أمم أفريقيا: مصر تنتزع تعادلا ثمينا من غانا رغم إصابة صلاح

رغم إصابة نجمه وجناح ليفربول الإنكليزي محمد صلاح، انتزع المنتخب المصري تعادلا مثيرا مع غانا في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية. وأنعش منتخب نيجيريا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية عقب فوزه الثمين على كوت ديفوار.

نجا المنتخب المصري من السقوط في فخ الخسارة، وانتزع تعادلا مثيرا 2 / 2 مع منتخب غانا، اليوم الخميس (18 يناير/ كانون الثاني 2024) في الجولة الثانية بالمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

واتسم الشوط الأول بالبطء من جانب المنتخبين، على عكس الثاني، الذي كان مليئا بالإثارة والمتعة والقوة خاصة من جانب المنتخب المصري، رغم إصابة نجمه محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول.

وخرج جناح ليفربول الإنكليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح مصابا إثر سقوطه بعد التحام مع مدافعي غانا، وظل مستلقيا على الأرض لدقائق ليخرج بعدها متألما وهو يمسك العضلة الخلفية لفخذه.

وافتتح محمد قدوس التسجيل لمصلحة غانا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الأول، بعد دقيقتين فقط من خروج محمد صلاح مصابا، لكن عمر مرموش أدرك التعادل لمنتخب مصر في الدقيقة 69.

وأعاد قدوس التقدم للمنتخب الغاني من جديد، بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 71، غير أن مصطفى محمد سرعان ما أدرك التعادل مرة أخرى للمنتخب المصري في الدقيقة 74، ليحرز هدفه الثاني في النسخة الحالية للبطولة.

وبذلك، ارتفع رصيد منتخب مصر، الذي تعادل مع موزمبيق 2 / 2 في الجولة الأولى إلى نقطتين في المركز الثاني، بفارق نقطة خلف منتخب الرأس الأخضر (المتصدر)، الذي يواجه موزمبيق، الذي يمتلك نقطة وحيدة أيضا، غدا الجمعة في الجولة ذاتها.

في المقابل، حصل منتخب غانا على أول نقطة في مشواره بالبطولة، بعد خسارته 1 / 2 في الجولة الافتتاحية أمام الرأس الأخضر يوم الأحد الماضي.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في الدور الأول بمواجهة الرأس الأخضر يوم الاثنين القادم، حيث بات مطالبا بالفوز إذا أراد الصعود رسميا لدور الـ16 فيما تلعب غانا مع موزمبيق في نفس الجولة.

أنعش منتخب نيجيريا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة أمم أفريقيا عقب فوزه الثمين على منتخب كوت ديفوار. صورة من: Franck Fife/AFP

نيجيريا تسقط كوت ديفوار في عقر دارها

في غضون ذلك أنعش منتخب نيجيريا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية ببطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2023، عقب فوزه الثمين والمستحق 1 / صفر على منتخب كوت ديفوار في الجولة الثانية للمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة.

وظهر منتخب نيجيريا اليوم بمستوى أفضل كثيرا من أدائه خلال تعادله 1 / 1 مع منتخب غينيا الاستوائية في الجولة الافتتاحية يوم الأحد الماضي، وكان الطرف الأفضل في معظم فترات المباراة، فيما قدم لاعبو المنتخب الإيفواري أداء باهتا وعانوا كثيرا من البطء والعشوائية في بناء الهجمات، ليتسببوا في صدمة لجماهيره التي احتشدت في مدرجات ملعب (الحسن واتارا) بمدينة أبيدجان.

وتقمص وليام تروست إيكونج دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف نيجيريا الوحيد في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد منتخب نيجيريا، الفائز باللقب أعوام 1980 و1994 و2013، إلى 4 نقاط، في المركز الثاني بترتيب المجموعة، بفارق الأهداف خلف منتخب غينيا الاستوائية (المتصدر)، المتساوي معه في نفس الرصيد، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على غينيا بيساو في وقت سابق اليوم بنفس الجولة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار، الذي بدأ مشواره في البطولة بالفوز 2 / صفر على غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم السبت الماضي، عند 3 نقاط، في المركز الثالث، بينما بقي منتخب غينيا بيساو قابعا في مؤخرة الترتيب بلا نقاط، ليودع المسابقة رسميا.

يذكر أن لائحة المسابقة تنص على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة من المجموعات الست لدور الـ16 في البطولة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث.

ف.ي/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)