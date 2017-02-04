أمريكي يحتج ضد السلطات بعمل مجسم ضخم للأصبع الأوسط!

بعد محاولات فاشلة قام بها الأمريكي تيد بيلكي، أحد سكان مدينة ويستفورد، للحصول على موافقة السلطات لبناء مرآب خاص به لتصليح السيارات، لم يجد أمامه إلا أن يجسد رغبته في الاعتراض بشكل مثير للجدل.
صمم بيلكي تمثالاً ضخماً من الخشب لإيماءة يد بطول سبعة أقدام ووضعه فوق عامود بطول 16 قدم نصبه بالقرب من الطريق العام كي تكون اليد ظاهرة للجميع. في المجسم وضع الأصبح الوسطى في شكل يشير إلى المعنى النابي المتعارف عليه عالميا تقريبا.
وبحسب موقع نويز الألماني، فكل ما كان يطلبه المهندس الميكانيكي بيلكي (54 عاما) هو بناء مرآب مساحته 750 مترا مربعا في منزله الخاص لنقل ورشته ومحتوياتها من قرية نائية إلى قريته في ويستفورد. ومع محاولات دامت لعشر سنوات، يتم رفض طلبه عدة مرات من قبل السلطات المحلية، لدرجة ساد الاعتقاد أن الأمر أصبح ثأرا بين الطرفين، لذا قرر بيلكي الانتقام وجاءته الفكرة وطرحها على زوجته، كما ورد بالموقع المهتم بأخبار المنوعات.
وقال بيلكي أنه أنفق ما يقرب من 4000 دولار لتصميم هذا التمثال الخشبي، وأضاف إليه الأضواء حتى يستطيع الجميع مشاهدته ليلاً، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني، الذي نشر الخبر أيضاً.
الطريف في الأمر أن السلطات لا تستطيع إزالة التمثال، إذ يقع تحت فئة أعمال" فنية عامة" ولا يمكن إزالته، كون ذلك يعد انتهاكًا لحرية التعبير. وبعد أيام من وضع التمثال، أصبح أحد معالم المدينة ومكاناً يجذب عشاق السيلفي، وفقاً للموقع ذاته.
س.م
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال الوحدة الهندية
يُعتبر تمثال الوحدة الهندية من أطول التماثيل في العالم. ويصور هذا التمثال بطل الاستقلال الهندي ساردار فالابهاي باتيل. يبلغ طول التمثال 182 متراً وأقيم في ولاية غوجارات الهندية. أثار تمثال الوحدة الهندية جدلاً بين الأوساط الهندية بشأن تكاليف البناء التي بلغت 356 مليون يورو. وتجدر الإشارة إلى إقامة تمثال آخر بالقرب من مدينة مومباي سيفوق ارتفاعه ارتفاع تمثال سردار فالابهاي.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال الحرية في الولايات المتحدة الأمريكية
قد لا يتجاوز طول تمثال الحرية نصف طول تمثال ساردار فالابهاي باتيل في الهند. غير أنه يتمتع بشهرة أكبر. أفتُتِحَ تمثال الحرية في مدينة نيويورك عام 1886 ويعتبر من أشهر المعالم في الولايات المتحدة الأمريكية. وقد أدرج تمثال الحرية ضمن لائحة مواقع اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي. أقيمت تماثيل مماثلة لتمثال الحرية في شتى مدن العالم، منها مدينة طوكيو ومدينة كولمار التي تقع في منطقة الإلزاس الفرنسية.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال المسيح المُخَلِص
يُمكن للزوار أن يستمتعوا بالمناظر الخلابة لمدينة ريو دي جانيرو أثناء زيارتهم لتمثال المسيح الفادي أو المسيح المُخَلِص، الذي يبلغ طوله 30 متراً ووزنه ألف طن. نُصب التمثال فوق جبل كوركوفادو الذي يبلغ ارتفاعه 710 متراً. صمم التمثال الفنان البرازيلي هيتور دي سيلفا كوستا وقام بتنفيذه النحات الفرنسي باول لاندويسكي. يُشرف التمثال على حديقة تيجوكا القومية التي تُعد الأكبر من نوعها في العالم.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
بوذا ميانمار الذهبي
كل من زار جنوب شرق آسيا وزار المعابد البوذية، لابد وأن شاهد تلك التماثيل المطلية بالذهب. يبلغ طول تمثال لايكايون سيكيا، أوعملاق ميانمار الذهبي، 116 متراً، وإذا ما أضفنا ارتفاع قاعدة التمثال، عندئذٍ سيبلغ طول التمثال 129 متراً. تم الانتهاء من بناء التمثال في عام 2008 وهو من أطول تماثيل بوذا المنتشرة في شتى أنحاء العالم.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
إلهة الرحمة الصينية
يمكن أن يدهشك الحجم الهائل لتمثال غوانيين الذي أقيم في مقاطعة هاينان جنوب الصين. يُطل تمثال "ربة الرحمة الصينية" على ثلاث جهات، إحداها تُطل على الشاطىء، بينما تُطل بقية الجهات على بحر الصين الجنوبي. تحظى ربة الرحمة الصينية بتبجيل واحترام أتباع الديانة البوذية، ويبلغ طول التمثال 78 متراً.
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بالصور: أطول تماثيل العالم
تمثال بوذا الذهبي
ظل تمثال بوذا الذهبي، الذي أقيمَ في معبد الربيع الصيني في مقاطعة هينان، هو الأطول بين أمثاله، إذ بلغ طوله 128 متراً، إلى أن انتهى بناء تمثال بطل الاستقلال الهندي ساردار فالابهاي باتيل الذي بلغ طوله 182 متراً. الكاتب: هيلينا كاشيل/ غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني