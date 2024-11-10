أمستردام - تحقيقات واعتقالات بعد هجمات معادية لإسرائيل

تواصل السلطات الهولندية تحقيقاتها وإيقافات بحق أشخاص يشتبه في تورطهم في اعتداءات تعرض لها مشجعو كرة قدم إسرائيليين في أمستردام من قبل مؤيدين للفلسطينيين، ما أثار موجة من الإدانات والغضب في إسرائيل وخارجها.

قال ممثلو الادعاء في هولنداإن هناك أربعة أشخاص، بينهم قاصران، ما زالوا قيد الاحتجاز اليوم (الأحد العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، على إثر الهجمات التي وقعت في أمستردام وتعرض لها مشجعو كرة قدم إسرائيليون من جانب مجموعة من مؤيدي الفلسطينيين. وأثارت الهجمات غضب الحكومة الإسرائيلية، كما أثارت غضب الكثيرين في هولندا وخارجها.

وأضاف ممثلو الادعاء أنه لم يتم حتى الآن اعتقال أي شخص على وجه التحديد بتهمة العنف الموجه ضد الإسرائيليين، وأضافوا أنه من المتوقع أن يتم اعتقال المزيد من الأشخاص في الأيام المقبلة، حيث يحاول المتخصصون في الشرطة تحديد هوية المشتبه بهم من خلال مقاطع الفيديو والصور.

وكان قد تم اعتقال 62 شخصا يوم الخميس الماضي، على خلفية مباراة كرة قدم في الدوري الأوروبي بين فريقي "أياكس أمستردام" المضيف وضيفه "مكابي تل أبيب". كما تم اعتقال شاب 26/ عاما/ أمس الأول الجمعة بخصوص نفس الواقعة. ويواجه المعتقلون اتهامات بتكدير السلم العام. وقد تم الإفراج عن معظمهم منذ ذلك الحين.

كما اعتقلت الشرطة الهولندية الأحد مجموعة من المؤيدين للفلسطينيين بعد أن نظموا تظاهرة في وسط أمستردام، على الرغم من أمر قضائي يحظر الاحتجاجات، حسبما شاهد مراسل وكالة فرانس برس. واعتقلت الشرطة المتظاهرين الذين كانوا يرددون شعارات ويرفعون لافتات في ساحة دام، غداة صدامات بين مشجعي كرة قدم إسرائيليين وشبان الخميس.



الاعتداء على مشجعين إسرائيليين في أمستردام يثير قلق أوروبا To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

في سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه بعد إجراء إعادة تقييم للوضع، فإنه قد تم إعادة السماح بالسفر إلى هولندا لجميع أفراد الجيش الإسرائيلي، بحسب ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست". وأضاف الجيش الإسرائيلي أن أفراد الخدمة المتواجدين حاليا في هولندا، مطالبون بالالتزام ببروتوكولات الإجازات الخارجية للجيش. ويذكر أن الهجمات في أمستردام أسفرت عن إصابة ما يتراوح بين 20 و30 شخصا، ومعظمها إصابات طفيفة.

تعزيزات أمنية في مباراة فرنسا وإسرائيل

وفي سياق متصل، عززت الشرطة الفرنسية بشكل كبير الاحتياطات الأمنية قبل مباراة دوري الأمم الأوروبية بين فرنساوإسرائيل مساء الخميس في استاد فرنسا بباريس.

وأعلن قائد شرطة باريس، لوران نونيز، الأحد، أنه سيتم نشر حوالي 4000 ضابط شرطة في المدينة وحول استاد فرنسا. كما ستخصص حماية إضافية للمنتخب الإسرائيلي. وقال نونيز: "ستقوم وحدة خاصة من الشرطة الوطنية أيضًا بحماية الفريق الإسرائيلي"، مضيفًا أن "السياق الجيوسياسي حساس للغاية". كما وصف نونيز المباراة في الجولة الخامسة بين فرنسا وإسرائيل بأنها شديدة الخطورة وأعلن عن "عدم التسامح مطلقًا تجاه الاضطرابات".

ح.ز/ م. س/ز.أ.ب (د.ب.أ، أ ف ب)