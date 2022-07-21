 أمم أوروبا: أول لقب لإنجلترا وسيدات ألمانيا يفشلن في إحراز التاسع | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 31.07.2022

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رياضة

أمم أوروبا: أول لقب لإنجلترا وسيدات ألمانيا يفشلن في إحراز التاسع

Women's Euro 2022 - Finale - England vs Deutschland Tor (2:1)

التفاصيل بعد قليل

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في صور.. سيدات الساحرة المستديرة يخطفن أنظار العالم!

فرضت كرة القدم النسائية نفسها على الساحة الرياضية بقوة. فقد خطفت سيدات الساحرة المستديرة الأنظار إليهن، خاصة خلال بطولة أوروبا وكذلك كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022. إضافة إلى الحضور الجماهيري التاريخي وتألق فريق عربي.  

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