 أمريكا ودول أخرى تحث إثيوبيا على وقف الاعتقالات غير القانونية | DW الأخبار | DW | 06.12.2021

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أمريكا ودول أخرى تحث إثيوبيا على وقف الاعتقالات غير القانونية

عبرت ست دول بقيادة الولايات المتحدة اليوم الاثنين عن "قلقها البالغ" بشأن تقارير عن احتجاز إثيوبيا أعدادا كبيرة من المواطنين على أساس أصولهم العرقية وحثت الحكومة على وقف هذه الاعتقالات فورا.

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