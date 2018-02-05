 أمريكا- لاجئ سوري يقدم وجبات مجانية للمتضررين من الإغلاق الحكومي | عالم المنوعات | DW | 19.01.2019

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منوعات

أمريكا- لاجئ سوري يقدم وجبات مجانية للمتضررين من الإغلاق الحكومي

بينما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أطول فترة إغلاق للحكومة في تاريخها، قرر لاجئ سوري أن يساهم في التخفيف من عبء الموظفين المتضررين من هذا الوضع. اللاجئ ياسين فتح أبواب مطعمه وقرر تقديم وجبات مجانية لهؤلاء الموظفين.

Yassin's Falafel House (picture alliance/AP Images/M. A. Large)

اللاجئ السوري ياسين ترو.

"فلافل ياسين"، مطعم شرقي في مدينة نوكسفيل بولاية تينيسي في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا المحل الصغير، يحظى منذ أيام بتغطية إعلامية كبيرة في بلاد "العام سام". والسبب في ذلك لا يعود إلى جودة أو لذة الطعام المقدم للزبائن، وإنما إلى كرم صاحب المطعم، الذي قدم إلى أمريكا قبل سنوات قليلة.

ياسين تيرو، لاجئ سوري في الولايات المتحدة الأمريكية، وصاحب مطعم "فلافل ياسين" قرر فتح أبواب محله هذا، وتقديم وجبات مجانية إلى الموظفين الفيدراليين المتضررين من "الإغلاق الحكومي"، حسب ما أشار إليه موقع شبكة "abcnews".

مختارات

رغم قدومه إلى ألمانيا منذ أربع سنوات فقط، استطاع لاجئ سوري تحقيق النجاح بعدما أسس بالتعاون مع عائلة ألمانية أول مصنع جبنة سوري على أراضي هذا البلد الأوروبي. مصنع "شام سار" استطاع في وقت وجيز تحقيق مبيعات مرتفعة. (27.12.2018)

أسست لاجئات أفغانيات في اليونان جريدة موجهة للاجئين تحمل اسم "الطيور المهاجرة". وتهدف الجريدة التي توزع منها 13 ألف نسخة لكل عدد إلى تنمية مهارات اللاجئين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني. (13.01.2019)

وقال ياسين، في برنامج "صباح الخير أمريكا"، والذي تبثه شبكة "abcnews" الأمريكية، إنه شعر بضرورة فعل ما بوسعه للتخفيف من عبء الموظفين الفيدراليين وعائلاتهم، وأضاف: "من المهم بالنسبة لي (تقديم وجبات مجانية)، لأن هؤلاء الأشخاص إخواننا وأخواتنا، وقاموا بنفس الفعل في السابق، وهم لا يحصلون الآن على رواتبهم". وتابع حديثه "بالنسبة لشخص مثلي يعيش الحلم في أمريكا...أظن أن كل شخص يعمل بجد، يجب أن يصل إلى هدفه، ويتمتع بمستوى جيد في الحياة".

وأطلق ياسين مبادرته لتقديم الوجبات المجانية إلى المتضررين من الإغلاق الحكومي، عبر صفحة المطعم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". وقال في هذا الصدد "نحن سعداء للغاية بخدمتهم. إنهم يخدموننا كل هذه الأيام، ولن نسمح بتركهم بمفردهم". وافتتح ياسين مطعمه في مدينة نوكسفيل الأمريكية سنة 2014، وأصبح من الأماكن المعروفة هناك.

وكان ياسين تيرو، قدم إلى الولايات المتحدة قبل حوالي سبع سنوات، هارباً من الحرب الطاحنة في سوريا، حيث لم تكن الطريق مفروشة بالورود أمامه، وكان يتحتم عليه التعامل مع بعض الأشخاص "البغضاء" عند وصوله إلى أمريكا، بيد أن ياسين استخدم سلاح "الحب" للتعامل مع هذه التحديات وشق طريقه، وفق ما ذكر موقع "inquisit".

يشار إلى أن، الولايات المتحدة الأمريكية تشهد أطول فترة إغلاق للحكومة في تاريخها، ما أدى إلى شل 25 بالمائة من عمل الحكومة، فيما يقدر عدد المتضررين من هذا "الإغلاق الحكومي" بحوالي 800 ألف موظف فدرالي، حسب ما أورد موقع شبكة "abcnews".

ر.م/ع.ج

  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

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  • Syrischer Koch Imad Alarnab unterstützt Flüchtlinge in London (DW/M. Karakoulaki)

    بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

    "يلا حبيب" و"خليّ علينا"

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مختارات

بالفلافل.. شيف سوري يعرّف لندن على سوريا ويغيث لاجئيها

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