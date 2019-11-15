أمر قضائي يلزم محاميا سابقا للبيت الأبيض بتقديم شهادته أمام الكونغرس

ما لبت أن تنفس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصعداء بعد منع محكمة عليا مؤقتا قرار محكمة أدنى بتسليم إقراراته الضريبية لمشرعي مجلس النواب، حتى صدر حكم قضائي آخر يلزم محامي سابق للبيت الأبيض بتقديم شهادته أمام الكونغرس.
أمرت قاضية أمريكية الاثنين (26 فبراير/ تشرين 2019)، دون ماكغان المحامي السابق للبيت الأبيض بالإدلاء بشهادته أمام الكونغرس قائلة إن ادعاء الرئيس دونالد ترامب بشأن "الحصانة المطلقة" من مذكرات استدعاء الكونغرس لا تنطبق على مساعديه السابقين والحاليين.
وربما يجري الطعن على القرار من قبل إدارة ترامب، التي تسعى إلى منع أحد كبار محاميي ترامب من الإدلاء بشهادته حول الفترة التي قضاها أثناء خدمته في البيت الأبيض. وهذه الخطوة قد تطول مدتها الزمنية.
وقالت كيتانغي براون جاكسون، قاضية محكمة محلية أمريكية، في قرارها المطول: "لقد ذكرنا ببساطة، أن العبرة الرئيسية من التاريخ الأمريكي المسجل من 250 عاما هي أن الرؤساء ليسوا ملوكا".
ويعد ماكغان شخصية محورية في تحقيق من قبل مشرعين ديمقراطيين بشأن محاولة محتملة من قبل ترامب لعرقلة تحقيق المستشار الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية واحتمال التواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.
ووفقا لتقرير مولر، فقد أمر ترامب ماكغان بإقالة مولر، لكن ماكغان لم يستجب إلى الطلب.
ولم يكشف تحقيق مولر عن أي دليل على التواطؤ بين ترامب وروسيا، لكنه أشار إلى غلى ضرورة مواصلة التحقيقات بهذا الخصوص مشددا على وجود حالات متعددة لعرقلة الرئيس المحتملة للعدالة.
وقال بيل بيرك محامي ماكغان لموقع "بوليتيكو" الإخباري الأمريكي إن المحامي السابق في البيت الأبيض سيمتثل للقرار ما لم يتم الطعن عليه بالاستئناف.
ترامب "اختير من الله"
وفي تطور موازٍ، أطلق وزير الطاقة الأميركي تصريحا لافتا حين قال إن الرئيس ترامب "مختار" من الله.
وصرّح ريك بيري في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، "هل تعرفون باراك أوباما لا يصبح رئيسا للبلاد لو لم يشأ الله ذلك. والأمر ينطبق على دونالد ترامب".
يذكر أن ترامب نفسه سبق له أن وصف نفسه في مؤتمر صحافي بأنه "مختار" من الله لخوض حرب تجارية مع الصين. وأكد بعد ذلك أنه كان يمزح وهاجم وسائل الإعلام التي تعاملت مع التصريح بجدية.
وفي إشارة إلى هذه الحادثة، نقل بيري المسيحي المؤمن، مضمون حوار أجراه مؤخرا مع الرئيس الجمهوري. وصرح أنه أوضح لترامب "أعرف أن الناس قالوا إنك ذكرت أنك مختار. وأنا قلت +إذا كنت مسيحيا مؤمنا، فإنك تدرك خطة الله للذين يحكمون ويحاكموننا في هذا العالم+".
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو رد خلال زيارة لاسرائيل، على سؤال عن إمكانية أن يكون ترامب اختير "للمساعدة على إنقاذ الشعب اليهودي في مواجهة التهديد الإيراني". وقال "كمسيحي، أؤمن بالتأكيد أن هذا ممكن".
واسم بيري وزير الطاقة، ورد مرارا كشاهد في التحقيق الذي يجري في إطار إجراءات عزل ترامب التي يقوم بها الديموقراطيون في مجلس النواب الأميركي على خلفية ما بات يعرف إعلاميا بأوركرانيا غيث.
ورأى بيري في المقابلة نفسها إن ترامب سيخرج من هذه القضية الاستثنائية بدون أن تتم إقالته، مشيرا "إنه فرد استثنائي".
وكان ترامب قد أعلن في تشرين الأول/أكتوبر رحيل بيري في نهاية العام الجاري، مشيدا "بالعمل المميز" الذي قام به.
ومع ذلك، لا يرتبط الرجلان بعلاقة جيدة. فقد وصف حاكم تكساس السابق والمرشح الذي هزم في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في 2012 و2016 خصمه ترامب في 2015 بأنه "سرطان للتيار المحافظ".
و.ب/ح.ز (ا ف ب، د ب أ)
"سأترشح للرئاسة لأهزم دونالد ترامب وأعيد بناء أميركا"، هكذا أعلن الملياردير مايكل بلومبرغ رسميا انضمامه إلى السباق الرئاسي عن الحزب الديمقراطي. إعلان بلومبرغ سيشعل المنافسة بين المرشحين البارزين عن الحزب. (24.11.2019)
هل يفعلها ترامب ويدلي بشهادته الشخصية أمام مجلس النواب في تحقيق يطاله حول ما بات يعرف بـ "فضحية أوكرانيا"؟ ترامب جدد تأكيده على أنه لم يرتكب أي مخالفة، لكنه قال في المقابل إنه يدرس إمكانية الإدلاء بشهادته. (18.11.2019)