أمم أوروبا - إنجلترا تفك العقدة الألمانية وتتاهل لربع النهائي

تأهلت إنجلترا إلى دور الثمانية في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم بفوزها بهدفين نظيفين على غريمتها ألمانيا، بعد أن هز رحيم سترلينغ وهاري كين الشباك في الشوط الثاني باستاد ويمبلي الثلاثاء (29 يونيو/حزيران 2021).

وتقدم المنتخب الإنجليزي في الدقيقة 75، عندما مرر لوك شو كرة عرضية من اليسار إلى سترلينج الذي بدأ الهجمة وأنهاها بلمسة بسيطة في الشباك من مدى قريب ليشعل حماس الجماهير.

ثم أضاع توماس مولر فرصة محققة لإدراك التعادل عندما واجه الحارس الإنجليزي، مسددا الكرة خارج الخشبات الثلاث.

الهدف الأول للمنتخب الإنجليزي بتوقيع رحيم سترلينغ

وسجل كين الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد تمريرة عرضية من البديل جاك جريليش انقض عليها كين بضربة رأس في شباك الحارس مانويل نوير.

كما أبلى الحارس جوردان بيكفورد بلاء حسنا في التصدي لمحاولة من تيمو فيرنر قبل أن يبعد تسديدة قوية من كاي هافرتس. وفي الجانب الآخر، تدخل ماتس هوملز ليحرم كين من التسجيل في الدقيقة 45.

وهذا هو الفوز الأول لإنجلترا على ألمانيا في أدوار خروج المغلوب منذ نهائي كأس العالم 1966.

ويلعب المنتخب الإنجليزي في دور الثمانية ضد السويد أو أوكرانيا اللذين يلتقيان في دور الستة عشر في غلاسجو في وقت لاحق الثلاثاء.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)