أمم أوروبا... أسرار "الآزوري" التي قهرت "أسود" إنجلترا

في مباراة أصرت على الاحتفاظ بكامل أسرارها حتى الرمق الأخير منها، توج المنتخب الإيطالي بلقب بطولة أمم أوروبا 2020 عقب تغلبه على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح.
المنتخب الإيطالي، نجح في تدارك تأخره في النتيجة بعد هدف مبكر سجله الظهير الأيسر لوكا شاو في الدقيقة الثانية من المباراة، بيد أن إيطاليا تمكنت من تحقيق التعادل عن طريق ليوناردو بونوتشي، وجر المباراة إلى الأشواط الإضافية وركلات الترجيح، التي ابتسمت للمنتخب الإيطالي، وعاندت منتخب إنجلترا.
عقلية "قوية"
وأثبت المنتخب الإيطالي طيلة أطوار هذه البطولة أنه المنتخب الأفضل فيها من دون منازع، إذ لم يتجرع طعمة الهزيمة في أي مباراة، مؤكداً تفوقه الكبير على باقي الخصوم، الذين واجههم وعلى رأسهم منتخبات بلجيكا، إسبانيا وإنجلترا.
ويتمتع لاعبو إيطاليا بعقلية قوية فوق المستطيل الأخضر، تمدهم بالثقة والحماس للإطاحة بأقوى الخصوم. ففي مباراة النهائي أمام المنتخب الإنجليزي، لم يؤثر الهدف المبكر على عزيمة الإيطاليين بالعودة في النتيجة، وحسم اللقاء لصالحهم في النهائي، رغم أن الجماهير الإنجليزية ظلت تشجع منتخبها طيلة أطوار المباراة.
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لمسة مانشيني
منذ تولى روبيرتو مانشيني مهمة تدريب المنتخب الإيطالي لكرة القدم، بدأت تظهر لمسة هذا المدرب المميز، حيث لم تعد إيطاليا تلعب كثيراً بطريقة لعبها الدفاعية المعهودة، بل أصبحت أكثر هجومية مع ثلاثة الهجوم "المرعب" إنسيني، كييزا وإيموبيلي.
ويجيد مانشيني قراءة مجريات المباراة بشكل "مذهل"، ففي مباراة النهائي أمام إنجلترا لعب مانشيني بطريقته 4-3-3 . ورغم أن إيطاليا وجدت صعوبات كبيرة في الشوط الأول أمام إنجلترا، إلا أن مانشيني نجح في قلب الأمور في الشوط الثاني، حيث لعبت إيطاليا بجرأة أكبر وهيمنة على مجريات الشوط الثاني.
ونجح مانشيني في الشوط الثاني في تعطيل قوة المنتخب الإنجليزي في الوسط والهجوم. ففي وسط الدفاع تمكن كل من جورجينيو وفيراتي في التفوق على الثنائي الإنجليزي ديكلان رايس وكالفين فيليبس.
أما على مستوى الهجوم، فقد وجد كل من رحيم ستيرلينغ وهاري كين صعوبة كبيرة في اختراق دفاع إيطاليا بقيادة الثنائي "الحديدي" بونوتشي وكيليني. وحاول مدرب إنجلترا غاريث ساوتغيث تجاوز الأمر بضخ دماء جديدة في الهجوم عن طريق إشراك أكثر من لاعب: ساكا، غريليتش، سانشو وراشفورد، إلا أن نجوم إنجلترا فشلوا في ضرب الدفاع الإيطالي.
بونوتشي يحتفل مع الجماهير بتسجيل هدف التعادل في شباك إنجلترا.
قفاز "ذهبي"
ويعد حارس المنتخب الإيطالي جيانلويجي دوناروما، وأحسن لاعب في البطولة من أبرز صانعي نجاح إيطاليا في يورو 2020، فحارس ميلان السابق أكد بما لا يدع الشك أنه واحد من أحسن الحراس حالياً في عالم الساحرة المستديرة.
واستطاع دوناروما الذود عن مرماه طيلة هذه البطولة بتصديات "بطولية" جنبت إيطاليا الخسارة في أكثر من مباراة، حيث يتمتع هذه الحارس الشاب (22 عاماً) بقدرة كبيرة على قراءة أفكار الخصم، ورد فعل سريع وحاسم، وهو ما ظهر في الركلات الترجيحية في نهائي أمم أوروبا، التي ابتسمت لإيطاليا وفرضت على الإنجليزي الانتظار مجدداً للفوز ببطولة كبيرة غائبة عنهم منذ عقود.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
القلعة الإنجليزية "ويمبلي"
مباراة النهائي ستقام على عشب ملعب ويمبلي التاريخي. وهي ليست الوحيدة، وإنما سيحتضن أكبر ملعب أوروبي ثلاث مباريات ضمن منافسات دور المجموعات، وواحدة من منافسات ثمن النهائي، إلى جانب مباراتي نصف النهائي. هذا سيضع المنتخب الإنجليزي أمام ضغوطات كبيرة، إذ بات أكثر من السابق مطالبا على المستوى الجماهيري ببلوغ المربع الذهبي على الأقل.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
القلعة البافارية
معقل الفائز بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، فريق بايرن ميونيخ. يتسع عادة لـ 67 ألف و812 متفرجا، طبعا، كان هذا في زمن ما قبل كورونا. ميونيخ حصلت على حق إقامة ثلاث مباريات من دور المجموعات والتي سيشارك فيها المنتخب الألماني لكرة القدم، إضافة إلى مباراة واحدة في دور الستة عشر.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب روما
في 1990 أقيمت في هذا الملعب بطولة ألعاب القوى ونهائيات كأس العالم لكرة القدم، أما عند انطلاق نهائيات يورو 2020 في 11 من يونيو/ حزيران، سيحتضن ملعب روما ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من منافسات الدور ربع النهائي.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"الملعب الوطني" في باكو
يعد من الملاعب الحديثة في أوروبا. فقد افتتح في عام 2015 بالعاصمة الأذرية باكو. وعلى عشبه توّج فريق تشيلسي، بطل دوري أبطال أوروبا، ببطولة يوروبا ليغ على حساب أرسنال في موسم 2019/2020. نصيبه من منافسات اليورو، ثلاث مباريات من دوري المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب كريتوفسكي
معروف أيضا باسم "غازبروم آرينا". من الملاعب التي احتضنت نهائيات مونديال 2018 بروسيا. وقد بني على أنقاض ملعب "كيروف" السابق في سان بيترسبورغ بعد أن تمّ هدمه. بناؤه كلّف نحو 930 مليون يورو. وهو أيضا سيحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من الدور ربع النهائي.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب كوبنهاغن
ملعب كوبنهاغن يعد الأصغر بالنظر إلى طاقته الاستيعابية التي لا تتجاوز 38 ألف متفرج. أول مباراة دولية يحتضنها هذا الملعب، كانت في عام 1992 حين فاز المانشافت ودّياً أمام المنتخب الدنماركي (أصحاب الأرض) بهدفين مقابل هدف. إضافة إلى ثلاث مباريات من دور المجموعات، سيحتضن ملعب كوبهاغن مباراة من منافسات دور الثمن.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"يوهان-كرويف آرينا"
ليس غريبا أن يحمل ملعب أمستردام اسم نجم هولندا الكبير يوهان-كرويف، صاحب القميص 14 الأسطوري. يتوفر على إنارة عصرية ومتطورة تراقب نمو العشب الأخضر كما أن سقفه متحرك. طاقته الاستيعابية أقل قليلا من 53 ألف متفرج. نصيبه ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"الملعب الوطني" ببوخارست
أُنشأ هذا الملعب في عام 2008 على ركام "الملعب الوطني" القديم الذي بني في عام 1953. يتسع لنحو 55 ألف متفرج. يحتضن ثلاث مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن، لكن ولسوء الحظ لم يتأهل المنتخب الروماني لنهائيات اليورو.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"استاد أوليمبيكو"
عادة ما تغيب المباريات الكبيرة عن هذا الملعب لأن ناديا المدينة، إف. سي. إشبيلية وريال بيتيس، يتوفران على ملعبين خاصين بهما. ولهذا هي فرصة تاريخية لـ"استاد أوليمبيكو" لاحتضان بطولة من هذا الحجم. وقد كان مقررا إقامة المباريات الأربعة (3 مباريات من دور المجموعات وواحدة من دور الثمن) على ملعب بيلباو بإقليم الباسك، لكن الوضع الوبائي دفع المنظمين إلى تغيير قرارهم لصالح ملعب إشبيلية.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
ملعب بودابست
سمي هذا الملعب على اسم أشهر اللاعبين الذين أنجبتهم المجر. ويتعلق الأمر بنجم ريال مدريد السابق فيرينتس بوشكاش. ومع انتشار وباء كورونا بات هذا الملعب ملاذا بالنسبة لمنظمي دوري أبطال أوروبا، حيث فتح أبوابه في الدقائق الأخيرة لإقامة مبارايات تعذرت إقامتها في الأماكن المبرمجة لها كمباراة مونشنغلادبخ ولايبزيغ الألمانيين ضمن منافسات دور المجموعات للمسابقة الأوروبية.
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تعرف على ملاعب نهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020!
"هامبند بارك - غلاسكو"
كان هذا الملعب بسعة تصل إلى 52 ألفا و500 مائة متفرج في وقت من الأوقات الأكبر في العالم. لكن مع افتتاح ملعب ماراكانا بريو دي جانيرو في البرازيل، فقد هذه الميزة. اليوم أصبح على قائمة الملاعب ذات الطاقة الاستيعابية المتوسطة. وعلى عشبه ستقام ثلاث مباريات من دور المجموعات ومباراة واحدة من دور الثمن. الكتابة: أندرياس شتين-سيمونس/ و.ب