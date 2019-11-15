أمر قضائي يلزم محاميا سابقا للبيت الأبيض بتقديم شهادته أمام الكونغرس

أمرت قاضية أمريكية الاثنين (26 فبراير/ تشرين 2019)، دون ماكغان المحامي السابق للبيت الأبيض بالإدلاء بشهادته أمام الكونغرس قائلة إن ادعاء الرئيس دونالد ترامب بشأن "الحصانة المطلقة" من مذكرات استدعاء الكونغرس لا تنطبق على مساعديه السابقين والحاليين.

مشاهدة الفيديو 25:01 شارك قضية أوكرانيا: هل بدأ العد التنازلي لعزل ترامب؟ إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3TUx9 مسائية DW: قضية أوكرانيا: هل بدأ العد التنازلي لعزل ترامب؟

وربما يجري الطعن على القرار من قبل إدارة ترامب، التي تسعى إلى منع أحد كبار محاميي ترامب من الإدلاء بشهادته حول الفترة التي قضاها أثناء خدمته في البيت الأبيض. وهذه الخطوة قد تطول مدتها الزمنية.

وقالت كيتانغي براون جاكسون، قاضية محكمة محلية أمريكية، في قرارها المطول: "لقد ذكرنا ببساطة، أن العبرة الرئيسية من التاريخ الأمريكي المسجل من 250 عاما هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا".

ويعد ماكغان شخصية محورية في تحقيق من قبل مشرعين ديمقراطيين بشأن محاولة محتملة من قبل ترامب لعرقلة تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية واحتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

ووفقا لتقرير مولر، فقد أمر ترامب ماكغان بإقالة مولر، لكن ماكغان لم يستجب إلى الطلب.

ولم يكشف تحقيق مولر عن أي دليل على التواطؤ بين ترامب وروسيا، لكنه أشار إلى غلى ضرورة مواصلة التحقيقات بهذا الخصوص مشددا على وجود حالات متعددة لعرقلة الرئيس المحتملة للعدالة.

مشاهدة الفيديو 02:07 شارك سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا تتقدم باتهامات إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3T8Sa سفيرة الولايات المتحدة السابقة في أوكرانيا تتقدم باتهامات

وقال بيل بيرك محامي ماكغان لموقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي إن المحامي السابق في البيت الأبيض سيمتثل للقرار ما لم يتم الطعن عليه بالاستئناف.

ترامب "اختير من الله"

وفي تطور موازٍ، أطلق وزير الطاقة الأميركي تصريحا لافتا حين قال إن الرئيس ترامب "مختار" من الله.

وصرّح ريك بيري في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "هل تعرفون باراك أوباما لا يصبح رئيسا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب".

يذكر أن ترامب نفسه سبق له أن وصف نفسه في مؤتمر صحافي بأنه "مختار" من الله لخوض حرب تجارية مع الصين. وأكد بعد ذلك أنه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الانتخابات النصفية بأمريكا، نشب سجال حاد بين ترامب ومراسل "سي إن إن" في البيت الأبيض، جيم أكوستا، بعد أن حاول الأخير أن يحصل على جواب لسؤاله من الرئيس ترامب، فاحتج ترامب غاضباً: "يجب أن تخجل سي إن إن من نفسها لتوظيفها شخصاً مثلك. أنت شخص وقح وفظ". بعد المشاحنة، علّق البيت الأبيض تصريح أكوستا الصحفي، فيما قالت "سي إن إن" إن القرار كان عملاً انتقامياً.

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين في تشرين الأول/ أكتوبر 2018 خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، وجه دونالد ترامب تعليقات مهينة لمراسلة شبكة "إيه بي سي"، سيسيليا فيغا، عندما قام ترامب باختيار فيغا لطرح سؤال، علق قائلاً: "لقد صدمت من اختياري لها". وعندما أجابت فيغا: "لا أفكر بأني كذلك"، رد ترامب عليها: "حسناً. أعرف أنك لا تفكرين على الإطلاق".

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين هاجم ترامب عبر حابه في "تويتر"، الذي يتابعه أكثر من 55 مليون شخص، في يونيو/ حزيران 2017 ، ميكا بريجنسكي، مذيعة شبكة "إم إس إن بي سي" الإخبارية، بشكل شخصي، من خلال سلسلة من التغريدات المسيئة. ووصف ترامب الإعلامية بـ"ميكا المجنونة" وادعى أنها كانت "تنزف بشدة من عملية شد وجه" عندما زارت منتجعه "مار-لا-لاغو" في فلوريدا. كما وجه انتقادات لاذعة لزميلها جو سكاربورو، واصفاً إياه بـ"جو المختل".

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين خلال حملة انتخابية في ولاية بنسلفانيا في شهر آذار/ مارس 2018، هاجم ترامب تشاك تود، مذيع قناة "إن بي سي"، وهو يروي واقعة قديمة لحوار دار بينهما في برنامج "واجه الصحافة" .وأشار ترامب إلى الصحفي باسم "تود النائم". ثم قام بشتمه بألفاظ بذيئة، إذ اعتاد ترامب على مهاجمة تود لسنوات طويلة، ويبدو أنه لن يتوقف بعد أن أصبح رئيساً.

بالصور: مشاجرات ترامب مع الصحفيين يهاجم ترامب أهدافه المفضلة "الصحفيين" عبر حسابه تويتر. ففي تموز/ يوليو 2017 نشر مقطع فيديو له وهو يضرب مصارعاً وضع شعار قناة "سي إن إن" على رأسه. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017 طالب ترامب بطرد صحفي يعمل لدى صحيفة "واشنطن بوست" بسبب تغريدة خاطئة. كما اتهم العديد من وسائل الإعلام بأنها تنشر" أخباراً مزيفة" وأنها "عدو الشعب". جوليا سوديلي/ ريم ضوا



وفي إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري. وصرح أنه أوضح لترامب "أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت +إذا كنت مسيحيا مؤمنا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم+".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رد خلال زيارة لاسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير "للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني". وقال "كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن".

واسم بيري وزير الطاقة، ورد مرارا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب التي يقوم بها الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بأوركرانيا غيث.

ورأى بيري في المقابلة نفسها إن ترامب سيخرج من هذه القضية الاستثنائية بدون أن تتم إقالته، مشيرا "إنه فرد استثنائي".

وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيدا "بالعمل المميز" الذي قام به.

ومع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة. فقد وصف حاكم تكساس السابق والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016 خصمه ترامب في 2015 بأنه "سرطان للتيار المحافظ".

و.ب/ح.ز (ا ف ب، د ب أ)