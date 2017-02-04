أمريكي يحتج ضد السلطات بعمل مجسم ضخم للأصبع الأوسط!

بعد محاولات فاشلة قام بها الأمريكي تيد بيلكي، أحد سكان مدينة ويستفورد، للحصول على موافقة السلطات لبناء مرآب خاص به لتصليح السيارات، لم يجد أمامه إلا أن يجسد رغبته في الاعتراض بشكل مثير للجدل.

صمم بيلكي تمثالاً ضخماً من الخشب لإيماءة يد بطول سبعة أقدام ووضعه فوق عامود بطول 16 قدم نصبه بالقرب من الطريق العام كي تكون اليد ظاهرة للجميع. في المجسم وضع الأصبح الوسطى في شكل يشير إلى المعنى النابي المتعارف عليه عالميا تقريبا.

وبحسب موقع نويز الألماني، فكل ما كان يطلبه المهندس الميكانيكي بيلكي (54 عاما) هو بناء مرآب مساحته 750 مترا مربعا في منزله الخاص لنقل ورشته ومحتوياتها من قرية نائية إلى قريته في ويستفورد. ومع محاولات دامت لعشر سنوات، يتم رفض طلبه عدة مرات من قبل السلطات المحلية، لدرجة ساد الاعتقاد أن الأمر أصبح ثأرا بين الطرفين، لذا قرر بيلكي الانتقام وجاءته الفكرة وطرحها على زوجته، كما ورد بالموقع المهتم بأخبار المنوعات.

وقال بيلكي أنه أنفق ما يقرب من 4000 دولار لتصميم هذا التمثال الخشبي، وأضاف إليه الأضواء حتى يستطيع الجميع مشاهدته ليلاً، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني، الذي نشر الخبر أيضاً.

الطريف في الأمر أن السلطات لا تستطيع إزالة التمثال، إذ يقع تحت فئة أعمال" فنية عامة" ولا يمكن إزالته، كون ذلك يعد انتهاكًا لحرية التعبير. وبعد أيام من وضع التمثال، أصبح أحد معالم المدينة ومكاناً يجذب عشاق السيلفي، وفقاً للموقع ذاته.

س.م