أمريكا ودول أخرى تحث إثيوبيا على وقف الاعتقالات غير القانونية

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عبرت ست دول بقيادة الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن "قلقها البالغ" بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية
وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.
يواصل متمردو تيغراي زحفهم نحو العاصمة الإثيوبية، ما خلف مئات الآلاف من النازحين والجياع، فيما يحذر المراقبون من تداعيات الصراع وارتداداته الجيوسياسية. ويتابع الإعلام الألماني هذا الموضوع باهتمام، مخصصا له مساحة واسعة.
تقف قوات المتمردين على أعتاب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا وسط أجواء شديدة التوتر تعم البلاد، وأنباء عن اقتراب سقوط عاصمة ثاني أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان. ما تأثيرات ذلك على دول الجوار والقرن الإفريقي؟
في الوقت الذي اتخذت فيه الولايات المتحدة إجراءات قوية في محاولة منها للضغط على أطراف الصراع الإثيوبي، لم تبذل ألمانيا حتى الآن الكثير في هذا الشأن رغم وسائل عديدة للضغط لديها، ما هي خلفيات ذلك يا تُرى؟
تقرير مشترك بين المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونظيرتها الإثيوبية، يكشف عن فظاعات وجرائم مروّعة مورست بحق مدينيين في إقليم تيغراي، اتسمت حسب ميشال بشليه بـ"وحشية قصوى" وارتكبتها "جميع الأطراف بدرجات متفاوتة".
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