 أمل للمصابين بالشلل النصفي | المستقبل الآن | DW | 16.07.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

المستقبل الآن

أمل للمصابين بالشلل النصفي

يحدث الشلل النصفي لدى التعرض لإصابة قوية في العمود الفقري وانقطاع الاتصال بين النخاع الشوكي والدماغ. وقد تمكن فريق من الباحثين السويسريين من إعادة هذا الاتصال لدى أحد المصابين بالشلل النصفي.

المزيد من المركز الإعلامي

Adelie penguins stand together as scientists investigate the impact of climate change on Antarctica's penguin colonies, on the eastern side of the Antarctic peninsula, Antarctica January 17, 2022. Picture taken January 17, 2022. REUTERS/Natalie Thomas

اسأل! لماذا لا توجد طيور البطريق في القطب الشمالي؟ 09.07.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - الحمل والطيران والنقل: البشر والتنقل 09.07.2023

A blended winglet is seen on the left wing of a Boeing 737 airplane of Dutch airline company KLM near Vienna Schwechat international airport, some 20km south east of Vienna on November 17, 2012. Wing tip extensions are used to reduce induced drag, provide extra lift and save fuel. AFP PHOTO / ALEXANDER KLEIN (Photo credit should read ALEXANDER KLEIN/AFP/Getty Images)

انحناءات صغيرة على أجنحة الطائرة وتأثيرها الكبير 02.07.2023

Grosser Leuchtkaefer, Grosses Gluehwuermchen, Gelbhals-Leuchtkaefer, Gelbhalsleuchtkaefer, Grosses Gluehwuermchen, Grosses Johannisgluehwuermchen (Lampyris noctiluca), zeigt Biolumineszenz, Deutschland, Europa glowworm, glow-worm, great European glow-worm beetle (Lampyris noctiluca), shows bioluminescence, Germany, Europe, Germany BLWS377006 grand Fireflies Huge Glowworms Yellow throat Fireflies Huge Glowworms Huge Johannisgluehwuermchen Lampyris noctiluca shows BIOLUMINESZENZ Germany Europe Glow Worm Great European Glow Worm Beetle Lampyris noctiluca Shows Bioluminescence Germany Europe Germany

الخنافس المضيئة: حشرة على وشك الانقراض 02.07.2023

المزيد المستقبل الآن

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Liebe DW

اسأل! ما هو الحب؟ 16.07.2023

DW Projekt Zukunft Sendungslogo Arabisch

المستقبل الآن - أمل جديد للمصابين بالشلل النصفي ومواضيع أخرى 16.07.2023

Friendly woman embracing hopeless man in tears with groupmates on background

التعاطف ينشأ في الدماغ: لماذا نتعاطف؟ 16.07.2023

++++Bild nur im Rahmen des Projekts verwenden+++ Parkison ZDF

الصدمات الكهربائية لعلاج مرض باركنسون 16.07.2023

اقرأ أيضا

This handout photo released on October 31, 2018 by the Federal Polytechnique School of Lausanne (EPFL)/ The Lausanne University Hospital (CHUV) shows David Mzee, who suffered full paralysis of his left leg after an accident in 2010, at the Lausanne University Hospital in Spring 2018. - A breakthrough treatment involving electrical stimulation of the spine has enabled paralysed patients to walk again, apparently reactivating nerve connections and providing hope for people even years after accidents. David Mzee, 28, can walk for up to two hours with a walker using electrical stimulation, or take steps over shorter distances by himself, after the five-month programme. (Photo by EPFL / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO /EPFL/CHUV - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

تطور واعد.. مصابون بالشلل النصفي يتمكنون من المشي بمفردهم 12.02.2022

تمكن مختصون في جراحة الأعصاب من زرع منشط في النخاع الشوكي لثلاثة مرضى مصابين بالشلل النصفي. كلهم تمكنوا من الوقوف بعد العملية وتعلموا السير أيضا، وكذلك السباحة وركوب الدراجة الهوائية.

Anaesthesiologist injecting anaesthesia medicine Close up anaesthesiologist with syringe injecting anaesthesia medicine into IV drip in operating room PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY CAIAxIMAGE/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F020/1648

السكتة الدماغية تصيب الشباب أيضا وهذه هي العلامات التحذيرية 21.12.2022

شلل نصفي، مشاكل في النطق، الغثيان: كلها علامات على احتمال الإصابة بسكتة دماغية، ويجب بالتالي أخذ الأمر بجدية والاتصال بالإسعاف. وهذا الأمر قد يصيب الشباب أيضا. ولكن متى بالضبط؟

Die Physiotherapeutin Katharina Arnold uebt mit einem Schlaganfallpatienten am 26.02.2013 in Indersdorf (Bayern) das Gehen. Foto: Felix Hoerhager / dpa

الجلطة الدماغية.. ما العمل في حال حصول اضطرابات في النطق؟ 31.01.2023

يعتبر الشلل العرضي واضطرابات النطق، علامات تحذير كبيرة على حدوث جلطة دماغية قد تصل تبعاتها إلى حد فقدان القدرة على الكلام. لكن بفضل تقنيات علاج عيوب النطق يمكن للمريض استعادة القدرة على الكلام بشكل سليم. كيف ذلك؟