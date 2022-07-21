أمم أوروبا: أول لقب لإنجلترا وسيدات ألمانيا يفشلن في إحراز التاسع

أمم أوروبا.. ألمانيا إلى ثمن النهائي بتعادل في الرمق الأخير مع المجر

تأهلت ألمانيا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا بعد تعادل في الدقائق الأخيرة مع المجر، فيما عادل البرتغالي رونالدو الرقم القياسي في تسجيل الأهداف الدولية، بعد أن سجل هدفين من ضربتي جزاء في لقاء البرتغال وفرنسا.