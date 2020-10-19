 أمريكية تجني 20 ألف دولار من بيع حليب ثديها للأطفال الرضع! | منوعات | نافذة DW عربية على حياة المشاهير والأحداث الطريفة | DW | 20.10.2020

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منوعات

أمريكية تجني 20 ألف دولار من بيع حليب ثديها للأطفال الرضع!

بعد تأجير رحمها لأسرة وإنجاب طفلها، وجدت الشابة الأمريكية جولي دينيس في الحليب الذي يفرزه ثديها بعد الولادة، مصدرا لأموال طائلة وتجارة مربحة جنت منه ما يفوق 20 ألف دولار.

صورة تعبيرية لأم تستعمل تقنية تخزين حليبها الطبيعي من أجل طفلها

صورة تعبيرية لأم تستعمل تقنية تخزين حليبها الطبيعي من أجل طفلها

كشف الشابة الأمريكية جولي دينيس، أنها كسبت 20 ألف دولار من بيع حليب ثديها بعد ولادة طفل كانت قد أجرت رحمها لوالديه، وبلغ ستة أشهر ولم يعد في حاجة لحليبها.

مختارات

أظهرت دراسة أن حليب الأم يساعد الأطفال على تقوية جهازهم المناعي وحمايتهم من الفيروسات والبكتريا. لكن الكثير من الأمهات في الدول النامية لا يرضعن أطفالهن لأسباب عدة أبرزها الجهل ودعاية شركات الأغذية.

قال باحثان إن دور حليب الأم لا يقتصر على تغذية الأطفال الرضع بقدر ما يهدف إلى تزويدهم بجزيئات سُكَّر يفتقرون إليها. لكن كيف يزيد حليب الأم مناعة الطفل؟ وما هي الأمراض التي يقي منها؟ ومتى يكون حليب الأم ضاراً بالرضيع؟

حليب الأم هو أفضل غذاء طبيعي للطفل منذ ظهور البشرية، فكيف يجعل البعض قيمته موضع تساؤل؟ هذا ما يحدث مرارا وتكرارا، لأن قطاع إنتاج أغذية الأطفال الصناعية سوق عالمية تُقدر بالمليارات.

بدأ رئيس معمل ألماني لأنتاج الألبان في تخصيص "إجازة أمومة" لأبقاره لرعاية صغارها. وتظهر الدراسات أن العجول التي تتربى في كنف أمها تسلك سلوكاً اجتماعياً أفضل ويكون انتاجها أحسن. كيف ذلك؟


جولي دينيس، التي تبلغ 32 عامًا وتنحدر من ولاية فلوريدا الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة، بدأت مشروع بيع حليب ثديها على الإنترنت منذ شهر آب/ أغسطس 2019. ثم بدأت في جني الأموال منه، بعدما تلقت طلبات من عائلات أطفال حديثي الولادة، حسب مقال نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية حول الموضوع.
وتحكي جولي دينيس أنها كانت تعاني من ضائقة مالية، فطبقت الفكرة عندما بلغ الطفل الذي أنجبته ستة أشهر ولم يعد بحاجة إلى حليب ثديها. بدأت دينيس تجمد حليبها في منزلها، وتبيعه للأسر مقابل ثمن 90 سنتًا للأونصة الواحدة لعائلات تفضل الحليب الطبيعي عوض حليب الأطفال الصناعي.
ووصفت المعلمة الأمريكية عملها على إنتاج الحليب وبيعه بأنه "معادل لوظيفة بدوام كامل"، لكنها تؤكد أنها تلقت رد فعل عنيفًا من الناس لجني الأموال منه. إذ جاء في تصريحاتها لفائدة موقع جريدة "ميرور" البريطانية، أنها لا تفعل ذلك من أجل المال فقط، بل لأنها تعرف مدى جودته وأهميته للأطفال، مؤكدة أن "الأجر الذي أتقاضاه مقابل ذلك مستحق".
وتتابع دينيس سرد تفاصيل قصتها بالقول "لقد تلقيت تعليقات تلومني لأنني طلبت تعويضًا عن وقتي في الضخ، لأن الكثير من الناس يعتقدون أن الحليب لدي طبيعي ومجاني. لكن من الضرورة أن يفهموا أنني أقضي ساعات طويلة كل يوم موصولة بمضختي يوميًا وهو وقت أقضيه بعيدا عن عائلتي"، حسب تعبيرها.
وتقول دينيس إن عملية التنظيف والتعبئة والتعقيم لجميع أجزاء المضخة عند كل استخدام تستغرق وقتًا طويلاً للغاية. وأضافت "لا أعتقد أن الناس تذهب للمتاجر وتحصل على حليب أطفال صناعي مجاني، لذلك يحيرني أن الناس يتوقعون الحصول على حليب الثدي الطبيعي مجانا".
وحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن المعلمة الأمريكية الشابة قد اضطرت إلى تغيير نظامها الغذائي تمامًا من أجل أن يتناسب حليب ثديها مع احتياجات الأطفال الذين توفر لهم الحليب.
كما نقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن السيدة قولها إنها تلقت طلبات غريبة من رجال يريدون "دليلًا" على أن الحليب فعلا طبيعي ومن ثديها، وذلك عبر التقاط صور أو مقاطع فيديو، وهو ما وجدته أمرا غير مقبول وقامت بحظر الأشخاص بمجرد تقديم طلب مثل هذا.
م.ب/خ.س.

  • Babyhand und zwei Armbänder in jeweils rosa und blau mit den Namen Mia und Ben (Foto: picture-alliance/dpa/J. Stratenschulte)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    اختيار اسم لطفلك هو كاختيار الوشم - ولكن لشخص آخر. في حين يعتبر بعض الآباء أن الاسم يعبر عن هويتهم، إلا أن الطفل من سيتحمل اختيار والديه لاحقاً. على كل حال، ينصح بعدم انتقاد اختيار الوالدين الشابين. في عام 2017، كان اسمي ماري وماكسيميليان أشهر أسماء الأطفال في ألمانيا.

  • Mehrere Mütter stillen ihre Kinder auf dem Boden sitzend in der Öffentlichkeit (Foto: picture alliance/empics/N. Ansell)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    على الرغم من أن الكثير من الأمهات الألمانيات لا يرضعن، فإن الرضاعة الطبيعية تنتشر على نطاق واسع في هذا البلد. بشكل عام يتقبل معظم الناس الرضاعة الطبيعية في الأماكن العامة. غير أنه لا يوجد قانون يمنح الأمهات حق القيام بذلك. لذلك تحظره بعض المقاهي بناء على طلب بعض الضيوف – بينما يسمح به البعض الآخر.

  • Eine Frau stillt ihr Baby in einem Sonnenblumenfeld (Foto: Colourbox/yarruta)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

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  • Kleine Kinder beim Essen in einer Krippe (Foto: picture-alliance/ZB/P. Pleul)

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    سؤال آخر مهم يشغل الأهالي العاملين: إلى أي روضة أطفال يجب أن يرسل الطفل في المستقبل؟ وبينما يفرح البعض عند وصول أطفالهم إلى روضة الأطفال، ينشغل آباء آخرون باختيار المدرسة المناسبة.

  • Ein Baby wird mit einer Spritze in den Oberarm geimpft (Foto: Sean Gallup/Getty Images)

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  • Ein weinendes Baby in Naheinstellung (Foto: CC/Roxeteer)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

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  • Eine schlafende Mutter und ihr daneben liegendes schlafendes Baby (Foto: imago/imagebroker)

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  • Eine Frau sortiert einen Stapel Windeln (Foto: picture alliance/dpa Themendienst)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

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  • Ein blauer Löffel in Nahaufnahme mit einer Portion Babybrei (Foto: Fotolia/victoria p)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    وبالنسبة للغذاء، يحرص الآباء والأمهات المثاليون على طهي طعام أطفالهم بأنفسهم، وتقديمه مع أدوات مائدة مصنوعة من البلاستيك المعالج ومخصصة للأطفال.

  • Ein Mädchen sitzt vor dem Fernseher (Foto: picture-alliance/dpa)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    هناك الكثير من التطبيقات وبرامج التلفزيون، والكثير من ألعاب التكنولوجيا سواء على الهاتف الذكي أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى. وما يزال النقاش قائماً عما إذا كان استخدام الأطفال لوسائل التكنولوجيا صحياً أم لا في العائلات الألمانية. وكما كشف معظم الآباء بأنهم يستمتعون بالدقائق المجانية التي تمنحها لهم الألعاب الإلكترونية.

  • Ein Kleinkind hält eine Bonboniere mit Süßigkeiten in den Händen (Foto: picture alliance/Bildagentur-online)

    رعاية الأطفال في ألمانيا - مسائل خلافية في المجتمع

    ومن المؤشرات الأخرى على مدى جدية الآباء والأمهات في ألمانيا هو السن الذي يقدمون فيه الحلوى لأول مرة إلى طفلهم - الأطفال الأكبر سناً يتناولون الآيس كريم كل يوم تقريباً في الصيف. إليزابيث غرينير/ ريم ضوا.


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