أمم أفريقيا: جنوب أفريقيا تحقق مفاجأة كبرى وتقصي الفراعنة

أفسد منتخب جنوب إفريقيا احتفالات نظيره المصري بخوض مباراته رقم 100 في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم وأطاح به من النسخة الحالية عبر الفوز عليه 1 /صفر على استاد القاهرة اليوم السبت (السادس من تموز/ يوليو 2019) في دور الستة عشر للبطولة التي تستضيفها مصر. ويدين منتخب جنوب إفريقيا (الأولاد) بالفضل في هذا الفوز لثيمبينكوسي كريستوفر لورش الذي سجل هدف الحسم قبل خمس دقائق من النهاية.

وبذلك قضى منتخب جنوب إفريقيا على أحلام ملايين المصريين بإحراز لقب بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم على أرضهم، بتحقيق مفاجأة كبرى وإقصاء الفراعنة بهدف نظيف في الدقائق الأخيرة، وليفشل محمد صلاح وزملاؤه في مواصلة المسعى الى لقب ثامن في البطولة.

وساد الصمت والوجوم على عشرات آلاف المشجعين في ستاد القاهرة الذين لم يكونوا يتوقعون الخروج المبكر، بينما ارتمى العديد من اللاعبين المصريين على المستطيل الأخضر، وغطى آخرون وجوهم بقمصانهم. في المقابل، احتفل لاعبو جنوب إفريقيا بفخر بالانجاز غير المتوقع، ونالوا حتى تصفيق مئات المشجعين المصريين أثناء خروجهم من الملعب.

صورة صلاح هذه تعكس خيبة أمل الفراعنة.

وبذلك يلتقي منتخب جنوب إفريقيا في دور الثمانية يوم الأربعاء المقبل مع نظيره النيجيري الذي تغلب على الكاميرون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في وقت سابق اليوم في مباراة أخرى بدور الستة عشر.

وخاض المنتخب المصري المباراة رقم 100 في تاريخه بكأس الأمم الإفريقية حيث فاز في 57 مباراة وتعادل في 17 وخسر في 26 مباراة. وخلال جميع المباريات التي خاضها منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا سجل الفريق 164 هدفا واهتزت شباكه 88 مرة.

وتأهل المنتخب المصري لدور الستة عشر بعد فوزه في المباراة الافتتاحية على زيمبابوي 1 /صفر ثم الفوز على الكونغو الديمقراطية 2 /صفر وبنفس النتيجة فاز الفراعنة على أوغندا في المجموعة الأولى.

أما منتخب جنوب إفريقيا فتأهل لدور الستة عشر بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة بثلاث نقاط بالهزيمة أمام كوت ديفوار صفر 1/ والفوز على ناميبيا 1 /صفر والخسارة أمام المغرب صفر/ 1.

والتقى الفريقان 11 مرة سابقة وكان الفوز حليفا للأولاد (جنوب أفريقيا) في ست منها ومن نصيب الفراعنة في أربع مباريات فيما انتهت مباراة واحدة فقط بالتعادل.

ومن بين هذه المباريات، كانت هناك سبع وديات لكن المباراة الرسمية الأهم بين الفريقين كانت في نهائي 1998 وانتهت لصالح الفراعنة كما انتهت المواجهة الأخرى بين الفريقين في نهائيات كأس الأمم لصالح المنتخب المصري أيضا.

أ.ح/ح.ع (د ب أ، ا ف ب)