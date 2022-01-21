 أمم أفريقيا - المغرب يتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على مالاوي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 25.01.2022

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رياضة

أمم أفريقيا - المغرب يتأهل لدور الثمانية بعد الفوز على مالاوي

فاز المنتخب المغربي على نظيره المالاوي 2-1، بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر ليتأهل بذلك إلى دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية وينتظر الفائر من مباراة مصر وكوت ديفوار.

لاعبو المنتخب المغربي يحتفلون بالفوز والتأهل

حول المنتخب المغربي تأخره بهدف إلى انتصار مستحق على ماولاي ليتاهل إلى دور الثمانية

تأهل المنتخب المغربي إلى دور الثمانية لكأس الأمم الافريقية لكرة القدم في الكاميرون بعد فوزه 2-1 على مالاوي مساء الثلاثاء (25 يناير/ كانون الثاني 2022) بعدما حول تأخره بهدف إلى انتصار مستحق في دور الستة عشر في استاد أحمدو أهيدجو بالعاصمة ياوندي.

مختارات

بعد أيام من انطلاق كأس أمم أفريقيا في الكاميرون، يكثر الحديث عن الجوانب السلبية للبطولة، خاصة المشاكل التنظيمية والتحكيم ودرجات الحرارة المرتفعة مع نسب رطوبة عالية. لكن البطولة حملت معها جوانب إيجابية أيضا فما هي؟

لحظات ومشاهد للفرح والانتصار عاشتها جماهير ولاعبون خلال مباريات كأس أمم إفريقيا وتداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي. في ما يلي أبرز تلك اللحظات..

ويلتقي المنتخب المغربي، المتوج باللقب مرة واحدة عام 1976، في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة مصر وكوت ديفوار غداً الأربعاء في ختام مباريات دور الستة عشر.

ورغم سيطرة المنتخب المغربي على الشوط الأول تماماً، افتتحت مالاوي التسجيل بعد سبع دقائق من البداية بفضل هدف فرانك مهانغو بتسديدة هائلة ومفاجئة من مدى بعيد سكنت شباك ياسين بونو حارس المغرب المتقدم عن مرماه.

وفي الدقيقة 23 أهدر اللاعب ذاته فرصة خطيرة من الناحية اليسرى عندما أطلق تسديدة متسرعة مرت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى بونو. وبعدها بدقائق أطلق أشرف حكيمي تسديدة رائعة من ركلة حرة أنقذها تشارلز ثوم حارس مالاوي ببراعة.

وردت العارضة تسديدة مباشرة من رومان سايس قائد المغرب في الدقيقة 33 إثر تمريرة عرضية.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق رد القائم والحارس تسديدة أخرى من حكيمي قبل أن يدرك يوسف النصيري التعادل بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تمريرة عرضية من سليم أملاح.

ونجح حكيمي هذه المرة في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 70 بتسديدة رائعة من ركلة حرة سكنت الزاوية العليا لمرمى ثوم.

السنغال يتأهل بفضل ماني

وفي مباراة أخرى، قاد ساديو ماني المنتخب السنغالي للفوز على الرأس الأخضر 2-صفر والتأهل إلى دور الثمانية.

وهز ماني الشباك بعد تسديدة متقنة، عقب ركلة ركنية، من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 63، وأضاف بديله بامبا ديانغ الهدف الثاني بعد انفراد تام بالمرمى في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.


ساديو ماني نجم المنتخب السنغالي

أصيب ماني في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر الذي خرج مطروداً

وبعد دقائق قليلة من الهدف الأول، وعقب مراجعة الحكم اللقطة في شاشة جانبية لحكم الفيديو المساعد، سقط ماني أرضاً وطلب الخروج، بعدما بدا أنه يعاني من إصابة في رأسه.

وكان ماني أصيب في رأسه في كرة مشتركة مع فوزينيا حارس الرأس الأخضر الذي خرج مطروداً بعد العودة لحكم الفيديو في الدقيقة 57.

وستلعب السنغال في دور الثمانية ضد الفائز من مباراة دور الستة عشر المقرر إقامتها بين مالي وغينيا الاستوائية يوم غد الأربعاء.

ع.ح./ص.ش. (رويترز)

  • نجم ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    محمد صلاح (29 عاماً)

    يزين نجم ليفربول الإنجليزي قائمة منتخب "الفراعنة" في كأس أمم إفريقيا، ويسعى "مو"، الذي يتصدر حالياً قائمة هدافي "البريميرليغ" بـ16 هدفاً، إلى دخول سجل هدافي بطولة الأمم الإفريقية أيضاً. وسجل 4 أهداف في نسختين من كأس أمم إفريقيا. ويلعب "الفراعنة" ضمن المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

  • نجم مانشستر سيتي والمنتخب الجزائري رياض محرز

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    رياض محرز (30 عاماً)

    يأمل قائد المنتخب الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي المتصدر للدور الإنجليزي، في تحقيق حلم الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية توالياً عندما يخوض المنافسة في كانون الثاني/يناير في الكاميرون، ضمن فريق فاز بكأس العرب 2021 ولم يذق مرارة الخسارة في 33 مباراة، وينافس بقوة على لقب بطل "الكان" للمرة الثالثة. ويلعب "محاربو الصحراء" في المجموعة الخامسة برفقة كوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية.

  • نجم باريس سان جيرمان والمنتخب المغربي أشرف حكيمي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    أشرف حكيمي (23 سنة)

    يعد حكيمي أبرز نجم يعول عليها المنتخب المغربي للمنافسة على لقب البطولة. وقرر نجم فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي، التضحية بالعطلة التي منحتها له إدارة فريقه، من أجل الالتحاق بـ"أسود الأطلس" والمشاركة في كأس أمم إفريقيا. ويلعب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم أيضاً كلاً من غانا والغابون وجزء القمر.

  • اللاعب التونسي حنبعل المجبري

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    حنبعل المجبري (18 عاماً)

    نجم وسط فريق "الرديف" بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هو أحد أهم المواهب التونسية، ويراهن عليه منتخب "نسور قرطاج" في المنافسة على لقب البطولة. لمع نجمه بشدة في بطولة كأس العرب 2021، وساهم في وصول منتخب بلاده إلى المباراة النهائية. ويلعب "نسور قرطاج" في المجموعة السادسة التي تضم أيضاً كلاً من موريتانيا ومالي وغامبيا.

  • لاعب المنتخب المصري عمر مرموش

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    عمر مرموش (22 عاماً)

    لاعب وسط مهاجم شتوتغارت الألماني، وأحد العناصر الجديدة في تشكيلة المنتخب المصري. ساهم في تحقيق الفوز بمباراتين لمصر بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وبات من العناصر التي يراهن عليها "الفراعنة" في المنافسة على لقب البطولة، خاصة مع صغر سنه، وكذلك اكتسابه خبرة احترافية في أوروبا، برفقة شتوتغارت ومن قبله فولفسبورغ الألماني.

  • لاعب إشبيلية والمنتخب المغربي منير الحدادي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    منير الحدادي (26 عاماً)

    اختار الحدادي، المحترف في إشبيلية الإسباني، أخيراً اللعب باسم المغرب رسمياً، بعد فترة طويلة من الانتظار، وهو لاعب مرشح لأن يكون خليفة النجم الكبير المستبعد من الحسابات حكيم زياش.

  • لاعب وست هام والمنتخب الجزائري سعيد بن رحمة

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    سعيد بن رحمة (26 عاماً)

    أصبح نجم خط وسط "وست هام" الإنجليزي، من أبرز الأوراق التي يراهن عليها منتخب الجزائر، ويعتمد عليه مدرب "المحاربين" في دور صانع الألعاب والجناح الأيسر.

  • لاعب المنتخب الجزائري رامز زروقي

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    رامز زروقي (23 عاماً)

    يلعب محور ارتكاز في فريق "تفينتي أنشخيده" الهولندي، وهو الآن اللاعب الأول في الوسط في تشكيلة "محاربي الصحراء". ويتمتع بلياقة بدنية عالية وقدرة على تشكيل الهجمات والتسديد القوي.

  • لاعب المنتخب الجزائري محمد الأمين عمورة

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    بات عمورة، مهاجم لوغانو السويسري، رأس حربة صاعد اكتشفه مدرب "المحاربين"، وبدأ بتقديمه ليكون خليفة نجمه الكبير بغداد بونجاح هداف فريق السد القطري.

  • اللاعب المغربي إلياس شاعر

    أمم إفريقيا.. محترفون عرب بأوروبا يشعلون المنافسة على اللقب

    إلياس شاعر (24 سنة)

    يلعب في "كوينز بارك رينجيرز" الإنجليزي، ويمثل أحد العقول المفكرة في تشكيلة المنتخب المغربي. ورغم أنه أحد النجوم الجدد في صفوف "أسود الأطلس"، فقد ظهر لأول مرة مع المنتخب المغربي الأول في مباراة ودية مع المنتخب الغاني في حزيران/يونيو 2021.

  • لاعب المنتخب المغربي ريان مايي

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    مهاجم " فيرينتسفاروشي" المجري. اختار اللعب ضمن صفوف المنتخب المغربي رغم أنه يحمل الجنسية البلجيكية أيضاً. لمع نجمه في تصفيات كأس العالم الأخيرة وسجل أكثر من هدف برفقة "أسود الأطلس".

  • اللاعب المغربي عمران لوزا

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    عمران لوزا (22 عاماً)

    لاعب وسط نادي "واتفورد" الإنجليزي، وهو نجم جديد، في منطقة الارتكاز، بات من أهم العناصر في صفوف "أسود الأطلس" في الأشهر الأخيرة. إعداد: محيي الدين حسين


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