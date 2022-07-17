 أمل للمصابين بالشلل | المستقبل الآن | DW | 24.07.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

أمل للمصابين بالشلل

المصابون بالشلل النصفي يمكنهم الآن تعلم المشي من جديد. فالتكنولوجيا التي تحفز النخاع الشوكي تجعل هذا ممكنا. باحثون من معهد لوزان الاتحادي للعلوم التطبيقية ومستشفى فود الجامعي بسويسرا حققوا تجارب واعدة في هذا المجال.

مشاهدة الفيديو 02:46

المزيد من المركز الإعلامي

Lab grown cultured meat concept for artificial in vitro cell culture meat production with frozen packed raw meat with made up label on dark background

لحوم من المختبر 17.07.2022

Vier Charolais Kühe stehen nebeneinander auf der Sommerweide. Charolais Rinder zeichnen sich aus durch ihre Wüchsigkeit und gute Bemuskelung.

أبقار من المختبرات 17.07.2022

©PHOTOPQR/LA NOUVELLE REPUBLIQUE/Mathieu Herduin ; POITIERS ; 07/01/2022 ; Une fleur de CBD. Le 7 janvier 2022 dans une boutique a Poitiers. Photo NR Mathieu Herduin

القنب وعلم الوراثة 17.07.2022

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - أبقار من المختبرات 17.07.2022

المزيد المستقبل الآن

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - الهندسة الوراثية: فوائدها وأضرارها 24.07.2022

Hände mit Wasserstrahl

سر الماء؟ 24.07.2022

ARCHIV - 22.05.2018, Berlin: Ein Schritt des CRISPR/Cas9-Verfahrens ist in einem Labor eines Zentrums für Molekulare Medizin in vielfacher Vergrößerung auf einem Monitor zu sehen. Der Einsatz von Stammzellen ist mit großen Hoffnungen auf Heilung schwerer Krankheiten verbunden. Eine Gewinnung aus menschlichen Embryonen würde aber ethische und gesetzliche Grenzen überschreiten. Patentgegner wollen nun ein Patent dazu für nichtig erklären lassen. Foto: Gregor Fischer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

تقنية كريسبر للهندسة الوراثية 24.07.2022

Projekt Zukunft | CO2 Protein

بروتين من ثاني أكسيد الكربون؟ 17.07.2022

اقرأ أيضا

This handout photo released on October 31, 2018 by the Federal Polytechnique School of Lausanne (EPFL)/ The Lausanne University Hospital (CHUV) shows David Mzee, who suffered full paralysis of his left leg after an accident in 2010, at the Lausanne University Hospital in Spring 2018. - A breakthrough treatment involving electrical stimulation of the spine has enabled paralysed patients to walk again, apparently reactivating nerve connections and providing hope for people even years after accidents. David Mzee, 28, can walk for up to two hours with a walker using electrical stimulation, or take steps over shorter distances by himself, after the five-month programme. (Photo by EPFL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /EPFL/CHUV - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

تطور واعد.. مصابون بالشلل النصفي يتمكنون من المشي بمفردهم 12.02.2022

تمكن مختصون في جراحة الأعصاب من زرع منشط في النخاع الشوكي لثلاثة مرضى مصابين بالشلل النصفي. كلهم تمكنوا من الوقوف بعد العملية وتعلموا السير أيضا، وكذلك السباحة وركوب الدراجة الهوائية.