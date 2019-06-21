 أمم أفريقيا: تونس تستهل مشوارها بتعادل مع أنغولا | عالم الرياضة | DW | 24.06.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

عالم الرياضة

أمم أفريقيا: تونس تستهل مشوارها بتعادل مع أنغولا

رغم أن المنتخب التونسي كان متقدما إلا أن أنغولا حرمته الفوز في مباراته الأولى في كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر. أنغولا فرضت التعادل على "نسور قرطاج" في انطلاق منافسات المجموعة الخامسة التي تضم موريتانيا ومالي أيضا.

Fußball Africa Cup of Nations 2019 Tunesien - Angola (picture-alliance/dpa/O. Weiken)

افتتح المنتخب التونسي مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأنغولي 1 / 1 اليوم الاثنين (24 يونيو/حزيران 2019) على ملعب استاد "السويس" في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة بالبطولة المقامة في مصر حتى 19 تموز/يوليو المقبل.

مختارات

وافتتح يوسف المساكني، قائد المنتخب التونسي، التسجيل من ضربة جزاء في الدقيقة 34 ثم أدرك دجالما كامبوس التعادل للمنتخب الأنجولي في الدقيقة 73. وحصد كل من المنتخبين بذلك النقطة الأولى له في المجموعة التي تضم أيضا منتخبي مالي وموريتانيا.

 وكان المنتخب التونسي الفريق الأفضل في أغلب فترات الشوط الأول من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي، وهدد المرمى الأنغولي في الدقيقة الثالثة لكن هدف التقدم لتونس جاء من ضربة الجزاء في الدقيقة 34 عن طريق المساكني، وقد استفاد منتخب "نسور قرطاج" بشكل كبير من تحركات المتألق أسامة الحدادي وتمريرات وجدي كشريدة واللمسات المهارية لوهبي الخزري وإلياس السخيري.

وفي الشوط الثاني، كان المستوى متقاربا بشكل أكبر بين الفريقين، حيث فرض المنتخب الأنغولي حضوره بشكل أفضل وعزز ثقته بهدف التعادل ثم استعاد المنتخب التونسي تفوقه الهجومي في الدقائق الأخيرة لكن محاولاته لم تسفر عن جديد، ليحسم التعادل 1 / 1 المباراة الأولى للفريقين في البطولة.

أ.ح/هـ.د (د ب أ، ا ف ب)

مختارات

بطولة أمم أفريقيا تعود لمصر– تحديات ومكاسب تنتظر "المحروسة"

مصر هي الدولة صاحبة الخبرة الأكبر في تنظيم كأس أمم أفريقيا لكرة القدم. ورغم الإمكانيات التي تمتع بها والمكاسب المنتظرة من استضافتها لنسخة خاصة جداً من البطولة القارية، إلا أن التحديات كبيرة بالنسبة لمصر "المحروسة". (08.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Afrika-Cup 2019 | Ägypten vs. Simbabwe | TOR Ägypten

مصر تفوز بصعوبة على زيمبابوي في افتتاح كأس أمم أفريقيا 21.06.2019

كان بمقدور منتخب مصر أن يسجل أهدافا كثيرة في بداية لقائه مع زيمبابوي في افتتاح كأس الأمم الإفريقية المقامة على أرضه، وفي الشوط الثاني كاد أن يقع في فخ التعادل لكن المباراة انتهت بفوزه 1-صفر بهدف جناحه محمود "تريزيغيه".

Africa Cup of Nations DR Kongo - Togo

بطولة أمم إفريقيا 2019..سبقتها فضائح وتنتظرها مفاجآت 19.06.2019

من أبرز ما يميز نسخة هذا العام لبطولة الأمم الإفريقية عدد المنتخبات الذي ارتفع إلى 24 منتخبا. لكن الأحداث التي استبقت هذه البطولة التي ستقام في مصر جعلتها أكثر تميزا عن سابقتها.

Fußball WM 2018 Portugal v Marokko Fans

بطولة أمم إفريقيا..فرصة "أسود الأطلس" لإسماع زئيرها 17.06.2019

بطولة كأس أمم أفريقيا فرصة "أسود الأطلس" لاستعادة هيبتهم المفقودة في القارة السمراء. والمراهنة باتت على انتزاع اللقب ولا شيء غيره. الخبرة الدولية للاعبين وهيرفي رونار من بين مفاتيح النجاح.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

مزيد من موضوع الرياضة

أمم أفريقيا: تونس تستهل مشوارها بتعادل مع أنغولا

موريتانيا في أمم أفريقيا.. هل تنجح الرياضة حيث فشلت السياسة؟

أوزيل يواجه العنصرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي

لماذا يصدح اسم أبو تريكة في ملاعب كأس أمم أفريقيا؟

كلوب يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى خصومه

ريال مدريد يطلب مبلغا خياليا للتخلي عن نجمه