أمر قضائي يمنع روبياليس من الاقتراب من جيني إيرموسو

قالت 39 لاعبة إسبانية في بيان إنهن ما زلن لا يشعرن بالأمان أثناء اللعب مع المنتخب الوطني لكرة القدم بعد ضجة اثيرت حول قبلة لويس روبياليس رئيس الاتحاد السابق لكرة القدم للاعبة جيني إيرموسو دون رضاها.

وأصدر أحد قضاة التحقيق اليوم الجمعة (15 سبتمبر/ أيلول) في المحكمة العليا الإسبانية أمرا قضائيا يمنع الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم من الاقتراب من لاعبة المنتخب الوطني للسيدات عقب مثول روبياليس أمام محكمة بتهمة الاعتداء الجنسي بعد تقبيله للاعبة في شفتيها. وكان مدعون قد طالبوا بصدور أمر إبعاد ضده.

ونفى روبياليس مزاعم الاعتداء الجنسي والإكراه في جلسة استماع أولية بعد شكوى إيرموسو بسبب قبلة قالت إنها أرغمت عليها. ويصر الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم على أن القبلة حدثت بالتراضي بينما تنفي إيرموسو ذلك.

واثارت الواقعة، والتي حدثت في حفل توزيع الميداليات عقب فوز إسبانيا بلقب كأس العالم لكرة القدم للسيدات في سيدني بأستراليا في 20 أغسطس آب الماضي، ضجة حول التمييز الجنسي في الرياضة والمجتمع الإسباني وأثارت احتجاجات مشابهة لحركة "مي تو".

أثارت القبلة الكثير من الجدل بعد أن شاهدها الملايين

وبعد أسابيع من مقاومة مطالبات من لاعبين وسياسيين ومجموعات نسوية باستقالته من رئاسة الاتحاد الإسباني رضخ روبياليس

أخيرا وترك منصبه في العاشر من سبتمبر أيلول الجاري. لكنه لم يتراجع عن موقفه وأكد أن تصرفه كان بالتوافق في لحظة احتفال وسعادة. ورغم مثوله أمام المحكمة أعلنت لاعبات، بعضهن من التشكيلة الفائزة بكأس العالم الأخيرة، مقاطعة المنتخب لحين حدوث تغييرات في إدارة الاتحاد.

وقدمت المدعية العامة بالبلاد مارتا دورانتيث خيل شكوى جنائية بعد أن أبلغت إيرموسو مدعين بأن روبياليس قبلها في الفم دون

رغبتها بعد أن أمسك رأسها بيديه في لقطة شاهدها الملايين عبر التلفزيون. وأضافت المدعية العامة جريمة إكراه محتملة بعد أن قالت إيرموسو إنها وأقاربها تعرضوا لضغط من روبياليس والمحيطين به لإعلان موافقتها على ما حدث.

ويقود القاضي فرانسيسكو دي خورخي التحقيق، الذي قد يستمر عدة أشهر، وسيقرر إن كان سيحيل القضية لمحاكمة، وإن حدث ذلك فإن الرئيس السابق للاتحاد المحلي لكرة القدم قد يواجه السجن لفترة تمتد بين عام وأربعة أعوام.

وأعلنت أكثر من 80 لاعبة بمسابقة الصفوة في إسبانيا، من بينهن 23 بطلة للعالم، رفض اللعب للمنتخب لحين حدوث تغييرات جذرية في الاتحاد الإسباني. وأبلغت اللاعبات الاتحاد الإسباني اليوم الجمعة باستمرار المقاطعة رغم استقالة روبياليس وتبديل مدرب منتخب السيدات خورخي

ع.أ.ج/ ع ش (أ ف ب، رويترز)