أمل للمصابين بالشلل

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المصابون بالشلل النصفي يمكنهم الآن تعلم المشي من جديد. فالتكنولوجيا التي تحفز النخاع الشوكي تجعل هذا ممكنا.
باحثون من معهد لوزان الاتحادي للعلوم التطبيقية ومستشفى فود الجامعي بسويسرا حققوا تجارب واعدة في هذا المجال.
تمكن مختصون في جراحة الأعصاب من زرع منشط في النخاع الشوكي لثلاثة مرضى مصابين بالشلل النصفي. كلهم تمكنوا من الوقوف بعد العملية وتعلموا السير أيضا، وكذلك السباحة وركوب الدراجة الهوائية.
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