أمريكي يسرق كعكا فاخرا بقيمة 90 ألف دولار

في حادثة فريدة من نوعها أدانت الشرطة الأمريكية أحد العمال في سلسلة مخابز أمريكية، ويدعى ديفيد ل.، وذلك لسرقته كعكا فاخرا بقيمة تربو على 90 ألف دولار. ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز فقد قدرت إدارة المخابز سرقة حوالي 1020 كعكة على مدار أشهر طويلة. وقالت الصحيفة أن الكاميرات رصدت وعلى مدار عامين كاملين ديفيد وهو يدخل إلى المخازن خالي الوفاض ويخرج وهو محملا بأكياس سوداء كبيرة.

ووفقا للتحقيقات فإن هذا الكعك كان يبيعه بشكل رخيص في الأسواق من أجل تأمين سيولة مالية. وتبلغ قيمة الكعكة الواحدة 90 دولارا أمريكيا وذلك بحسب تسعيرة المحل الرسمية، نظرا لمكونات صنعه الفاخرة وأيضا بسبب صنعه بطريقة يدوية بشكل كامل. ورفعت إدارة سلسلة المخابز الأمريكية دعوى قضائية ضد العامل كما أنها طالبت بتعويضات عن خسائرها مقدرة المبلغ المطلوب بتسعين ألف دولار أمريكي.

وقالت إدارة المخابز إن هذا التصرف من العامل جعلها تراجع سياستها مع العاملين بشكل جذري، موضحة أنها تملك 6 فروع مختلفة، وتريد الآن التأكد أن ما حصل مع هذا العامل، لم يتكرر حصوله في فروعها الأخرى. وقد أقر العامل بتهمة السرقة، وسوف يحكم عليه في محكمة كوينز الجنائية أواخر الشهر الجاري.

ع.أ.ج.