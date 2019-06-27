 أمريكي يعود للحياة بعد صعقة كهربائية وتوقف قلبه 20 دقيقة | عالم المنوعات | DW | 27.06.2019

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منوعات

أمريكي يعود للحياة بعد صعقة كهربائية وتوقف قلبه 20 دقيقة

خلال عمله بأحد المنازل في ميشيغان تعرض الشاب مايكل برويت للصعق بالكهرباء وبقي لمدة 20 دقيقة دون أي إشارة على أنه حي. نقل للمستشفى بينما قلبه متوقفا عن النبض ليعود الشاب فجأة للحياة من جديد ويتحدث عما وقع له.

Symbolbild US Ambulance - Krankenwagen (picture alliance/F. Duenzl)

في أحد أيام شهر أبريل/ نيسان كان مايكل برويت (20 عاما) مشغولا بمساعدة زوج أمه في أحد المنازل بمدينة ليفونيا بولاية ميشيغان، بشمال شرق الولايات المتحدة. كان الشاب يحمل معه سلما معدنيا فوقع تلامس بين السلم وكابل كهرباء مكشوف فصعق في الحال. ويصف مايكل شعوره بتلك اللحظة قائلاً: "مثلما هو الحال في الأفلام عندما تتلقى صعقة كهربائية تشعر كأنك تنتفض بطريقة مجنونة ثم بعدها لا (تشعر بـ) شيء".

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زراعة قلب "ميت" نجحت أخيرا. هذا ما كشف عنه فريق طبي أسترالي، عبر ابتكار تقنية جديدة، ستسمح بزراعة القلوب دون ضرورة تواجد المتبرع والمتلقي في نفس المكان. (24.10.2014)

أثارت عودة شخص أعلنت وفاته بعد أن توقف قلبه لمدة 45 دقيقة إلى الحياة حيرة الأطباء في الولايات المتحدة الأمريكية. وجاء ذلك بعد لحظات فقط من توقفهم عن عملية إنعاشه. (23.08.2013)

صاحب المنزل طلب الإسعاف فورا فوصل المسعفون بعد أربع دقائق فقط ونقلوا مايكل إلى قسم الطوارئ بمستشفى بيمونت في مدينة فارمنغتون هيلز القريبة. وتقول الطبيبة أنغيل تشادلر لقد جلبوا هذا الشاب ولم تكن لديه أي علامة على الحياة "قلت لفريقي سنعيده وقلت له من الأفضل أن تعود"، حسبما نقل موقع "بيمونت"، هذا الأسبوع.

صدموا قلبه بجهاز "مزيل الرجفان" من جديد ولكن لم يحدث شيء. ثم قامت تشادلر بصدم قلبه مرة ثانية ولكن بقوة، ليعود قلبه إلى الخفقان من جديد في غضون دقيقتين، وتحدث المعجزة بعد توقف قلبه لمدة 20 دقيقة. وقالت الطبية "فجأة بدأ يسحب الخراطيم، ورأينا كيف بدأت أعضاؤه كلها في الحركة، وكان ذلك إشارة رائعة بالنسبة لنا، وقلت لوالدته صدقيني هذه إشارة جيدة وغمرتنا السعادة لأجل ذلك".

وتصف ياسمين بشير، من طاقم التمريض بالمستشفى، ما وقع من مايكل برويت حينما أفاق من جديد: "عندما عاد له الوعي مرة أخرى، كان مثل "هولك" (الخارق)، فأمسك بجوانب السير وأخذ يهزه بقوة هائلة. وتطلب الأمر تدخل كافة فريق الرعاية للسيطرة على مايكل". وأضافت بشير "أعتقد أن كل بطل خارق يجب أن يتذوق طعم الموت مرة واحدة على الأقل".

لحسن الحظ لم يصب مايكل بأية أضرار في المخ نتيجة تعرضه للصعق بالكهرباء. وأثناء إعادة إحيائه تم إمداده بالأوكسجين، غير أن أصابع قدمه تعرضت للحرق من الداخل في الأماكن التي خرج منها التيار الكهربائي من جسده، حسبما ذكر موقع فوكوس الألماني.

ص.ش/ ع.ج

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    لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

    العشق وقلة النوم

    تختلف الأسباب التي ربما تؤدي إلى عدم انتظام خفقان القلب، فبعضها يعود إلى الخوف من الامتحان أو من مقابلة مهمة بحثا عن العمل أو إلى حالات الإجهاد والأرق أو الوقوع في الحب مثلا، وجميع هذه الحالات تؤدي إلى ارتفاع الأدرنالين في الجسم.

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    لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

    الإسعافات الأولية

    زيادة الأدرنالين تؤدي إلى ارتفاع معدل ضربات القلب إلى 160 نبضة في الدقيقة الواحدة. وإذا لم يكن هناك مرض وراء هذا الخفقان المرتفع فيمكن الاستعانة بالإسعافات الأولية السريعة لإعادة تنظيم معدل ضربات القلب. وإذا استمر ارتفاع معدل ضربات القلب بنسبة 100 ضربة في الدقيقة، فلا بد من إجراء فحوصات طبية. فعدم انتظام دقات القلب يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت المفاجئ.

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    لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

    شرب الماء البارد

    ومن بين الإسعافات الأولية التي يمكن القيام بها هي شرب كأس ماء بارد جدا، فهذا يقلل من دلرجة التوتر في القلب. أو غسل الوجه بالماء البارد أيضا. ويمكن تدليك الشريان السباتي الموجود تحت زاوية الفك السفلي بالأصابع، فهذا يهدئ ضربات القلب.

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    لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

    العوامل النفسية

    يرى الطبيب ألبريشت أخصائي الأمراض القلبية أن تطبيق إجراءات الإسعاف الأولية غير مجد في حالات الخفقان الدائم للقلب، وتبين بعض الدراسات أن شعور الإنسان بعداء الآخرين تجاهه، يؤدي إلى ارتفاع دقات القلب.

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    لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

    الملاكمة العلاجية

    شدة التحمل والإرهاق تؤدي إلى ارتفاع خفقان القلب، وهنا تنصح سوزانه هيلدن أخصائية العلاج الطبيعي بالملاكمة العلاجية لأن هذا النوع من الرياضة ينمي قدرة الإنسان على التحمل. وتسعى سوزانه إلى استخدام الملاكمة العلاجية لتقوية القدرة على قول كلمة "لا" في حالات الضغط والإرهاق.

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    لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

    التركيز الذهني

    من الممكن الاستعانة بتمارين التركيز الذهني لتنظيم ضربات القلب، فالتركيز الكامل على كل عضو من أعضاء الجسم يساعد على تخفيف ردود الفعل المبالغ فيها الناجمة عن التوتر، حسبما يشرح الطبيب ألبريشت "خلال تمارين التركيز الذهني يتم تقوية الوعي بالحالة المحيطة بالشخص وبقدراته الجسدية. وهو ما يساعده على إدراك قواته الإضافية والاستعانة بها مثلا لتهدئة خفقان القلب".

    الكاتب: DW/دالين صلاحية


مختارات

لخفقان القلب عواقب وخيمة...فاحذرها!

غالبا ما تكون أسباب اضطراب دقات القلب نفسية وغير خطيرة. لكن إذا استمر ارتفاع معدل خفقان القلب بنسبة 100 ضربة في الدقيقة فلا بد من اجراء فحوصات طبية، فعدم انتظام دقات القلب قد يؤدي في بعض الأحيان إلى الموت المفاجئ. (25.07.2014)  

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