أمل للمصابين بالشلل النصفي

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يحدث الشلل النصفي لدى التعرض لإصابة قوية في العمود الفقري وانقطاع الاتصال بين النخاع الشوكي والدماغ. وقد تمكن فريق من الباحثين السويسريين من إعادة هذا الاتصال لدى أحد المصابين بالشلل النصفي.
تمكن مختصون في جراحة الأعصاب من زرع منشط في النخاع الشوكي لثلاثة مرضى مصابين بالشلل النصفي. كلهم تمكنوا من الوقوف بعد العملية وتعلموا السير أيضا، وكذلك السباحة وركوب الدراجة الهوائية.
شلل نصفي، مشاكل في النطق، الغثيان: كلها علامات على احتمال الإصابة بسكتة دماغية، ويجب بالتالي أخذ الأمر بجدية والاتصال بالإسعاف. وهذا الأمر قد يصيب الشباب أيضا. ولكن متى بالضبط؟
يعتبر الشلل العرضي واضطرابات النطق، علامات تحذير كبيرة على حدوث جلطة دماغية قد تصل تبعاتها إلى حد فقدان القدرة على الكلام. لكن بفضل تقنيات علاج عيوب النطق يمكن للمريض استعادة القدرة على الكلام بشكل سليم. كيف ذلك؟
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