أمريكا - مقتل إمام بالرصاص والسلطات تبحث عن دوافع الجريمة

أعلنت السلطات الأمريكية عن مقتل إمام بعد إطلاق الرصاص عليه أمام مسجده. إنه حادث أثار شعورا متزايدا بالخوف لدى المجتمع المسلم في نيوجيرسي بحسب السلطات، التي كشفت على غير العادة عن مجريات التحقيق في مراحله المبكرة.

قال ممثلان للادعاء العام في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إن إمام مسجد توفي بعد إطلاق النار عليه خارج مسجد في نيوآرك في وقت مبكر من صباح الأربعاء ( الثالث من يناير/ كانون ثان 2023)، ولم تحدد السلطات بعد أي مشتبه به أو الدافع وراء الهجوم.

وقال المدعي العام لولاية نيوجيرسي ماثيو بلاتكين في مؤتمر صحفي إنه لا يوجد ما يدل على أن إطلاق النار جريمة ذات دوافع متحيزة أو عملا من أعمال الإرهاب المحلي وفقا للأدلة التي جُمعت حتى الآن في التحقيق.

ويقدر عدد المسلمين الأميركيين في ولاية نيوجيرسي بحوالي 300 ألف نسمة، وفقا للسلطات المحلية.

ولا يكشف مكتب بلاتكين عادة عن هذا النوع من المعلومات في مثل هذه المرحلة المبكرة، لكنه قال إنه يعمل في ضوء تصاعد حوادث التحيز ضد مختلف الأديان في الآونة الأخيرة، وخاصة المجتمع الإسلامي.

وقال ثيودور ستيفنز المدعي العام لمقاطعة إيسكس خلال المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء إن الإمام حسن شريف تعرض أمس الأربعاء لإطلاق النار عدة مرات بعد الساعة السادسة صباحا بقليل بينما كان في سيارته أمام مسجد محمد في نيوآرك. وأضاف أن شريف توفي متأثرا بإصاباته في مستشفى محلي بعد ظهر أمس.

وقال بلاتكين "يوجد الكثيرون في نيوجيرسي ينتابهم الآن شعور متزايد بالخوف". وتصاعدت الحوادث المعادية للسامية والمرتبطة برهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا) في أنحاء الولايات المتحدة منذ هجوم حركة حماس، التي تصنفها ألمانيا وأمريكا ودول أخرى كمنظمة إرهابية، على إسرائيل، في السابع من أكتوبر الماضي/ تشرين الأول والذي ردت عليه إسرائيل بقصف عنيف.

ونتيجة لذلك، أصدرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في ديسمبر كانون الأول توجيهات أمنية للمجتمعات الدينية. وتضمنت توصيات الوزارة وضع خطة أمنية وتكليف فرد أو لجنة بمسؤولية الأمن واستكمال تقييم المخاطر والتنسيق مع المجتمع المحلي وتحديد الموارد المتاحة.

وقال بلاتكين إنه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، عززت السلطات وجود قوات إنفاذ القانون عند جميع دور العبادة في نيوجيرسي، وخاصة المساجد والمعابد اليهودية.

وردد فريتز فراج مدير السلامة العامة في نيوجيرسي تصريحات بلاتكين وستيفنز بأنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى أن مطلق النار تحرك بدافع التحيز، لكنه قال إن المحققين يتابعون "جميع الخيوط" خلال تحقيقهم في الحادث.

ا.ف/ ص.ش (رويترز، ا ف ب )