أمستردام: بين الإنستغرام والواقع

هولندا.. إلغاء مظاهرة مناوئة لقيود كورونا غداة سقوط جرحى

بعد سقوط جرحى خلال مظاهرة مناوئة لقيود كورونا بمدينة روتردام الهولندية، ألغيت مظاهرة مماثلة في العاصمة أمستردام. وأدانت السلطات أعمال العنف في روتردام، مؤكدة أنها اعتقلت عشرين من "مثيري الشغب" ومشيرة إلى ملاحقة آخرين.