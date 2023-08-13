 أمستردام: بين الإنستغرام والواقع | يوروماكس | DW | 20.08.2023

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يوروماكس

أمستردام: بين الإنستغرام والواقع

زهور وقنوات مياه وواجهات ملونة. هكذا تقدم أمستردام نفسها على موقع إنستغرام الافتراضي. لكن كيف تبدو المدينة في الواقع الحقيقي؟ تبين أن المدينة لا تفي بكل ما تعد به وسائل التواصل الاجتماعي.

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