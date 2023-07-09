المستقبل الآن

أمل للمصابين بالشلل النصفي

يحدث الشلل النصفي لدى التعرض لإصابة قوية في العمود الفقري وانقطاع الاتصال بين النخاع الشوكي والدماغ. وقد تمكن فريق من الباحثين السويسريين من إعادة هذا الاتصال لدى أحد المصابين بالشلل النصفي.