أمم أوروبا: أول لقب لإنجلترا وسيدات ألمانيا يفشلن في إحراز التاسع

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فرضت كرة القدم النسائية نفسها على الساحة الرياضية بقوة. فقد خطفت سيدات الساحرة المستديرة الأنظار إليهن، خاصة خلال بطولة أوروبا وكذلك كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2022. إضافة إلى الحضور الجماهيري التاريخي وتألق فريق عربي.
واصل المنتخب الألماني للسيدات طريقه بثبات وتأهل للدور نصف النهائي لبطولة أمم أوروبا المقامة في بريطانيا بعد فوزه على المنتخب النمساوي. وكان المنتخب الألماني قد حقق العلامة الكاملة في دور المجموعات.
بعد يوآخيم لوف، مايسترو فريق ريال مدريد وصانع ألعاب المنتخب الألماني لكرة القدم يعلن اعتزاله اللعب الدولي. يأتي ذلك بعد أيام من خروج المانشافت من دور الستة عشر لمنافسات كأس الأمم الأوروبية 2020.
تأهلت ألمانيا إلى ثمن نهائي أمم أوروبا بعد تعادل في الدقائق الأخيرة مع المجر، فيما عادل البرتغالي رونالدو الرقم القياسي في تسجيل الأهداف الدولية، بعد أن سجل هدفين من ضربتي جزاء في لقاء البرتغال وفرنسا.
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