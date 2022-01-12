أمسية أحد "سوداء" على مهاجم ريال مدريد بنزيمة.. كيف؟

يبدو أن أمسية الأحد كانت سوداء على المهاجم الدولي الفرنسي كريم بنزيمةليس بسبب إضاعته ركلة جزاء لفريقه ريال مدريد ضد ضيفه إلتشي (2-2) في الدوري الإسباني لكرة القدم وإصابته وحسب، بل لأن منزله تعرض للسرقة خلال المباراة بحسب ما أفادت الإثنين (24 يناير كانون ثاني 2022) مصادر في الشرطة.

"اللاعب علم بما حدث عندما عاد إلى المنزل بعد المباراة واكتشف أنه تم العبث بكل شيء في المنزل"، بحسب مصادر الشرطة التي أضافت بأنه لم يُعرَفُ حتى الآن ما سُرِقَ من المنزل.

ووفقاً لنتائج التحقيق الأولية، صعد اللصوص على السياج الخارجي ودخلوا المنزل عن طريق كسر الواجهة الزجاجية.

وذكر موقع "20 دقيقة" الإسباني على تويتر أن عملية السرقة تمت أثناء مباراة ريال مدريد وإلتشي، وأنها ليست المرة الأولى التي يستغل فيها اللصوص أوقات المباريات لاقتحام منزله، فقد حدث ذلك أيضا في فبراير/شباط 2019 أثناء مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة.

وانضم بنزيمة إلى لائحة طويلة من اللاعبين الذين تعرضت منازلهم للسرقة أثناء خوضهم المباريات، آخرهم كان المدافع السويدي لمانشستر يونايتد الإنكليزي فيكتور ليندلوف.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019، أعلنت الشرطة الإسبانية ويوروبول عن تفكيك شبكة من اللصوص الذين وضعوا لاعبين من أتلتيكو وريال مدريد من بين أهدافهم الرئيسية.

ووفقاً لوسائل إعلام إسبانية، كان بنزيمة من بين أهداف هذه الشبكة، مثل زميله في الريال، البرازيلي كاسيميرو، والغاني توماس بارتي الذي دافع عن ألوان أتلتيكو قبل الانتقال الى أرسنال الإنكليزي.

م.س / ع.ج.م ( أ ف ب)