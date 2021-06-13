أمم أوروبا: إنجلترا تصعق كرواتيا والنمسا تحقق فوزاً تاريخياً

نجح رحيم سترلينغ أخيراً في تسجيل هدف في بطولة كبرى عندما منح إنجلترا فوزاً مستحقاً (1-صفر) على كرواتيا باستاد ويمبلي اليوم الأحد (13 حزيران/ يونيو 2021) لتستهل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم، يورو 2020، بانتصار لأول مرة في تسع مشاركات.

وهز سترلينغ، الذي كان وجوده في التشكيلة الأساسية مفاجئاً بالنظر إلى إنهائه الموسم المحلي بشكل متواضع، لكنه كان من المفضلين لدى المدرب غاريث ساوثغيت، الشباك في الدقيقة 57 بعد عمل رائع من كالفين فيليبس، لينهي صيامه الشخصي في آخر ثلاث مشاركات لإنجلترا في بطولات كبرى.

وقال مهاجم مانشستر سيتي: "شعور رائع... كنت أقول إنني لو لعبت في ويمبلي في بطولة كبرى فيجب علي التسجيل. نشأت بالقرب (من ملعب ويمبلي) لذا كان يجب علي التسجيل والقيام بذلك كان رائعاً".

وتابع صاحب هدف المباراة الوحيد: "هناك أسباب مختلفة لعدم تسجيلي الأهداف مع فريقي لكنها ليست ذات صلة الآن. من الرائع أن نبدأ بفوز، وهذا كان المهم".

ورغم الطقس الحار، بدأت إنجلترا بقوة لكنها تراجعت لفترة قبل أن تستعيد سيطرتها على المباراة، إذ لم تفعل كرواتيا شيئاً لتنتزع صاحبة الأرض أفضلية مبكرة في المجموعة الرابعة والتي تضم اسكتلندا والتشيك أيضاً.

رحيم ستيرلنغ: نشأت بالقرب (من ملعب ويمبلي) لذا كان يجب علي التسجيل والقيام بذلك كان رائعا.

وافتقرت المباراة للإثارة مثلما حدث في مواجهة المنتخبين في قبل نهائي كأس العالم 2018 عندما انتصرت كرواتيا. ويمثل فوز منتخب الأسود الثلاثة دفعة معنوية لإنجلترا التي تبحث عن لقبها الأول منذ 1966. كما ستتعزز خسارة كرواتيا معنويات التشيك واسكتلندا في التأهل بعد أداء مخيب ومتواضع من كرواتيا التي خسرت لأول مرة في أول مباراة في مشاركتها الست ببطولة أوروبا.

جانب من جماهير مقدونيا الشمالية في ملعب بوخارست خلال مباراة منتخب بلدهم أمام النمسا (13/6/2021)

فوز تاريخي لمنتخب النمسا

وفي مباراة تالية الأحد أيضاً وضع منتخب النمسا حداً لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، عقب فوزه الثمين (1/3) على مقدونيا الشمالية في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة.

وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن الذى تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمس السبت ضد فنلندا.

وسرعان ما سجل النجم المخضرم جوران بانديف هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزاً أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.

دافيد آلابا قائد منتخب النمسا وفرحة عارمة مع زملائه بعد تسجيل ميكائيل غريغوريتش (رقم 13) الهدف الثاني في مرمى مقدونيا الشمالية.

وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكائيل غريغوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو أرناوتوفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وبهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الستة التي خاضها في مشاركتيه السابقتين في نسختي المسابقة عامي 2008 و2016. ولم يحقق منتخب النمسا الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاماً عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.

ص.ش/م.ع.ح (رويترز، د ب أ)