على منتخب سويسرا، بينما خسرت تركيا مجددا وهذه المرة أمام أعين الرئيس أردوغان، فيما أحيا منتخب روسيا آماله للصعود لدور الـ16.

لاعبو إيطاليا في ملعب روما بعد الفوز على سويسرا 3/1 )16/6/2021)

لاعبو إيطاليا يحتفلون مع الجماهير بعد الفوز العريض على سويسرا والصعود إلى دور الـ16 بكأس الأمم الأوروبية يورو 2020

حجزت إيطاليا أولى البطاقات المؤهلة الى الدور ثمن النهائي (دور الـ16) بكأس أوروبا المقامة حالياً في 11 مدينة أوروبية، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني توالياً في المجموعة الأولى وجاء على حساب سويسرا 3-صفر مساء الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) على الملعب الأولمبي في روما.

مختارات

بفضل لوكاكو وهشاشة الدفاع الروسي، فازت بلجيكا بسهولة على روسيا لتعزز مكانتها كأحد أبرز المرشحين للقب بطولة أوروبا لكرة القدم. كما حققت فنلندا المفاجأة بالفوز على الدنمارك بعد توقف المباراة نحو ساعتين.

وتدين إيطاليا بالفوز الثاني بعد الذي حققته في افتتاح البطولة على تركيا 3- صفر أيضاً، إلى مانويل لوكاتيلي الذي سجل ثنائية (26 و52) قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثالث في الدقيقة 89. 

ورفع فريق المدرب روبرتو مانشيني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن ويلز الفائزة الأربعاء على تركيا 2-صفر، فيما تجمد رصيد سويسرا عند نقطة حصلت عليها من تعادلها مع ويلز 1-1.

وفوز اليوم الأربعاء كان العاشر توالياً لرجال مدرب لاتسيو ومانشستر سيتي الإنكليزي سابقاً. كما حافظت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية.

تركيا تخسر أمام أعين أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر مع زوجته في استاد باكو بأذربيجان مباراة تركيا التي خسرتها أمام ويلز

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر مع زوجته في استاد باكو الأولمبي مباراة تركيا التي خسرتها أمام ويلز

وفي المجموعة الأولى أيضا صنع القائد غاريث بيل هدفين لزميليه آرون رامسي وكونور روبرتس لتقطع ويلز خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية بالفوز 2-صفر على تركيا في استاد باكو الأولمبي اليوم الأربعاء أيضا في حضور الرئيس التركي أردوغان وزوجته.

وقال أوموت مرعش مدافع تركيا "أود الاعتذار. كنا نريد بشدة الفوز الليلة لكن هذا لم يكن كافيا. لدينا مباراة واحدة متبقية وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على سويسرا".

لاعبو ويلز يحتفلون بالتسجيل في مرمى تركيا في يورو 2020

غاريث بيل قائد ويلز يتبادل التهاني مع زملائه بعد تسجيل الهدف الثاني في شباك تركيا

 روسيا تحي آمالها

وفي المجموعة الثانية أحيا المنتخب الروسي آماله في بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفنلندي 1 / صفر، الأربعاء أيضا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة. وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

لاعبو روسيا يحتفلون بعد الفوز بمباراة فنلندا وإحياء آمال الصعود إلى ثمن النهائي بيورو 2020

لاعبو روسيا يحتفلون بعد الفوز بمباراة فنلندا وإحياء آمال الصعود إلى ثمن النهائي بيورو 2020

ونجح منتخب روسيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا منذ فوزه على منتخب جمهورية التشيك 4 / 1 في نسخة عام 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا. وكان المنتخب الروسي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة صفر / 3 أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب الفنلندي في أول مباراة له على الدنمارك 1 / صفر.

ص.ش/أ.ح (اف ب، رويترز، د ب أ)

  • القلعة الإنجليزية ويمبلي

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    القلعة الإنجليزية "ويمبلي"

    مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.

  • القلعة البافارية

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    القلعة البافارية

    معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.

  • Bildergalerie Auswahlverfahren Stadien Fußball EM 2020

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب روما

    في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.

  • Aserbaidschan Stadion von Baku

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "الملعب الوطني" في باكو

    يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

  • ملعب كريتوفسكي

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب كريتوفسكي

    معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.

  • ملعب كوبنهاغن

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب كوبنهاغن

    ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.

  • default

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "يوهان-كرويف آرينا"

    ليس غريبا أن يحمل ملعب أمستردام اسم نجم هولندا الكبير يوهان-كرويف، صاحب القميص 14 الأسطوري. يتوفر على إنارة عصرية ومتطورة تراقب نمو العشب الأخضر كما أن سقفه متحرك. طاقته الاستيعابية أقل قليلا من 53 ألف متفرج. نصيبه ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن.

  • الملعب الوطني ببوخارست

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "الملعب الوطني" ببوخارست

    أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.

  • استاد أوليمبيكو

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "استاد أوليمبيكو"

    عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.

  • ملعب بودابست

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    ملعب بودابست

    سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.

  • هامبند بارك - غلاسكو

    تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!

    "هامبند بارك - غلاسكو"

    كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب


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