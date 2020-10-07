أمم أوروبا - إيطاليا أول المتأهلين وتركيا تخسر مجددا

حجزت إيطاليا أولى البطاقات المؤهلة الى الدور ثمن النهائي (دور الـ16) بكأس أوروبا المقامة حالياً في 11 مدينة أوروبية، وذلك بتحقيقها فوزها الثاني توالياً في المجموعة الأولى وجاء على حساب سويسرا 3-صفر مساء الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) على الملعب الأولمبي في روما.

وتدين إيطاليا بالفوز الثاني بعد الذي حققته في افتتاح البطولة على تركيا 3- صفر أيضاً، إلى مانويل لوكاتيلي الذي سجل ثنائية (26 و52) قبل أن يضيف تشيرو إيموبيلي الثالث في الدقيقة 89.

ورفع فريق المدرب روبرتو مانشيني رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة بفارق نقطتين عن ويلز الفائزة الأربعاء على تركيا 2-صفر، فيما تجمد رصيد سويسرا عند نقطة حصلت عليها من تعادلها مع ويلز 1-1.

وفوز اليوم الأربعاء كان العاشر توالياً لرجال مدرب لاتسيو ومانشستر سيتي الإنكليزي سابقاً. كما حافظت إيطاليا على سجلها الخالي من الهزائم للمباراة التاسعة والعشرين توالياً، وتحديداً منذ الخسارة أمام البرتغال صفر-1 في 10 أيلول/سبتمبر 2018 في دوري الأمم الأوروبية.

تركيا تخسر أمام أعين أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حضر مع زوجته في استاد باكو الأولمبي مباراة تركيا التي خسرتها أمام ويلز

وفي المجموعة الأولى أيضا صنع القائد غاريث بيل هدفين لزميليه آرون رامسي وكونور روبرتس لتقطع ويلز خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية بالفوز 2-صفر على تركيا في استاد باكو الأولمبي اليوم الأربعاء أيضا في حضور الرئيس التركي أردوغان وزوجته.

وقال أوموت مرعش مدافع تركيا "أود الاعتذار. كنا نريد بشدة الفوز الليلة لكن هذا لم يكن كافيا. لدينا مباراة واحدة متبقية وسنحاول أن نبذل قصارى جهدنا من أجل الفوز على سويسرا".

غاريث بيل قائد ويلز يتبادل التهاني مع زملائه بعد تسجيل الهدف الثاني في شباك تركيا

روسيا تحي آمالها

وفي المجموعة الثانية أحيا المنتخب الروسي آماله في بلوغ دور الستة عشر من كأس أمم أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره الفنلندي 1 / صفر، الأربعاء أيضا، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثانية بالبطولة. وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة الوحيد للمنتخب الروسي في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول.

لاعبو روسيا يحتفلون بعد الفوز بمباراة فنلندا وإحياء آمال الصعود إلى ثمن النهائي بيورو 2020

ونجح منتخب روسيا في تحقيق أول فوز له في بطولة أمم أوروبا منذ فوزه على منتخب جمهورية التشيك 4 / 1 في نسخة عام 2012 التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا. وكان المنتخب الروسي قد استهل مشواره في البطولة بالخسارة صفر / 3 أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب الفنلندي في أول مباراة له على الدنمارك 1 / صفر.

ص.ش/أ.ح (اف ب، رويترز، د ب أ)