أمم أوروبا.. ألمانيا إلى ثمن النهائي بتعادل في الرمق الأخير مع المجر

على ملعب (أليانز أرينا)، نجا المنتخب الألماني من الفخ المجري وتجنب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، بتعادله المثير 2 / 2 مع ضيفه منتخب المجر، الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020). وتقدمت المجر بهدف مباغت، حمل توقيع آدم سالاي في الدقيقة 11، لكن كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 66. لم يهنأ منتخب ألمانيا بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجلت المجر الهدف الثاني عبر أندراس شافير في الدقيقة 68، لكن ليون غوريتسكا أنقذ المنتخب الألماني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 84، ليحرم المجريين من تحقيق المفاجأة.

وبذلك ستواجه ألمانيا المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء في لندن.

رونالدو يعادل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم

تعادل حامل اللقب ووصيفه

وفي مباراة فرنسا والبرتغال في نفس المجموعة، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2 / 2 مع نظيره الفرنسي اليوم الأربعاء. وأنهى المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية ، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.

وعلى ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة حاملة اللقب البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا، وصيفة النسخة الماضية من البطولة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا. وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم. وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد خمسة أهداف حتى الآن.

وسيلتقي الفرنسيون في الدور ثمن النهائي مع سويسرا في بوخارست يوم الإثنين، أما البرتغال فتواجه بلجيكا في إشبيلية مساء الأحد.

إسبانيا تحقق فوزا ساحقا 5 -صفر ضد سلوفاكيا

السويد وإسبانيا تتأهلان

وفي مباراة المجموعة الخامسة، حققت إسبانيا فوزا ساحقا على سلوفاكيا 5-صفر الأربعاء لتضرب موعدا في دور الستة عشر مع كرواتيا، بعد أن مهد لها هدف كارثي سجله الحارس مارتن دوبرافكا في مرماه طريق الانتصار. وسجل ايمريك لابورت الهدف الثاني بضربة رأس في نهاية الشوط الأول قبل أن تتوج أهداف بابلو سارابيا وفيران توريس وهدف عكسي من يوراي كوتسكا انتصار المنتخب الإسباني الكبير الذي وضعه في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد خمس نقاط. ويلتقي فريق المدرب لويس إنريكي بعد ذلك مع كرواتيا في كوبنهاغن يوم الاثنين القادم بينما خرجت سلوفاكيا من البطولة.

فيما تصدرت السويد المجموعة بعد فوز مثير 3-2 على بولندا. وتقدمت السويد 2-صفر قبل أن تتراجع بفضل ثنائية من روبرت ليفاندوفسكي، لكنها أحرزت هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتصدر المجموعة الخامسة وتتأهل لدور الستة عشر في بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء. وأحرز الجناح إميل فورزبيرج ثنائية للسويد بينها ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أوروبا، قبل أن يسجل فيكتور كلايسون هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للفوز 3-2.

وستلتقي السويد في الدور الثاني مع أوكرانيا في غلاسكو يوم الثلاثاء المقبل.

ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب)