أمريكا ودول أخرى تحث إثيوبيا على وقف الاعتقالات غير القانونية

أزمة إثيوبيا- ما سبب حيرة ألمانيا وترددها من اتخاذ موقف حاسم؟

في الوقت الذي اتخذت فيه الولايات المتحدة إجراءات قوية في محاولة منها للضغط على أطراف الصراع الإثيوبي، لم تبذل ألمانيا حتى الآن الكثير في هذا الشأن رغم وسائل عديدة للضغط لديها، ما هي خلفيات ذلك يا تُرى؟