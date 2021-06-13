أمم أوروبا: إنجلترا تصعق كرواتيا والنمسا تحقق فوزاً تاريخياً

نجح رحيم سترلينغ أخيراً في تسجيل هدف في بطولة كبرى عندما منح إنجلترا فوزاً مستحقاً (1-صفر) على كرواتيا باستاد ويمبلي اليوم الأحد (13 حزيران/ يونيو 2021) لتستهل مشاركتها في بطولة أوروبا لكرة القدم، يورو 2020، بانتصار لأول مرة في تسع مشاركات.
وهز سترلينغ، الذي كان وجوده في التشكيلة الأساسية مفاجئاً بالنظر إلى إنهائه الموسم المحلي بشكل متواضع، لكنه كان من المفضلين لدى المدرب غاريث ساوثغيت، الشباك في الدقيقة 57 بعد عمل رائع من كالفين فيليبس، لينهي صيامه الشخصي في آخر ثلاث مشاركات لإنجلترا في بطولات كبرى.
وقال مهاجم مانشستر سيتي: "شعور رائع... كنت أقول إنني لو لعبت في ويمبلي في بطولة كبرى فيجب علي التسجيل. نشأت بالقرب (من ملعب ويمبلي) لذا كان يجب علي التسجيل والقيام بذلك كان رائعاً".
وتابع صاحب هدف المباراة الوحيد: "هناك أسباب مختلفة لعدم تسجيلي الأهداف مع فريقي لكنها ليست ذات صلة الآن. من الرائع أن نبدأ بفوز، وهذا كان المهم".
ورغم الطقس الحار، بدأت إنجلترا بقوة لكنها تراجعت لفترة قبل أن تستعيد سيطرتها على المباراة، إذ لم تفعل كرواتيا شيئاً لتنتزع صاحبة الأرض أفضلية مبكرة في المجموعة الرابعة والتي تضم اسكتلندا والتشيك أيضاً.
رحيم ستيرلنغ: نشأت بالقرب (من ملعب ويمبلي) لذا كان يجب علي التسجيل والقيام بذلك كان رائعا.
وافتقرت المباراة للإثارة مثلما حدث في مواجهة المنتخبين في قبل نهائي كأس العالم 2018 عندما انتصرت كرواتيا. ويمثل فوز منتخب الأسود الثلاثة دفعة معنوية لإنجلترا التي تبحث عن لقبها الأول منذ 1966. كما ستتعزز خسارة كرواتيا معنويات التشيك واسكتلندا في التأهل بعد أداء مخيب ومتواضع من كرواتيا التي خسرت لأول مرة في أول مباراة في مشاركتها الست ببطولة أوروبا.
جانب من جماهير مقدونيا الشمالية في ملعب بوخارست خلال مباراة منتخب بلدهم أمام النمسا (13/6/2021)
فوز تاريخي لمنتخب النمسا
وفي مباراة تالية الأحد أيضاً وضع منتخب النمسا حداً لسوء الحظ الذي لازمه في مسيرته بكأس الأمم الأوروبية، بعدما حقق انتصاره الأول في تاريخه بالبطولة القارية، عقب فوزه الثمين (1/3) على مقدونيا الشمالية في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الثالثة.
وفي العاصمة الرومانية بوخارست، بادر منتخب النمسا بالتسجيل عبر لاعبه شتيفان لاينر في الدقيقة 18، ليحتفل بهدفه برفع قميص نجم المنتخب الدنماركي كريستيان إريكسن الذى تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة منتخب بلاده أمس السبت ضد فنلندا.
وسرعان ما سجل النجم المخضرم جوران بانديف هدف التعادل لمقدونيا الشمالية في الدقيقة 28، محرزاً أول هدف لبلاده في ظهورها الأول بالمسابقة.
دافيد آلابا قائد منتخب النمسا وفرحة عارمة مع زملائه بعد تسجيل ميكائيل غريغوريتش (رقم 13) الهدف الثاني في مرمى مقدونيا الشمالية.
وعاد المنتخب النمساوي للتقدم من جديد، بعدما سجل ميكائيل غريغوريتش الهدف الثاني في الدقيقة 87، فيما تكفل (البديل) ماركو أرناوتوفيتش بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.
وبهذا الفوز، حقق منتخب النمسا انتصاره الأول في تاريخه بأمم أوروبا، بعدما فشل في تحقيق أي فوز خلال مبارياته الستة التي خاضها في مشاركتيه السابقتين في نسختي المسابقة عامي 2008 و2016. ولم يحقق منتخب النمسا الانتصار في أي بطولة كبرى، منذ 31 عاماً عندما فاز على منتخب الولايات المتحدة في كأس العالم بإيطاليا عام 1990.
ص.ش/م.ع.ح (رويترز، د ب أ)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع