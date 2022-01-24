أمم أفريقيا: الكاميرون إلى ربع النهائي على حساب جزر القمر

تأهل منتخب الكاميرون إلى دور الثمانية ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه على منتخب جزر القمر 2 / 1 الاثنين (24 كانون الثاني/يناير 2022) في دور الـ16 من البطولة.

وتقدم منتخب الكاميرون بهدف سجله كارل توكو إيكامبي في الدقيقة 29 وأضاف فينسنت أبو بكر الهدف الثاني في الدقيقة 70، قبل أن يسجل منتخب جزر القمر هدف تقليص الفارق في الدقيقة 81 عن طريق يوسف مشنجاما.

واضطر منتخب جزر القمر للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة السادسة بعد طرد ندجيم عبده.

وتأهل منتخب الكاميرون لهذا الدور بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط، فيما تأهل منتخب جزر القمر لهذا الدور كواحد من بين أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث، حيث احتل هذا المركز في المجموعة الثالثة برصيد ثلاث نقاط.

يذكر أن منتخب جزر القمر خاض اللقاء بدون حارس مرمى واضطر اللاعب شاكر الهدهور لحراسة عرين المنتخب طوال المباراة.

وكان منتخب جزر القمر أعلن وجود 12 حالة إصابة بفيروس كورونا أمس الأول السبت، من بينهم الحارسان مؤيد أوسيني وعلي أحمد والمدرب أمير عبدو، بالإضافة لإصابة الحارس بن بوانا في مباراة غانا، بدور المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب الكاميرون في الدور الثمانية مع منتخب غامبيا، الذي تغلب على منتخب غينيا بهدف نظيف في وقت سابق اليوم.

واصلت غامبيا مفاجآتها وتأهلت على حساب غينيا.

واصلت غامبيا مفاجآتها وفازت 1-صفر على غينيا، لتبلغ دور الثمانية في مشاركتها الأولى بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الاثنين. وسجل المهاجم موسى بارو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 بعدما تلقى تمريرة رائعة من يوسف بوب، حيث استلم الكرة بشكل رائع بقدمه اليمنى، ثم سجل بقدمه اليسرى ليحسم مواجهة دور الستة عشر.

وقال بارو لشبكة (بي.إن سبورتس) التلفزيونية "حافظنا على تركيزنا ونلعب بشكل جماعي.. الحلم تحقق لمنتخب غامبيا، لكن يجب أن نحافظ على تركيزنا. نحن نتحلى بالتواضع والتواضع سمة الناجحين".

وخاضت غامبيا، وهي صاحبة أسوأ تصنيف في كل المنتخبات 24 المشاركة في كأس الأمم حيث تحتل المركز 150 عالميا، الدقائق الأخيرة بعشرة لاعبين بسبب طرد البديل يوسف نجي في الدقيقة 87. وطُرد الغيني إبراهيما كونتي قبل صفارة النهاية مباشرة.

ز.أ.ب/أ.ح (د ب أ، أ ف ب، رويترز)