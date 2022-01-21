أمم أفريقيا - المغرب يتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على مالاوي

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون بعد فوزه 2-1 على مالاوي مساء الثلاثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2022) بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر في استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندي.

ويلتقي المنتخب المغربي، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1976، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار غداً الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر.

ورغم سيطرة المنتخب المغربي على الشوط الأول تماماً، افتتحت مالاوي التسجيل بعد سبع دقائق من البداية بفضل هدف فرانك مهانغو بتسديدة هائلة ومفاجئة من مدى بعيد سكنت شباك ياسين بونو حارس المغرب المتقدم عن مرماه.

وفي الدقيقة 23 أهدر اللاعب ذاته فرصة خطيرة من الناحية اليسرى عندما أطلق تسديدة متسرعة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو. وبعدها بدقائق أطلق أشرف حكيمي تسديدة رائعة من ركلة حرة أنقذها تشارلز ثوم حارس مالاوي ببراعة.

وردت العارضة تسديدة مباشرة من رومان سايس قائد المغرب في الدقيقة 33 إثر تمريرة عرضية.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق رد القائم والحارس تسديدة أخرى من حكيمي قبل أن يدرك يوسف النصيري التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سليم أملاح.

ونجح حكيمي هذه المرة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى ثوم.

السنغال يتأهل بفضل ماني

وفي مباراة أخرى، قاد ساديو ماني المنتخب السنغالي للفوز على الرأس الأخضر 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية.

وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، عقب ركلة ركنية، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانغ الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.





أصيب ماني في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر الذي خرج مطروداً

وبعد دقائق قليلة من الهدف الأول، وعقب مراجعة الحكم اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، سقط ماني أرضاً وطلب الخروج، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في رأسه.

وكان ماني أصيب في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر الذي خرج مطروداً بعد العودة لحكم الفيديو في الدقيقة 57.

وستلعب السنغال في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة دور الستة عشر المقرر إقامتها بين مالي وغينيا الاستوائية يوم غد الأربعاء.

ع.ح./ص.ش. (رويترز)