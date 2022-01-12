 أمسية أحد ″سوداء″ على مهاجم ريال مدريد بنزيمة.. كيف؟ | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 24.01.2022

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منوعات

أمسية أحد "سوداء" على مهاجم ريال مدريد بنزيمة.. كيف؟

في الحقيقة يمر المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمة بأفضل أيامه مع ريال مدريد وفي الليغا الإسبانية، فهو يتصدر هدافي الدوري ويقود المرينغي في صدارة الترتيب. لكن مساء الأحد كان سيئا جدا بالنسبة لنجم الريال، كيف؟

إضاعة ركلة ترجيح ليست فقط ما أزعج بنزيمة (23/1/2021)

إضاعة ركلة ترجيح ليست فقط ما أزعج بنزيمة

يبدو أن أمسية الأحد كانت سوداء على المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمةليس بسبب إضاعته ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد ضد ضيفه إلتشي (2-2) في الدوري الإسباني لكرة القدم وإصابته وحسب، بل لأن منزله تعرض للسرقة خلال المباراة بحسب ما أفادت الإثنين (24 يناير كانون ثاني 2022) مصادر في الشرطة.

"اللاعب علم بما حدث عندما عاد إلى المنزل بعد المباراة واكتشف أنه تم العبث بكل شيء في المنزل"، بحسب مصادر الشرطة التي أضافت بأنه لم يُعرَفُ حتى الآن ما سُرِقَ من المنزل.

ووفقاً لنتائج التحقيق الأولية، صعد اللصوص على السياج الخارجي ودخلوا المنزل عن طريق كسر الواجهة الزجاجية.

وذكر موقع "20 دقيقة" الإسباني على تويتر أن عملية السرقة تمت أثناء مباراة ريال مدريد وإلتشي، وأنها ليست المرة الأولى التي يستغل فيها اللصوص أوقات المباريات لاقتحام منزله، فقد حدث ذلك أيضا في فبراير/شباط 2019 أثناء مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وانضم بنزيمة إلى لائحة طويلة من اللاعبين الذين تعرضت منازلهم للسرقة أثناء خوضهم المباريات، آخرهم كان المدافع السويدي لمانشستر يونايتد الإنكليزي فيكتور ليندلوف.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، أعلنت الشرطة الإسبانية ويوروبول عن تفكيك شبكة من اللصوص الذين وضعوا لاعبين من أتلتيكو وريال مدريد من بين أهدافهم الرئيسية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، كان بنزيمة من بين أهداف هذه الشبكة، مثل زميله في الريال، البرازيلي كاسيميرو، والغاني توماس بارتي الذي دافع عن ألوان أتلتيكو قبل الانتقال الى أرسنال الإنكليزي.

م.س / ع.ج.م ( أ ف ب)     

  • Painting in Hotel Sacher in Vienna (picture-alliance/dpa/R. Hackenberg)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    تعد سرقة التحف الفنية من أكبر المشاكل التي تواجه الفنادق الفخمة. فوفقاً لاستطلاع أجراه موقع السفر (ولينيس هيفن)، هناك 34 في المائة من استطلاعات الرأي التي شملت فنادق من درجة (خمس نجوم) اشتكت من سرقة اللوحات الفنية منها. وكلما كان الفندق رخيصاً، انخفضت نسبة السرقات فيه كما يبدو. فلوحة فنية زيتية في جناح فاخر أكثر أهمية من صورة ورقية في غرفة بفندق نجمتين.

  • Hotel bed with blanket (picture-alliance/PhotoAlto/F. Cirou)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    هل حقيبتك كبيرة بما يكفي لتهريب أغطية سرير؟ أظهرت نتيجة 50 في المائة من ضمن ألف فندق شملته الدراسة اختفاء الأغطية من الغرف، في حين أن لصوص الوسائد بلغوا 13 في المائة. ومن المثير للانتباه أن هذه الأشياء تُسرق من الفنادق الفخمة أكثر من الفنادق المعتدلة أو الرخيصة.

  • A hand on a TV remote, screen in the background (picture-alliance/dpa/C. Klose)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    جميع غرف الفنادق تقريباً مجهزة بتلفزيونات – إلى أن يتسلل بها الضيوف بهدوء من الباب. سرقة التلفزيونات من المشكلات المنتشرة في الفنادق الكبيرة. أفادت خمسة في المائة من الفنادق التي شملتها الدراسة عن اختفاء أجهزة التلفزيون، على الرغم من أن إزالتها ليست بالأمر السهل، وغالباً ما تعني خوض كومة من الكابلات وفصلها عن الجدار، ما يؤكد أن اللصوص قد أحضروا معهم المعدات اللازمة لذلك.

  • Hotel bed (picture-alliance/Arcaid/J. Balston)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    إذا كنت تعتقد أن من الصعب الخروج من الفندق مع الأغطية أو التلفزيون، ماذا عن الفراش؟ المثير للدهشة أن بعض أصحاب الفنادق أفادوا بأن اللصوص نقلوها ببساطة عن طريق المصعد إلى مرآب السيارات في منتصف الليل. وقد فقدت خمسة في المائة من فنادق الخمس نجوم مراتب الأسرّة. وقد تكون بعض المراتب في الفنادق الفخمة باهظة الثمن.

  • Piano in a hotel (picture-alliance/dpa/J. Kalaene)

    خمسة أشياء غريبة يسرقها الأوروبيون من الفنادق

    من أكثر السرقات الصادمة التي أبلغ عنها حدثت في فندق إيطالي. حيث اختفى البيانو في صالة فندق فخم فجأة. وكان ثلاثة أشخاص مجهولي الهوية قد أخرجوها ببساطة من الفندق ومن ثم إلى الشارع - ولم يشاهدوا أبداً بعد ذلك. لحسن الحظ، كانت تلك الحادثة الوحيدة التي سجلت لسرقة بيانو. أنتيه بيندر/ ريم ضوا


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هل يفقد ريال مدريد مهاجمه المتألق بنزيمة؟

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الحكم على بنزيمة بالسجن سنة مع وقف التنفيذ

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