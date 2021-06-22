أمم أوروبا.. ألمانيا إلى ثمن النهائي بتعادل في الرمق الأخير مع المجر

على ملعب (أليانز أرينا)، نجا المنتخب الألماني من الفخ المجري وتجنب الخروج المبكر من الدور الأول للبطولة، بتعادله المثير 2 / 2 مع ضيفه منتخب المجر، الأربعاء (23 حزيران/يونيو 2021)، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة السادسة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020). وتقدمت المجر بهدف مباغت، حمل توقيع آدم سالاي في الدقيقة 11، لكن كاي هافيرتز أحرز هدف التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة 66. لم يهنأ منتخب ألمانيا بهدف التعادل كثيرا، بعدما سجلت المجر الهدف الثاني عبر أندراس شافير في الدقيقة 68، لكن ليون غوريتسكا أنقذ المنتخب الألماني بإحرازه هدف التعادل في الدقيقة 84، ليحرم المجريين من تحقيق المفاجأة.
وبذلك ستواجه ألمانيا المنتخب الإنجليزي يوم الثلاثاء في لندن.
رونالدو يعادل الرقم القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم
تعادل حامل اللقب ووصيفه
وفي مباراة فرنسا والبرتغال في نفس المجموعة، كان النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو على موعد مع التاريخ خلال تعادل منتخب بلاده 2 / 2 مع نظيره الفرنسي اليوم الأربعاء. وأنهى المنتخب الفرنسي (بطل العالم)، الذي ضمن تأهله لدور الـ16 قبل خوض المباراة، مشواره في المجموعة وهو متربعا على الصدارة برصيد خمس نقاط، متفوقا بفارق نقطة وحيدة على أقرب ملاحقيه وهما منتخبا ألمانيا والبرتغال، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب، اللذين رافقاه للأدوار الإقصائية ، فيما تذيلت المجر الترتيب بنقطتين، وتخرج من المسابقة رسميا.
وعلى ملعب (بوشكاش أرينا) في العاصمة المجرية بودابست، بادر رونالدو بالتسجيل لمصلحة حاملة اللقب البرتغال في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، لكن كريم بنزيمة أدرك التعادل لفرنسا، وصيفة النسخة الماضية من البطولة، في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء أيضا. وأضاف بنزيمة الهدف الثاني لفرنسا في الدقيقة 47، غير أن رونالدو أحرز هدف التعادل للبرتغال في الدقيقة 60 من ركلة جزاء أيضا، ليرفع رصيده التهديفي مع منتخب البرتغال إلى 109 أهداف، ويعادل الرقم القياسي للإيراني علي دائي كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف الدولية في تاريخ كرة القدم. وعزز رونالدو رقمه القياسي في قائمة الهدافين التاريخيين لبطولة كأس أمم أوروبا برصيد 14 هدفا، كما أنه هداف هذه النسخة برصيد خمسة أهداف حتى الآن.
وسيلتقي الفرنسيون في الدور ثمن النهائي مع سويسرا في بوخارست يوم الإثنين، أما البرتغال فتواجه بلجيكا في إشبيلية مساء الأحد.
إسبانيا تحقق فوزا ساحقا 5 -صفر ضد سلوفاكيا
السويد وإسبانيا تتأهلان
وفي مباراة المجموعة الخامسة، حققت إسبانيا فوزا ساحقا على سلوفاكيا 5-صفر الأربعاء لتضرب موعدا في دور الستة عشر مع كرواتيا، بعد أن مهد لها هدف كارثي سجله الحارس مارتن دوبرافكا في مرماه طريق الانتصار. وسجل ايمريك لابورت الهدف الثاني بضربة رأس في نهاية الشوط الأول قبل أن تتوج أهداف بابلو سارابيا وفيران توريس وهدف عكسي من يوراي كوتسكا انتصار المنتخب الإسباني الكبير الذي وضعه في المركز الثاني بالمجموعة السادسة برصيد خمس نقاط. ويلتقي فريق المدرب لويس إنريكي بعد ذلك مع كرواتيا في كوبنهاغن يوم الاثنين القادم بينما خرجت سلوفاكيا من البطولة.
فيما تصدرت السويد المجموعة بعد فوز مثير 3-2 على بولندا. وتقدمت السويد 2-صفر قبل أن تتراجع بفضل ثنائية من روبرت ليفاندوفسكي، لكنها أحرزت هدف الفوز في الوقت المحتسب بدل الضائع لتتصدر المجموعة الخامسة وتتأهل لدور الستة عشر في بطولة أوروبا لكرة القدم اليوم الأربعاء. وأحرز الجناح إميل فورزبيرج ثنائية للسويد بينها ثاني أسرع هدف في تاريخ بطولات أوروبا، قبل أن يسجل فيكتور كلايسون هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود فريقه للفوز 3-2.
وستلتقي السويد في الدور الثاني مع أوكرانيا في غلاسكو يوم الثلاثاء المقبل.
ز.أ.ب/ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب)
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
كيليان مبابي (فرنسا)
ينحدر كيليان مبابي من أصول إفريقية فوالده من الكاميرون أما ووالدته من الجزائر. كان عمره 19 عاما عندما توج مع منتخب الديوك بمونديال كأس العالم 2018 في روسيا. يعد مبابي واحدا من أبرز لاعبي المنتخب الفرنسي المشارك في يورو 2020 والذين ينحدرون من أصول إفريقية إلى جانب بول بوغبا (غينيا) ونغولو كانتي وموسى سيسوكو (مالي) وعثمان ديمبيلي (كوت ديفوار) وكريم بنزيمة (الجزائر).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
روميلو لوكاكو (بلجيكا)
أصبح "القاطرة البشرية" روميلو لوكاكو الذي ولد لأبوين أصلهما من الكونغو الديمقراطية، هداف منتخب بلجيكا. قاد لوكاكو منتخب الشياطين الحمر للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018. وليس لوكاكو اللاعب الوحيد من أصول إفريقية يلعب في منتخب بلجكيا المشارك في يورو 2020 إذ يضم المهاجمين ميشي باتشواي وكريستيان بينتيكي وهما مثل لوكاكو ينحدران من الكونغو الديمقراطية بالإضافة إلى جيريمي دوكو الذي ينحدر من غانا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
أنطونيو روديغر (ألمانيا)
يفخر مدافع منتخب ألمانيا أنطونيو روديغر بأصوله الإفريقية إذ قال في السابق "عائلتي كلها قدمت من إفريقيا". فر والداه من الحرب الأهلية بسيراليون في تسعينيات القرن الماضي ليستقر بهما الحال في برلين. ويضم منتخب المانشافت المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول إفريقية كلاعب بايرن ليروى ساني وسيرج غنابري وجمال موسيالا. ينحدر والد ساني من السنغال فيما ينحدر والدا غنابري من كوت ديفوار وموسيالا من نجيريا
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ديفيد ألابا (النمسا)
كان من الممكن أن يلعب المدافع القوي ديفيد ألابا في صفوف منتخب نيجيريا، لكن ألابا قرر في نهاية المطاف اللعب مع منتخب النمسا مسقط رأسه. وقد لعب المدافع النمساوي مع نادي بايرن لأكثر من 13 عاما قبل أن يتركه إلى ريال مدريد. وتضم قائمة منتخب النمسا المشارك في يورو 2020 فالنتينو لازارو الذي يلعب في الدوري الألماني وينحدر والده من أنغولا وأيضا رفيقه في البوندسليغا كريم أونيسييو الذي ولد لأب من نيجيريا.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بريل إيمبولو (سويسرا)
ولد المهاجم بريل إيمبولو في الكاميرون وعندما كان في عامه السادس قررت والدته الهجرة إلى سويسرا معه وشقيقه الثاني فيما بقى الأب في إفريقيا. ويضم منتخب سويسرا المشارك في يورو 2020 لاعبين من الدوري الألماني ينحدرون من أصول إفريقية بينهم دينيس زكريا (الأب من الكونغو الديمقراطية والأم من السودان) وكيفن مبابو (الأم من الكونغو الديمقراطية).
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ممفيس ديباي (هولندا)
والد ممفيس ديباي من غانا وقد ترك العائلة عندما كان ديباي طفلا صغيرا ولهذا يرجع السبب وراء أنه يكتب اسمه الأول ممفيس غالبا على القميص الذي يرتديه. وإلى جوار ديباي يلعب أيضا ناثان آكي الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من كوت ديفوار.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ويليام كارفالو (البرتغال)
توج المدافع ويليام كارفالو مع منتخب البرتغال ببطولة يورو 2016، لكنه في يورو 2020 يتطلع لتكرار الفوز. ولد كارفالو في عاصمة أنغولا لواندا لكنه انتقل إلى البرتغال عندما كان طفلا. ويضم منتخب البرتغال المشارك في يورو 2020 لاعبين آخرين من أصول أفريقية مثل دانيلو بيريرا الذي ولد في غينيا بيساو.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
ألكسندر إسحاق (السويد)
ينحدر مهاجم منتخب السويد ألكسندر إسحاق لأبوين من إريتريا. فتى ريال سوسيداد الذهبي كان قد لعب لعامين في صفوف بوروسيا دورتموند. وتضم قائمة المنتخب السويدي المشارك في يورو 2020 مهاجم ماينز الألماني روبن كوايسون الذي ينحدر من أصول إفريقية فوالده من غانا وأيضا كين سيما الذي ولد لأبوين من الكونغو الديمقراطية.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
غلين كامارا (فنلندا)
فاز خط وسط منتخب فنلندا للتوه بلقب الدوري الاسكتلندي مع نادي رينجرز. ولد كامارا في مدينة تامبيري الفنلندية لأبوين من سيراليون. تعلم مهارات كرة القدم في أكاديمية أرسنال للشباب.
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بالصور: نجوم من أصول إفريقية في يورو 2020
بوكايو ساكا (انجلترا)
هاجر والدا بوكايو ساكا البالغ من العمر 19 عاما من نيجيريا إلى انجلترا لذا تم استدعاؤه في السابق لينضم إلى منتخب النسور إلا انه اختار اللعب في صفوف المنتخب الإنجليزي. ويعد قرار ضمه إلى المنتخب الإنجليزي المشارك في يورو 2020 أمرا مفاجئا إلى حد ما، لكن لاعب نادي الأرسنال قد يكون حاسما في مباريات المنتخب الإنجليزي. الكاتب: شتيفان نيتسلر/ م.ع