أمستردام: بين الإنستغرام والواقع

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زهور وقنوات مياه وواجهات ملونة. هكذا تقدم أمستردام نفسها على موقع إنستغرام الافتراضي. لكن كيف تبدو المدينة في الواقع الحقيقي؟ تبين أن المدينة لا تفي بكل ما تعد به وسائل التواصل الاجتماعي.
منذ ظهوره للمرة الأولى، حقق تطبيق انستغرام انتشارا كبيرا خاصة بين الأوساط الشبابية. وفي السياق ذاته، أحدث التطبيق ثورة في صناعة السياحة، فكيف هذا؟
إذا كنت تعيش في المغرب وتريد تأشيرة سياحية لدولة أوروبية، فغالباً لن تجد الحل إلّا بشراء موعد ممنّ يستغلون حاجتك. شركات "المناولة" تصمت عن المشكل والسفارات تتدخل باحتشام، تاركة المغاربة تحت قبضة "السماسرة". فكيف ذلك؟
وصل حسين رضائي إلى أمستردام عبر إحدى الرحلات الأخيرة القادمة من كابول. التوقيت والحظ ساعداه على الهروب بأعجوبة من طالبان بعد اقتحامهم العاصمة الأفغانية. لكن ماذا ترك خلفه؟ وكيف بدأ من جديد؟
بعد سقوط جرحى خلال مظاهرة مناوئة لقيود كورونا بمدينة روتردام الهولندية، ألغيت مظاهرة مماثلة في العاصمة أمستردام. وأدانت السلطات أعمال العنف في روتردام، مؤكدة أنها اعتقلت عشرين من "مثيري الشغب" ومشيرة إلى ملاحقة آخرين.
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