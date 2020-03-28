 أمريكا - وفاة أول جندي بكورونا وحصيلة الوفيات ثلاثة آلاف شخص | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 31.03.2020

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أخبار

أمريكا - وفاة أول جندي بكورونا وحصيلة الوفيات ثلاثة آلاف شخص

تتزايد حدة أزمة كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مع تصاعد شكاوى عدد من حكام الولايات من نقص الإمدادات الطبية. وقد تجاوزت الإصابات ضعف ما سُجل في الصين، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى ثلاثة آلاف شخص.

مسعفون ينقلون مريضا بالفيروس إلى إحدى مستشفيات نيويورك

تصاعد عدد الوفيات بفيروس كورونا سبب انتقادات شديدة للرئيس الأمريكي بشأن طريقة إدارته للأزمة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) وفاة أول جندي أمريكي بسبب إصابته بمرض "كوفيد 19"، في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجّد بشكل حاد بين الجنود، فقد أعلنت وزارة الدفاع يوم الاثنين (31 مارس/آذار) إصابة 568 جنديا بالفيروس ارتفاعا من 280 يوم الخميس الماضي.

مختارات

مع بداية انتشار فيروس كورونا فكر البعض في استغلال الوضع وشراء بعض اللوازم الصحية بكميات كبيرة وانتظار الفرصة لبيعها بأثمان باهظة. الفكرة نفذها شقيقان أمريكيان، بيد أن العدالة كانت لهما بالمرصاد، فماذا كان عقابهما؟ (20.03.2020)

أعلنت واشنطن عن إجراءات تاريخية لمواجهة جائحة كورونا، إثر تحوّل البلاد إلى البؤرة الأولى للمرض عبر العالم، ومن ذلك توصل الكثير من الأمريكيين بشيك مالي عاجل واستدعاء جنود الاحتياط. (28.03.2020)

وكان الجيش الأمريكي قرر التوقف عن تقديم معلومات أكثر تفصيلاً عن عدوى فيروس كورونا بين صفوف جنوده فيما أرجعه إلى المخاوف من استخدام خصوم للمعلومات مع انتشار الوباء.

حصيلة مروعة وتوقعات بالأسواً

وتخطّى عدد الوفيّات الناجمة عن فيروس كرونا المستجّد، في الولايات المتحدة مساء الإثنين ثلاثة آلاف شخص، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكّدة بالفيروس إلى أكثر من 163 ألفاً، بحسب ما أظهرت حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز، وبذلك يتجاوز عدد الإصابات في الولايات المتحدة ضعف ما سُجل في الصين حيث ظهر الوباء.

وعلى الرّغم من أنّ الولايات المتحدة، وبفارق كبير، هي أول دولة في العالم من حيث أعداد المصابين بالفيروس، إلا أنّ إيطاليا لا تزال في الطليعة من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء مع أكثر من 11 ألفاً و500 وفاة.

وتعرّض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لانتقادات شديدة بسبب بطء إدارته في التصدّي للوباء في بادئ الأمر.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

انتقادات متزايدة يتعرض لها الرئيس الأمريكي بسبب طريقة إدارته لأزمة كورونا

وكشفت مشاهد مروّعة من مستشفيات في نيويورك، الولاية الأكثر تضرّراً بالوباء، وفي أنحاء أخرى من البلاد أنّ المنظومة الصحيّة الأمريكية عاجزة عن التعامل مع الأزمة وتفتقر إلى إمدادات أساسية مثل الكمّامات والملابس الواقية وكذلك أيضاً إلى معدّات منقذة للحياة مثل أجهزة التنفّس الاصطناعي.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي إن أكثر من مليون شخص خضعوا حتى الآن لاختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس. وقال وزير الصحة، أليكس عازار، إنه يتم إجراء نحو 100 ألف اختبار يوميا في الولايات المتحدة، التي بها أكثر حالات الإصابة بفيروس كورونا في العالم بنحو 160 ألفا. وكان المستشار الرئاسي لشؤون الأوبئة أنتوني فاوتشي حذّر الأحد من وصول أعداد الوفيات إلى ما بين مئة ومئتي ألف شخص في الولايات المتحدة، وهو سيناريو وصفه ترامب بالـ"مروّع".

الكونغرس يبحث إجراءات إضافية

من جانبه، بحث الكونغرس الأمريكي خطوات إضافية مع استمرار ارتفاع عدد الوفيات جراء العدوى في البلاد. ويناقش الديمقراطيون الذين يسيطرون على مجلس النواب زيادة المدفوعات للعمال ذوي الدخل المنخفض والمتوسط​​، الذين من المرجح أن يكونوا ضمن أكثر الفئات تضرراً بسبب تسريح الشركات لملايين الموظفين، فضلاً عن إلغاء التكاليف التي يتحملها المصاب بفيروس كورونا.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إنها ستعمل مع الجمهوريين لصياغة مشروع قانون يمكنه توفير حماية إضافية للعمال الذين يتصدرون جهود مكافحة كورونا، والمزيد من الدعم لحكومات الولايات والإدارات المحلية، في ظل التعامل مع واحدة من أكبر أزمات الصحة العامة في تاريخ البلاد.

واردات طبية رخيصة

على جانب آخر، قال الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر إنه على وزراء التجارة في مجموعة العشرين العمل على تخفيف التعطيلات في سلاسل إمدادات المنتجات الطبية لمحاربة فيروس كورونا، لكنه حذر من أن الجائحة كشفت عن نقاط ضعف في الاقتصاد الأمريكي. وأضاف لايتهايزر في تعليقات نقلت إلى وزراء تجارة مجموعة العشرين "مما يؤسف له أننا، مثل آخرين، نتعلم في هذه الأزمة أن الافراط في الاعتماد على دول أخرى كمصدر للمنتجات والإمدادات الطبية الرخيصة جعل اقتصادنا عرضة لضعف استراتيجي".

ع.ح./و.ب. (رويترز، ا ف ب)

  • HIV-Virus-Partikel im Blut (Imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي عقاقير تعالج أمراض فيروسية، مثل إيبولا ونقص المناعة المكتسبة HIV والتهاب الكبد الفيروسي سي والأنفلونزا ومرضي سارس وميرس. الأخيران من أسرة فيروسات كورونا أيضاً.

  • Frankreich Marseille | Medizinisches Personal mit Tabletten (Getty Images/AFP/G. Julien)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    حتى أدوية تستعمل ضد أمراض المناعة مثل التهاب المفاصل الروماتزمي وأمراض التهاب الأمعاء دخلت على خط محاربة كورونا المستجد. وظيفة هذه الأدوية هي تحييد عمل مناعة الجسم كي لا تدمر خلايا الجسم أكثر من الفيروسات نفسها، حسبما ينقل موقع vFa المتخصص ببحوث الأدوية.

  • HIV-Medikament Kaletra, 200 mg Filmtabletten (picture-alliance/imageBROKER/M. Dr. Baumgärtner)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    تعتمد محاولات علاج فيروس كورونا المستجد على عقاقير معروفة ومستعملة منذ سنين في معالجة أمراض سببها فيروسات غالباً. هذه العقاقير هي علاجات مضادة للفيروسات، وأخرى مقوية لجهاز المناعة وثالثة تستعمل لمعالجة أمراض الرئة.

  • Symbolbild menschliche Lungen (Fotolia/Sebastian Kaulitzki)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير من النوع الثالث التي تساعد في علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، هي عقاقير تحدد كمية الأوكسجين الداخلة إلى الدم في رئة المريض، هذه العقاقير تستعمل في أمراض التليف الرئوي عادة.

  • Symbolbild Coronavirus und Ebola

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    العقاقير المضادة للفيروسات هي أولاً، عقار Remdesivir المستعمل ضد فيروس إيبولا، هذا العلاج يستهدف الحمض النووي للفيروس RNA.

  • Molkekülstruktur des Wirkstoffs Ritonavir (imago Images/Science Photo Library)

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    خليط من عقاري Ritonavir و Lopinavir ،هذا الخليط يستعمل في علاج فيروس فقد المناعة المكتسبةHIV. وأحياناً يُضاف لهما Beta-Interferon وهو بروتينات تنتجها الخلايا اللمفاوية ترتبط بالخلايا السليمة وتحفزها لإنتاج مضادات للفيروس.

  • Frankreich Malariamittel Nivaquine zeigt Wirkung gegen Coronavirus (AFP/G. Julien )

    عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

    كلوروكين الذي تحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واعتبره علاجاً واعداً ضد كورونا. هذا العقار يستعمل منذ الخمسينات لمكافحة الملاريا. دخل العلاج هذا العمل في جنوب فرنسا والولايات المتحدة والأردن والمغرب وتونس. يذكر أن منظمة الصحة العالمية لم تقره علاجا لكورونا بعد، ومازال قيد التجربة السريرية علاوة على كل العقاقير المذكورة في الصور السابقة.


مختارات

عقاقير دخلت الحرب ضد فيروس كورونا المستجد

دخلت عدة عقاقير استعملت في علاج أمراض فيروسية مختلفة الحرب ضد فيروس كورونا المستجد، إلا أنها مازالت قيد التجربة السريرية في مستشفيات العالم. كيف تعمل ولماذا اُختيرت من بين كل العقاقير المعروفة؟ الجواب في معرض الصور. (30.03.2020)  

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