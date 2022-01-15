أمم أفريقيا.. صلاح ينقذ مصر من فخ غينيا بيساو

أحرز محمد صلاح قائد منتخب مصر هدفا في الشوط الثاني، ليقود بلاده للفوز 1 -0 على غينيا بيساو بشق الأنفس في كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بالكاميرون اليوم السبت (15 يناير/ كانون الثاني 2022).
وسجل صلاح، المرشح مع ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي لجائزة الاتحاد الدولي (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم، هدف مصر بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 69.
وأصبح رصيد مصر ثلاث نقاط من مباراتين لتتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الرابعة مقابل نقطة وحيدة لغينيا بيساو وهو نفس رصيد السودان. ولدى نيجيريا ست نقاط وضمنت التأهل إلى دور الستة عشر.
وكادت غينيا بيساو أن تدرك التعادل قرب النهاية، لكن الحكم ألغى هدفا من ماما بالدي بعد مراجعة اللقطة في شاشة جانبية بالملعب عقب تدخل حكم الفيديو المساعد بداعي وجود خطأ.
وكان بوسع مصر تسجيل أكثر من هدف لكن القائم رد محاولات من صلاح ومصطفى محمد في الشوط الأول والبديل أحمد سيد (زيزو) قرب النهاية.
وستلعب مصر في الجولة الأخيرة ضد السودان يوم الأربعاء المقبل، فيما تخوض غينيا بيساو مواجهة ضد نيجيريا.
وبدأت مصر المباراة بشكل مقبول وبتحسن طفيف، مقارنة بالأداء في الخسارة 1-صفر أمام نيجيريا، وسدد صلاح مبكرا كرة من حافة منطقة الجزاء ارتدت من القائم بعد دقيقتين. وتلقى مصطفى محمد تمريرة من عمر مرموش ومهدها لنفسه داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية قوية ارتدت من القائم ذاته.
وتراجع أداء مصر في الشوط الثاني، لكن عمرو السولية، العائد من الإصابة، أرسل كرة عرضية نحو صلاح الذي قابلها بتسديدة مباشرة من مدى قريب داخل مرمى غينيا بيساو.
وبعد الهدف بدقائق، أرسل عمر كمال كرة عرضية من الجانب الأيمن قابلها زيزو بتسديدة مباشرة في القائم الأيسر لمرمى غينيا بيساو.
ألغى الحكم هدفا لمنتخب غينيا بيساو كان كفيلاً بجعل الأمور أصعب على رفاق محمد صلاح
وقبل ثماني دقائق من النهاية، أطلق بالدي تسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك محمد الشناوي حارس مصر. لكن بعد انتهاء احتفال لاعبي غينيا بيساو، تدخل حكم الفيديو وألغى الهدف بسبب خطأ ضد الظهير الأيمن كمال. ودافعت مصر في الدقائق المتبقية وسط محاولات فردية من غينيا بيساو دون أن تتغير النتيجة حتى صفارة النهاية.
نيجيريا تتأهل بعد الفوز على السودان
وكان المنتخب النيجيري ضمن المجموعة ذاتها قد ضمن تأهله إلى دور الثمن، بفوزه على نظيره السوداني 3-1 السبت على ملعب "أومنيسبور" في غاروا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.
وسجل صامويل تشوكوويزي (3) وتايو أوونيي (45) وموزيس سايمون (46) أهداف نيجيريا، والي الدين خضر (71 من ركلة جزاء) هدف السودان.
وهو الفوز الثاني تواليا لنيجيريا بعد الأول على مصر 1-صفر في الجولة الاولى، فعززت موقعها في صدارة المجموعة برصيد ست نقاط ولحقت بمنتخبي الكاميرون المضيف (المجموعة الأولى) والمغرب (الثالثة).
في المقابل، مني السودان بخسارته الأولى بعد تعادله السلبي مع غينيا بيساو في الجولة الأولى. وتلعب مصر مع السودان في الجولة القادمة، وتحتاج مصر إلى الفوز للتأهل وتفادي الحسابات، فيما يحتاج السودان للفوز لأجل إنعاش حظوظه.
ع.ا/أ.ح (رويترز)
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